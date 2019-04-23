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Гордума Екатеринбурга признала безграмотность и утвердила бюджет-2018

11:39, 23 Апрель 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
По итогам обсуждения документа было решено организовать бюджетный ликбез.

Екатеринбургская городская дума утвердила отчет об исполнении бюджета Екатеринбурга за 2018 год. С докладом перед депутатами выступила начальник департамента финансов администрации Анна Турунцева. Она озвучила народным избранникам основные показатели главного финансового документа. Депутатам наиболее интересной показалась цифра исполнения бюджета по расходам: 42,1 миллиарда рублей или 96% плана.

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На что тратился Екатеринбург в 2018 году:

1 млрд 193 млн рублей — расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу;

48,7% — наибольшая статья расходов — в сфере образования;

6 млрд рублей — строительство и ремонт дорог.

«С чем связно неисполнение бюджета по расходам? — сразу поинтересовался коммунист Пирожков. — Почему из запланированных 43,8 миллиарда рублей мы потратили только 42,1 миллиарда?»

«Экономия и часть инвестиционных проектов имеет переходящий характер. Часть проектов перешли в 2019 год. И недорасходованные деньги получим в этом году. Кроме того, частично экономия сложилась по результатам конкурсных процедур: чем более эффективно мы отыграем конкурсы, тем больше денег у нас останется, — пояснила Турунцева. — Ни на одном уровне исполнения на ноль не бывает. Кроме того, по доходам мы исполнили бюджет на 101%».
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Владимир Крицкий: «Бюджет исполнен великолепно»

Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Среди проектов, которые повлияли на исполнение бюджета по расходам, например, строительство трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Но, как пояснила начальник департамента финансов, 188 миллионов, которые выделяются из областного бюджета, перешли на 2019 год. Еще одна статья, по которой не удалось потратить запланированные в 2018 году средства, — расходы на улучшение жилищных условий. «Очень длительные согласительные процедуры по объектам, которые попадают под изъятие для муниципальных нужд», — отметила Турунцева.

Константин Киселев поинтересовался: «Что происходит с неналоговыми доходами? 3,5 миллиарда в 2018 году по сравнению с 2013 годом — эта сумма в два раза меньше». «Это действие ФЗ № 159 (Закон Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства“), когда идет выкуп муниципальных объектов, ранее сдаваемых в аренду. Плюс мы передали на уровень области ряд полномочий, например, по размещению рекламы», — объяснила Турунцева.

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Андрей Пирожков: «С чем связно неисполнение бюджета по расходам?»

Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Депутата Арбузову заинтересовал вопрос не по теме: «Как качество ремонта дорог контролируется? Со снегом тает и асфальт. Предусмотрены ли в договоре штрафные санкции для подрядчиков?» Ей ответил вице-мэр Алексей Бубнов: «Гарантийный срок — четыре года. Контролирует организация, которая занимается лабораторным контроле, — анализируется дорожное покрытие по 11 показателям. Кроме того, есть прокуратура. Вместе с ОНФ и Росавтодором организуем объезды, и те проблемы, которые мы отмечаем, подрядчики будут устранять».

После целого ряда вопросов, которые задавали депутаты, впервые избравшиеся в городскую думу, с эмоциональной речью выступил Владимир Крицкий.

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Владимир Крицкий
депутат гордумы и застройщик

Абсолютно точно молодым депутатам надо учиться бюджетному процессу. Можно истолковывать документ как угодно. Но бюджет исполнен великолепно. По доходам и расходам исполнение бюджета обеспечено.

Владимир Крицкий

Крицкого поддержал депутат Колесников.

Александр Колесников
управляющий УК РЭМП «Железнодорожного района»

Учится надо, конечно. Мы просим организовать обучение, может быть, на уровне областного Законодательного собрания — пусть проведут учебу для депутатов. Крицкий почему такой умный — потому что учился бюджету.

Александр Колесников

Согласившись с необходимостью получить новые знания о финансах, доходах, расходах и бюджете в целом, депутаты проголосовали. Большинством голосов отчет об исполнении бюджета Екатеринбурга за 2018 год был принят.

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Экономика, гордума, Екатеринбург, депутаты, бюджет, Владимир Крицкий, Константин Киселев, Александр Колесников
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