Большегрузам на 40 дней запретили езду по дорогам Свердловской области

В постановлении губернатора Куйвашева говорится:

«Временное ограничение движения большегрузов по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха выше 32 градусов, — указано в постановлении. — Допустимые для проезда по автомобильным дорогам нагрузки на оси транспортных средств с грузом или без груза определяются в соответствиями с правилами перевозок грузов».

Тяжеловесным машинам запрещено будет двигаться по дорогам области 40 дней: с 14 апреля по 23 мая.