Свердловская область будет платить новые налоги на жилье с 2020 года
08:45, 27 Март 2019
Выплаты вырастут для владельцев старых квартир.
С 1 января 2020 года Свердловская область переходит на новую систему начисления налогов на имущество (в основном, жилья) физических лиц — такую дату установило Законодательное собрание региона. Обязанность по уплате наступит с 1 января 2021 года.
Сейчас налог рассчитывается из инвентаризационной стоимости жилья, а со следующего года — из кадастровой. Новую цену будет озвучивать будет специально созданный «Центр государственной кадастровой оценки», рассказал замгубернатора, и. о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. Новая стоимость будет максимально приближена к рыночной.
По оценкам экспертов, новая система исчисления налога приведет к тому, что владельцы жилья в старых домах будут платить в разы больше, а обладатели квартир в новостройках — наоборот меньше.
Налоговые вычеты будут соответствовать типу жилья: из налогооблагаемой площади комнат вычтут десять квадратных метров, из квартир — 20, из жилых домов — 50. Жилье, которое не превышает эти нормативы, исключат из системы налогообложения. Также льготы получат Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры и свердловчане предпенсионного возраста (женщины после 55 лет и мужчины после 60 лет).
Заксобрание подпишет документ, устанавливающий новую дату, до 29 ноября 2019 года.
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