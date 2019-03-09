Большегрузам на 40 дней запретили езду по дорогам Свердловской области
В Свердловской области есть своя примета весны — того времени, когда природа просыпается, а земля начинает прогреваться. В этом году это время с 14 апреля. Именно с этой даты по постановлению губернатора Евгения Куйвашева, вступят в силу ограничения для движения большегрузных машин по дорогам Свердловской области. А все от того, что тяжелые грузовики могут повредить трассы в тот период, когда мёрзлый грунт, оттаивая, становится подвижным и податливым.
В постановлении губернатора Куйвашева говорится:
«Временное ограничение движения большегрузов по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха выше 32 градусов, — указано в постановлении. — Допустимые для проезда по автомобильным дорогам нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза определяются в соответствиями с правилами перевозок грузов».
Тяжеловесным машинам запрещено будет двигаться по дорогам области 40 дней: с 14 апреля по 23 мая.