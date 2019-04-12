Дополнительные доходы области пойдут на юбилей Екатеринбурга

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко подчеркнула, что прогноз по доходам областного бюджета будет увеличен на 4,5 миллиарда рублей и объем доходов региона 254,2 миллиарда. Это позволит за счет собственных средств и целевых межбюджетных поступлений увеличить расходные статьи бюджета на 11 миллиардов.

«Мы заводим в бюджет остатки средств, появившихся в региональной казне в конце прошлого года: дотации из федерального бюджета, ассигнования дорожного фонда, собственные переходящие остатки», — уточнила Кулаченко.