«Екатеринбург Арена» потратит 30 миллионов рублей на электричество

Электроснабжение стадиона « Екатеринбург Арена» в 2019 году обойдется в 30 миллионов рублей. Заказчиком выступает ФГУП « Спорт-Инжиниринг», на балансе которого пока находится стадион. Деньги поступят из федерального бюджета , говорится в документации , опубликованной на портале госзакупок. За год арена израсходует 7,6 миллиона киловат энергии.



