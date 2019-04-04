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«Таганский ряд» и рынок «Новомосковский» попали в черный список ФСБ

12:37, 04 Апрель 2019
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Фото: taganka-e.ru
Компании подозревают в легализации «серого» импорта и уходе от налогов.

Центробанк выявил возможную схему оплаты и легализации «серого» импорта на крупных российских рынках. В письме главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, адресованной президенту Путину сообщаются подробности того, как через компании, не имеющие кассовых аппаратов, финансируется «серый» импорт и переводятся средства за рубеж.

В перечень рынков, арендаторы которых используют нелегальный механизм ухода от налогов, попали и два екатеринбургских — «Таганский ряд» и «Новомосковский».

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Центробанк называет «сомнительными» операции по переводу денежных средств физлицами «через российские банковские офисы, рядом с которыми находятся торговые точки без контрольно-кассовой техники», сообщает «Интерфакс».

Владимир Путин, ознакомившись с письмом Набиуллиной, поручил правительству и ФСБ разработать меры по борьбе с теневым оборотом денежных потоков и товаров. Федеральная налоговая служба может пересмотреть условия применения контрольно-кассовой техники на территории рынков.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Экономика, ЦБ РФ, Екатеринбург, Новомосковский, налоги, рынок, Таганский ряд
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