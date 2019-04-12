Дополнительные доходы области пойдут на юбилей Екатеринбурга
Национальных проекты, поручения губернатора Куйвашева и юбилей Екатеринбурга будут профинансированы дополнительно. На мероприятия будут перераспределены средства дополнительных доходов, полученных в областную казну.
Постановление о «О внесении изменений в закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период» принято сегодня, 12 апреля, на заседании кабмина, сообщает департамент информационной политики.
Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко подчеркнула, что прогноз по доходам областного бюджета будет увеличен на 4,5 миллиарда рублей и объем доходов региона 254,2 миллиарда. Это позволит за счет собственных средств и целевых межбюджетных поступлений увеличить расходные статьи бюджета на 11 миллиардов.
«Мы заводим в бюджет остатки средств, появившихся в региональной казне в конце прошлого года: дотации из федерального бюджета, ассигнования дорожного фонда, собственные переходящие остатки», — уточнила Кулаченко.