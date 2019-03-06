Премьер Мпумаланги нарядила свердловских министров в меха

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве с премьером провинции Мпумаланга Рефилве Марией Мтшвени. Главная цель документа — развитие торговли. Уральские предприятия готовы участвовать в проектах разработки месторождений полезных ископаемых , поставлять в ЮАР горнодобывающее оборудование , электрооборудование , кабельную продукцию. Мпумаланга также рассчитывает на помощь свердловской области в лечении онкологических заболеваний.



