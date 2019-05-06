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«Екатеринбург Арена» потратит 30 миллионов рублей на электричество

18:43, 06 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Пока что энергию оплачивает федеральный бюджет.
Электроснабжение стадиона «Екатеринбург Арена» в 2019 году обойдется в 30 миллионов рублей. Заказчиком выступает ФГУП «Спорт-Инжиниринг», на балансе которого пока находится стадион. Деньги поступят из федерального бюджета, говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок. За год арена израсходует 7,6 миллиона киловат энергии.

Сейчас содержание стадиона обходится в 230 миллионов рублей в год. Всего на адаптацию арены к жизни после чемпионата потребуется 570,8 миллиона рублей. Из них 542,3 миллиона выделит федеральная казна, а 28,5 миллиона поступят из бюджета Свердловской области. Летом стадион превратится в концертную площадку. На нем запланировано прощальное выступление группы «Ленинград», а также шоу группы Little Big, которая выступит в рамках Ural Music Night.
Шарташ. Один на всех
Александра Аксенова анализирует работу Артура Зиганшина.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Экономика, электричество, деньги, стадион, Екатеринбург-Арена, Екатеринбург
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