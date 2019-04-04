«Таганский ряд» и рынок «Новомосковский» попали в черный список ФСБ
Центробанк выявил возможную схему оплаты и легализации «серого» импорта на крупных российских рынках. В письме главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, адресованной президенту Путину сообщаются подробности того, как через компании, не имеющие кассовых аппаратов, финансируется «серый» импорт и переводятся средства за рубеж.
В перечень рынков, арендаторы которых используют нелегальный механизм ухода от налогов, попали и два екатеринбургских — «Таганский ряд» и «Новомосковский».
Центробанк называет «сомнительными» операции по переводу денежных средств физлицами «через российские банковские офисы, рядом с которыми находятся торговые точки без контрольно-кассовой техники», сообщает «Интерфакс».
Владимир Путин, ознакомившись с письмом Набиуллиной, поручил правительству и ФСБ разработать меры по борьбе с теневым оборотом денежных потоков и товаров. Федеральная налоговая служба может пересмотреть условия применения контрольно-кассовой техники на территории рынков.