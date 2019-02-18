Медведев присвоил двум свердловским городам статус ТОР

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании еще 14 территорий опережающего развития. Особые экономические зоны появятся в Новоуральске и Лесном. Общий объем инвестиций оценивается в 23,8 миллиарда рублей , предполагается создание четырех тысяч рабочих мест , сообщили в пресс-службе департамента информполитики региона.



