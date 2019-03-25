В Свердловской области сложно взять ипотеку

, где проще всего получить ипотеку. На жилье в кредит могут рассчитывать лишь 28% жителей Среднего Урала , сообщает РИА Новости». Свердловская область расположилась на 46 строчке рейтинга российских регионовгде проще всего получить ипотеку.



