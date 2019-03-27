Главная «ЕТВ»НовостиЭкономика

Свердловская область будет платить новые налоги на жилье с 2020 года

08:45, 27 Март 2019
dsc_0467.JPG
Фото: ЕТВ
Выплаты вырастут для владельцев старых квартир.
С 1 января 2020 года Свердловская область переходит на новую систему начисления налогов на имущество (в основном, жилья) физических лиц — такую дату установило Законодательное собрание региона. Обязанность по уплате наступит с 1 января 2021 года.

Сейчас налог рассчитывается из инвентаризационной стоимости жилья, а со следующего года — из кадастровой. Новую цену будет озвучивать будет специально созданный «Центр государственной кадастровой оценки», рассказал замгубернатора, и. о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. Новая стоимость будет максимально приближена к рыночной.

По оценкам экспертов, новая система исчисления налога приведет к тому, что владельцы жилья в старых домах будут платить в разы больше, а обладатели квартир в новостройках — наоборот меньше.

Налоговые вычеты будут соответствовать типу жилья: из налогооблагаемой площади комнат вычтут десять квадратных метров, из квартир — 20, из жилых домов — 50. Жилье, которое не превышает эти нормативы, исключат из системы налогообложения. Также льготы получат Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры и свердловчане предпенсионного возраста (женщины после 55 лет и мужчины после 60 лет).

Заксобрание подпишет документ, устанавливающий новую дату, до 29 ноября 2019 года.
Грустный праздник
ЕТВ препарирует планы мэрии на 300-летие Екатеринбурга и находит удивительное и невероятное.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «Свердловская область будет платить новые налоги на жилье с 2020 года»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Экономика, Екатеринбург, Свердловская область , налоги, заксобрание
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Отлить в граните
Лаборатроллия
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Питание школьника: вкусно или полезно
27 марта в 19:30
С Яков Можаев, Лена Новикова
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
28 марта в 12:30
С Елена Чекалова