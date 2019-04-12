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Дополнительные доходы области пойдут на юбилей Екатеринбурга

14:52, 12 Апрель 2019
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Фото: pixabay.com
Региональное правительство решило добавить денег на нацпроекты, поручения губернатора и праздник.

Национальных проекты, поручения губернатора Куйвашева и юбилей Екатеринбурга будут профинансированы дополнительно. На мероприятия будут перераспределены средства дополнительных доходов, полученных в областную казну.

Постановление о «О внесении изменений в закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период» принято сегодня, 12 апреля, на заседании кабмина, сообщает департамент информационной политики.

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Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко подчеркнула, что прогноз по доходам областного бюджета будет увеличен на 4,5 миллиарда рублей и объем доходов региона 254,2 миллиарда. Это позволит за счет собственных средств и целевых межбюджетных поступлений увеличить расходные статьи бюджета на 11 миллиардов.

«Мы заводим в бюджет остатки средств, появившихся в региональной казне в конце прошлого года: дотации из федерального бюджета, ассигнования дорожного фонда, собственные переходящие остатки», — уточнила Кулаченко.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Экономика, Екатеринбург, 300-летие , расходы, доходы, Свердловская область , бюджет, Галина Кулаченко
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