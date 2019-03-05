Свердловская область получит 1,5 триллиона инвестиций в 2019 году

,

,

,





На заседании инвестиционного совета при губернаторе Куйвашеве профильный министр Виктория Казакова рассказала , в какие сферы приходит больше всего инвестиций. Самая популярная область для этого — транспортно-логистический комплекс , на него приходится 21% всех инвестиций , на комплекс социальных отраслей — 18%, на металлургический комплекс — 12%, на агропромышленный комплекс — 10%, в специализированную инфраструктуру для инвестора вкладывают 10%.





Окончательный список инвестпроектов будет утверждать глава региона Евгений Куйвашев.

В 2019 году ожидаетсячто в Свердловскую область вольют 1,5 триллиона инвестиций. В обновленном перечне — 53 проектасообщили ЕТВ в департаменте информационной политики региона. Во время их реализации создадут 24 тысячи рабочих местдесять из них — в 17 новых проектах.