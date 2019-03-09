В Екатеринбурге планируют собирать двигатели для малой авиации

Ожидается, что первый самолет с новым двигателем соберут уже в 2020 году. После этого начнется серийный выпуск ВК-800. Это позволит снизить зависимость России от иностранных компаний, производящих авиационные моторы.

Дело в том, что сейчас легкие самолеты и вертолеты «Ансат», Ка-226, Ка-126 и Ми-54 летают на французских двигателях французских Safran Helicopter Engines, британских Rolls-Royce и американских РW-207K.

Выпуск моторов ВК-800 может стать альтернативой зарубежной продукции.