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Японских партнеров научат вести бизнес в Свердловской области

12:22, 04 Февраль 2019
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Фото: pixabay
В Токио улетел вице-губернатор Алексей Орлов.

Вице-губернатор Алексей Орлов улетел в Японию, чтобы презентовать инвестиционный потенциал Свердловской области. Партнерам из Токио расскажут о ведении бизнеса в России. В ответ рассчитывают получить новые идеи для развития сервисов и цифровой инфраструктуры, сообщили в департаменте информполитики региона.

В 2017 году Япония была партнером «Иннопрома», а в 2018 году товарооборот с предприятиями региона составил 150 миллионов долларов. В рамках ЧМ-2018 в Екатеринбурге побывала принцесса Хисако Такамадо.


Морозное чтиво
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Экономика, Свердловская область , делегация, Япония, бизнес, Екатеринбург
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