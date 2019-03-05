Свердловская область получит 1,5 триллиона инвестиций в 2019 году
08:07, 05 Март 2019
Для воплощения в жизнь всех проектов создадут 24 тысячи новых рабочих мест.
В 2019 году ожидается, что в Свердловскую область вольют 1,5 триллиона инвестиций. В обновленном перечне — 53 проекта, сообщили ЕТВ в департаменте информационной политики региона. Во время их реализации создадут 24 тысячи рабочих мест, десять из них — в 17 новых проектах.
На заседании инвестиционного совета при губернаторе Куйвашеве профильный министр Виктория Казакова рассказала, в какие сферы приходит больше всего инвестиций. Самая популярная область для этого — транспортно-логистический комплекс, на него приходится 21% всех инвестиций, на комплекс социальных отраслей — 18%, на металлургический комплекс — 12%, на агропромышленный комплекс — 10%, в специализированную инфраструктуру для инвестора вкладывают 10%.
Окончательный список инвестпроектов будет утверждать глава региона Евгений Куйвашев.
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