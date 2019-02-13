Главная «ЕТВ»НовостиЭкономика

ВСМ Екатеринбург — Челябинск оставили без федеральных денег

17:42, 13 Февраль 2019
ice-1405183_960_720.jpg
Фото: pixabay
Магистраль не включили в план модернизации до 2024 года.

Высокоскоростная магистраль Челябинск — Екатеринбург не попала в комплексный план модернизации инфраструктуры до 2024 года. Согласно документу, опубликованному на портале правительства РФ, финансирование получит только первая очередь ВСМ Москва — Казань на участке от поселка Железнодорожный до города Гороховец.

Строительство ВСМ Челябинск — Екатеринбург оценивают в 380 миллиардов рублей. Половину суммы надеялись получит из федерального бюджета. Строительство курирует губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Согласно утвержденному графику, строительство должны были начать в 2021 году, а закончить к 2024 году.

Правительство РЖД утвердило строительство высокоскоростной магистрали еще в 2016 году, но сначала Минтранс не одобрил условия концессионного соглашения. В мае 2018 года Дмитрий Медведев наконец запустил проект. Протяженность трассы составит 220 километров. Планируется, что ее построят до 2030 года.

Трудная высота
ЕТВ вспоминает небоскребы Екатеринбурга, которые так и остались в мечтах.
Читайте также:
Эффект от ВСМ Екатеринбург-Челябинск оценивается в 2,2 трл рублей
ВСМ Челябинск — Екатеринбург одобрили англичане
Медведев снова одобрил строительство ВСМ Екатеринбург – Челябинск
Утвержден график работ по созданию ВСМ Екатеринбург – Челябинск
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «ВСМ Екатеринбург — Челябинск оставили без федеральных денег»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Экономика, Екатеринбург, Свердловская область , ВСМ, Екатеринбург - Челябинск, транспорт
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Отлить в граните
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Полюбить себя и похудеть
15 февраля в 18:00
С Евгений Идолов
Екатерина Гордеева. Благотворительность — это надолго
18 февраля в 12:30
С Екатерина Гордеева