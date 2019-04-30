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Турция рассчитывает выполнить план Эрдогана после «Иннопрома»

09:40, 30 Апрель 2019
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Фото: департамент информполитики Свердловской области
Товарооборот с Россией может увеличиться до 100 миллиардов долларов в год.

Турция рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до ста миллиардов долларов после выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге. Планы по дальнейшему сотрудничеству посол Турецкой Республики Мехмет Самсар обсудил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, сообщили в департаменте информполитики региона.

«Сегодня в России работает порядка 1600 наших компаний, и мы возлагаем большие надежды на выставку «Иннопром"", — сообщил посол. Он также добавил, что об увеличении товарооборота ранее договорились Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Свердловская область планирует заключить с турецкой стороной контракты по машиностроению, лесопереработке, ядерной медицине и IT.

В этом году Турция выступает партнером выставки «Иннопром». На мероприятии страну будет представлять министр промышленности. Турция также планирует провести заседание Российско-Турецкого делового совета. Промышленная выставка пройдет на площадке ЭКСПО-центра с 8 по 11 июля.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Экономика, промышленность , Свердловская область , Россия, Турция, Иннопром, Екатеринбург, Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Евгений Куйвашев
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