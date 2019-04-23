Гордума Екатеринбурга признала безграмотность и утвердила бюджет-2018

Среди проектов, которые повлияли на исполнение бюджета по расходам, например, строительство трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Но, как пояснила начальник департамента финансов, 188 миллионов, которые выделяются из областного бюджета, перешли на 2019 год. Еще одна статья, по которой не удалось потратить запланированные в 2018 году средства, — расходы на улучшение жилищных условий. «Очень длительные согласительные процедуры по объектам, которые попадают под изъятие для муниципальных нужд», — отметила Турунцева.

Константин Киселев поинтересовался: «Что происходит с неналоговыми доходами? 3,5 миллиарда в 2018 году по сравнению с 2013 годом — эта сумма в два раза меньше». «Это действие ФЗ № 159 (Закон „Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства“), когда идет выкуп муниципальных объектов, ранее сдаваемых в аренду. Плюс мы передали на уровень области ряд полномочий, например, по размещению рекламы», — объяснила Турунцева.