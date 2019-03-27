Свердловская область будет платить новые налоги на жилье с 2020 года

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Сейчас налог рассчитывается из инвентаризационной стоимости жилья , а со следующего года — из кадастровой. Новую цену будет озвучивать будет специально созданный « Центр государственной кадастровой оценки», рассказал замгубернатора , и. о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. Новая стоимость будет максимально приближена к рыночной.





По оценкам экспертов , новая система исчисления налога приведет к тому , что владельцы жилья в старых домах будут платить в разы больше , а обладатели квартир в новостройках — наоборот меньше.





Налоговые вычеты будут соответствовать типу жилья: из налогооблагаемой площади комнат вычтут десять квадратных метров , из квартир — 20 , из жилых домов — 50. Жилье , которое не превышает эти нормативы , исключат из системы налогообложения. Также льготы получат Герои СССР и России , инвалиды , пенсионеры и свердловчане предпенсионного возраста ( женщины после 55 лет и мужчины после 60 лет).





Заксобрание подпишет документ , устанавливающий новую дату , до 29 ноября 2019 года.

С 1 января 2020 года Свердловская область переходит на новую систему начисления налогов на имуществов основномжилья) физических лиц — такую дату установило Законодательное собрание региона. Обязанность по уплате наступит с 1 января 2021 года.