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Большегрузам на 40 дней запретили езду по дорогам Свердловской области

14:38, 09 Март 2019
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Фото: ax4.ru
Губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление, по которому движение тяжелых машин по региональным трассам будет ограничено с 14 апреля.

В Свердловской области есть своя примета весны — того времени, когда природа просыпается, а земля начинает прогреваться. В этом году это время с 14 апреля. Именно с этой даты по постановлению губернатора Евгения Куйвашева, вступят в силу ограничения для движения большегрузных машин по дорогам Свердловской области. А все от того, что тяжелые грузовики могут повредить трассы в тот период, когда мёрзлый грунт, оттаивая, становится подвижным и податливым.

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В постановлении губернатора Куйвашева говорится:

«Временное ограничение движения большегрузов по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха выше 32 градусов, — указано в постановлении. — Допустимые для проезда по автомобильным дорогам нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза определяются в соответствиями с правилами перевозок грузов».

Тяжеловесным машинам запрещено будет двигаться по дорогам области 40 дней: с 14 апреля по 23 мая.

Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Экономика, дороги, транспорт
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