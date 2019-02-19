Семья из Екатеринбурга снизила ставку по займу на 60% через суд

Семья из Екатеринбурга обратилась в микрокредитную компанию НВЗЕ и оформила займ на 600 тысяч рублей под 60% годовых и под залог квартиры. Выплатить сумму они должны были в течение 18 месяцев. Через четыре месяца финансовое положение семьи ухудшилось и они уже не смогли выплачивать оговоренную сумму каждый месяц. После этого финансовая организация подняла ставку до 120% годовых, сообщили в пресс-службе областного суда.

Глава семьи решил, что это слишком и подал иск в Орджоникидзевский суд, требуя вернуть прежние 60% годовых и составить новый график платежей. Так как клиент тоже не справился с обязательствами и момент был прописан в договоре, суд удовлетворил требования частично, снизив ставку до 92% годовых. Мужчина не согласился и обратился в областной суд. Так как задолженности у семьи не было, ставку снизили до прежних 60%.