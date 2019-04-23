Гордума Екатеринбурга признала безграмотность и утвердила бюджет-2018
Екатеринбургская городская дума утвердила отчет об исполнении бюджета Екатеринбурга за 2018 год. С докладом перед депутатами выступила начальник департамента финансов администрации Анна Турунцева. Она озвучила народным избранникам основные показатели главного финансового документа. Депутатам наиболее интересной показалась цифра исполнения бюджета по расходам: 42,1 миллиарда рублей или 96% плана.
На что тратился Екатеринбург в 2018 году:
1 млрд 193 млн рублей — расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу;
48,7% — наибольшая статья расходов — в сфере образования;
6 млрд рублей — строительство и ремонт дорог.
«С чем связно неисполнение бюджета по расходам? — сразу поинтересовался коммунист Пирожков. — Почему из запланированных 43,8 миллиарда рублей мы потратили только 42,1 миллиарда?»«Экономия и часть инвестиционных проектов имеет переходящий характер. Часть проектов перешли в 2019 год. И недорасходованные деньги получим в этом году. Кроме того, частично экономия сложилась по результатам конкурсных процедур: чем более эффективно мы отыграем конкурсы, тем больше денег у нас останется, — пояснила Турунцева. — Ни на одном уровне исполнения на ноль не бывает. Кроме того, по доходам мы исполнили бюджет на 101%».
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Среди проектов, которые повлияли на исполнение бюджета по расходам, например, строительство трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Но, как пояснила начальник департамента финансов, 188 миллионов, которые выделяются из областного бюджета, перешли на 2019 год. Еще одна статья, по которой не удалось потратить запланированные в 2018 году средства, — расходы на улучшение жилищных условий. «Очень длительные согласительные процедуры по объектам, которые попадают под изъятие для муниципальных нужд», — отметила Турунцева.
Константин Киселев поинтересовался: «Что происходит с неналоговыми доходами? 3,5 миллиарда в 2018 году по сравнению с 2013 годом — эта сумма в два раза меньше». «Это действие ФЗ № 159 (Закон „Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства“), когда идет выкуп муниципальных объектов, ранее сдаваемых в аренду. Плюс мы передали на уровень области ряд полномочий, например, по размещению рекламы», — объяснила Турунцева.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Депутата Арбузову заинтересовал вопрос не по теме: «Как качество ремонта дорог контролируется? Со снегом тает и асфальт. Предусмотрены ли в договоре штрафные санкции для подрядчиков?» Ей ответил вице-мэр Алексей Бубнов: «Гарантийный срок — четыре года. Контролирует организация, которая занимается лабораторным контроле, — анализируется дорожное покрытие по 11 показателям. Кроме того, есть прокуратура. Вместе с ОНФ и Росавтодором организуем объезды, и те проблемы, которые мы отмечаем, подрядчики будут устранять».
После целого ряда вопросов, которые задавали депутаты, впервые избравшиеся в городскую думу, с эмоциональной речью выступил Владимир Крицкий.
Абсолютно точно молодым депутатам надо учиться бюджетному процессу. Можно истолковывать документ как угодно. Но бюджет исполнен великолепно. По доходам и расходам исполнение бюджета обеспечено.
Крицкого поддержал депутат Колесников.
Учится надо, конечно. Мы просим организовать обучение, может быть, на уровне областного Законодательного собрания — пусть проведут учебу для депутатов. Крицкий почему такой умный — потому что учился бюджету.
Согласившись с необходимостью получить новые знания о финансах, доходах, расходах и бюджете в целом, депутаты проголосовали. Большинством голосов отчет об исполнении бюджета Екатеринбурга за 2018 год был принят.