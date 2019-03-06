Премьер Мпумаланги нарядила свердловских министров в меха
15:36, 06 Март 2019
Губергнатор Куйвашев подписал соглашение с премьером провинции Рефилве Марией Мтшвени.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве с премьером провинции Мпумаланга Рефилве Марией Мтшвени. Главная цель документа — развитие торговли. Уральские предприятия готовы участвовать в проектах разработки месторождений полезных ископаемых, поставлять в ЮАР горнодобывающее оборудование, электрооборудование, кабельную продукцию. Мпумаланга также рассчитывает на помощь свердловской области в лечении онкологических заболеваний.
Премьер Мпумаланги подарила участникам свердловской делегации меховые накидки в цветах флага ЮАР. Ее сразу же примерила министр культуры Светлана Учайкина. Губернатор Куйвашев отметил, что планирует развивать и культурные связи с Мпумалангой. Он напомнил, что в прошлом году на фестивале Ural Music Night уже выступил коллектив из ЮАР Абафана Бака Мгумени.
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