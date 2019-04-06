«Фарфор Сысерти», выпустивший тарелки с Путиным, уйдет с молотка
Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области объявила о продаже 100-процентного пакета акций предприятия «Фарфор Сысерти». Начальная стоимость лота 2 миллиона 830 тысяч рублей. Аукцион состоится 13 мая 2019 года.Керамическое производство в Сысерти официально основано в 1928 году, когда на базе мастерской «Гончарка» возникла артель «Челюскинцы». Фарфор здесь начали производить в 1963-64 годах. Предприятие, которое тогда называлось завод керамических изделий выпускало чайные и кофейные сервизы, вазы, скульптуры.
10 октября 1977 года завод переименован в Сысертский завод художественного фарфора и стал одним из четырех в СССР (наряду с предприятиями в Бронницах, Минеральных Водах и Гжели), где выпускали высокохудожественные подарочные изделия.
В 2017 году налоговая служба подала иск о банкротстве предприятия из-за долга в 71,5 миллиона рублей. После этого свердловское правительство, которое является владельцем вместе с РПЦ, поручило восстановить работу предприятия, погасить его долги и начать замену устаревшего оборудования. В январе 2018 года суд прекратил дело о банкротстве завода.