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Медведев присвоил двум свердловским городам статус ТОР

10:41, 18 Февраль 2019
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Фото: pixabay
В экономические зоны инвестируют 23 миллиарда рублей. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании еще 14 территорий опережающего развития. Особые экономические зоны появятся в Новоуральске и Лесном. Общий объем инвестиций оценивается в 23,8 миллиарда рублей, предполагается создание четырех тысяч рабочих мест, сообщили в пресс-службе департамента информполитики региона.

В Новоуральске на площади 650 гектаров должны построить пять производственных площадок. Инвесторы получат налоговые льготы. Минимальный объем вложений для резидентов установили на уровне 15 миллионов рублей. В Лесном под ТОР выделили 130 гектаров.
Бывшие
Что стало с людьми, обещавшими Екатеринбургу светлое будущее.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Экономика, ОАЭ, ТОР, Лесной, Свердловская область
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