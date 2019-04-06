«Фарфор Сысерти», выпустивший тарелки с Путиным, уйдет с молотка

10 октября 1977 года завод переименован в Сысертский завод художественного фарфора и стал одним из четырех в СССР (наряду с предприятиями в Бронницах, Минеральных Водах и Гжели), где выпускали высокохудожественные подарочные изделия.

В 2017 году налоговая служба подала иск о банкротстве предприятия из-за долга в 71,5 миллиона рублей. После этого свердловское правительство, которое является владельцем вместе с РПЦ, поручило восстановить работу предприятия, погасить его долги и начать замену устаревшего оборудования. В январе 2018 года суд прекратил дело о банкротстве завода.