В Екатеринбурге планируют собирать двигатели для малой авиации
11:41, 09 Март 2019
Конструкторы уверены, что новый мотор заменит зарубежные аналоги и снизит зависимость России от иностранных компаний на фоне санкций.
Малоразмерный отечественный турбодвигатель ВК-800 сейчас разрабатывают сразу на двух площадках, одна из которых — Уральский завод гражданской авиации» — расположена в Екатеринбурге. Об этом в интервью RT рассказал конструктор проекта Виталий Логинов.
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Ожидается, что первый самолет с новым двигателем соберут уже в 2020 году. После этого начнется серийный выпуск ВК-800. Это позволит снизить зависимость России от иностранных компаний, производящих авиационные моторы.
Дело в том, что сейчас легкие самолеты и вертолеты «Ансат», Ка-226, Ка-126 и Ми-54 летают на французских двигателях французских Safran Helicopter Engines, британских Rolls-Royce и американских РW-207K.
Выпуск моторов ВК-800 может стать альтернативой зарубежной продукции.
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