Медведев присвоил двум свердловским городам статус ТОР
10:41, 18 Февраль 2019
В экономические зоны инвестируют 23 миллиарда рублей.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании еще 14 территорий опережающего развития. Особые экономические зоны появятся в Новоуральске и Лесном. Общий объем инвестиций оценивается в 23,8 миллиарда рублей, предполагается создание четырех тысяч рабочих мест, сообщили в пресс-службе департамента информполитики региона.
В Новоуральске на площади 650 гектаров должны построить пять производственных площадок. Инвесторы получат налоговые льготы. Минимальный объем вложений для резидентов установили на уровне 15 миллионов рублей. В Лесном под ТОР выделили 130 гектаров.
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