Турция рассчитывает выполнить план Эрдогана после «Иннопрома»

Турция рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до ста миллиардов долларов после выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге. Планы по дальнейшему сотрудничеству посол Турецкой Республики Мехмет Самсар обсудил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, сообщили в департаменте информполитики региона.

«Сегодня в России работает порядка 1600 наших компаний, и мы возлагаем большие надежды на выставку «Иннопром"", — сообщил посол. Он также добавил, что об увеличении товарооборота ранее договорились Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Свердловская область планирует заключить с турецкой стороной контракты по машиностроению, лесопереработке, ядерной медицине и IT.

В этом году Турция выступает партнером выставки «Иннопром». На мероприятии страну будет представлять министр промышленности. Турция также планирует провести заседание Российско-Турецкого делового совета. Промышленная выставка пройдет на площадке ЭКСПО-центра с 8 по 11 июля.