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Премьер Мпумаланги нарядила свердловских министров в меха

15:36, 06 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Губергнатор Куйвашев подписал соглашение с премьером провинции Рефилве Марией Мтшвени.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве с премьером провинции Мпумаланга Рефилве Марией Мтшвени. Главная цель документа — развитие торговли. Уральские предприятия готовы участвовать в проектах разработки месторождений полезных ископаемых, поставлять в ЮАР горнодобывающее оборудование, электрооборудование, кабельную продукцию. Мпумаланга также рассчитывает на помощь свердловской области в лечении онкологических заболеваний.

Премьер Мпумаланги подарила участникам свердловской делегации меховые накидки в цветах флага ЮАР. Ее сразу же примерила министр культуры Светлана Учайкина. Губернатор Куйвашев отметил, что планирует развивать и культурные связи с Мпумалангой. Он напомнил, что в прошлом году на фестивале Ural Music Night уже выступил коллектив из ЮАР Абафана Бака Мгумени.
Дело Екатеринбурга. Поцелуй костра
280 лет назад в «горном городе» жгли не только чучела Масленицы, но и живых женщин.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Экономика, Свердловская область , губернатор, соглашение, ЮАР, Евгений Куйвашев
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