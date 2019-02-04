Японских партнеров научат вести бизнес в Свердловской области

Вице-губернатор Алексей Орлов улетел в Японию, чтобы презентовать инвестиционный потенциал Свердловской области. Партнерам из Токио расскажут о ведении бизнеса в России. В ответ рассчитывают получить новые идеи для развития сервисов и цифровой инфраструктуры, сообщили в департаменте информполитики региона.

В 2017 году Япония была партнером «Иннопрома», а в 2018 году товарооборот с предприятиями региона составил 150 миллионов долларов. В рамках ЧМ-2018 в Екатеринбурге побывала принцесса Хисако Такамадо.



