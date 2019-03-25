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В Свердловской области сложно взять ипотеку

18:21, 25 Март 2019
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Фото: pixabay
На жилье в кредит могут рассчитывать лишь 28% жителей.
Свердловская область расположилась на 46 строчке рейтинга российских регионов, где проще всего получить ипотеку. На жилье в кредит могут рассчитывать лишь 28% жителей Среднего Урала, сообщает РИА «Новости».

Год назад этот показатель составлял 22%, то есть экономика свердловчан показала существенный рост. Составители рейтинга учитывали долю семей, которая может вносить ежемесячный платеж по ипотечному кредиту и тратить деньги. В исследовании участвовали все 84 регионов России.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Экономика, Ипотека, Свердловская область
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