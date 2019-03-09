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В Екатеринбурге планируют собирать двигатели для малой авиации

11:41, 09 Март 2019
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Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Конструкторы уверены, что новый мотор заменит зарубежные аналоги и снизит зависимость России от иностранных компаний на фоне санкций.

Малоразмерный отечественный турбодвигатель ВК-800 сейчас разрабатывают сразу на двух площадках, одна из которых — Уральский завод гражданской авиации» — расположена в Екатеринбурге. Об этом в интервью RT рассказал конструктор проекта Виталий Логинов.

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Ожидается, что первый самолет с новым двигателем соберут уже в 2020 году. После этого начнется серийный выпуск ВК-800. Это позволит снизить зависимость России от иностранных компаний, производящих авиационные моторы.

Дело в том, что сейчас легкие самолеты и вертолеты «Ансат», Ка-226, Ка-126 и Ми-54 летают на французских двигателях французских Safran Helicopter Engines, британских Rolls-Royce и американских РW-207K.

Выпуск моторов ВК-800 может стать альтернативой зарубежной продукции.

Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Экономика, самолет, промышленность , авиация
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