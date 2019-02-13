Высокоскоростная магистраль Челябинск — Екатеринбург не попала в комплексный план модернизации инфраструктуры до 2024 года. Согласно документу, опубликованному на портале правительства РФ, финансирование получит только первая очередь ВСМ Москва — Казань на участке от поселка Железнодорожный до города Гороховец.

Строительство ВСМ Челябинск — Екатеринбург оценивают в 380 миллиардов рублей. Половину суммы надеялись получит из федерального бюджета. Строительство курирует губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Согласно утвержденному графику, строительство должны были начать в 2021 году, а закончить к 2024 году.

Правительство РЖД утвердило строительство высокоскоростной магистрали еще в 2016 году, но сначала Минтранс не одобрил условия концессионного соглашения. В мае 2018 года Дмитрий Медведев наконец запустил проект. Протяженность трассы составит 220 километров. Планируется, что ее построят до 2030 года.