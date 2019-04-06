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«Фарфор Сысерти», выпустивший тарелки с Путиным, уйдет с молотка

15:08, 06 Апрель 2019
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Фото: farfor-sysert.com
Предприятие со 100-летней историей и два фирменных магазина в Екатеринбурге выставлены на продажу.

Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области объявила о продаже 100-процентного пакета акций предприятия «Фарфор Сысерти». Начальная стоимость лота 2 миллиона 830 тысяч рублей. Аукцион состоится 13 мая 2019 года.

Керамическое производство в Сысерти официально основано в 1928 году, когда на базе мастерской «Гончарка» возникла артель «Челюскинцы». Фарфор здесь начали производить в 1963-64 годах. Предприятие, которое тогда называлось завод керамических изделий выпускало чайные и кофейные сервизы, вазы, скульптуры.
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10 октября 1977 года завод переименован в Сысертский завод художественного фарфора и стал одним из четырех в СССР (наряду с предприятиями в Бронницах, Минеральных Водах и Гжели), где выпускали высокохудожественные подарочные изделия.

В 2017 году налоговая служба подала иск о банкротстве предприятия из-за долга в 71,5 миллиона рублей. После этого свердловское правительство, которое является владельцем вместе с РПЦ, поручило восстановить работу предприятия, погасить его долги и начать замену устаревшего оборудования. В январе 2018 года суд прекратил дело о банкротстве завода.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Экономика, банкротство, МУГИСО, аукцион, Фарфор Сысерти
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