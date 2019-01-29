«Екатеринбург-Арену» освободили от земельного налога еще на год
«Екатеринбург-Арена», согласно решению городской думы Екатеринбурга, освобождена от земельного налога еще на год. Льготы предоставлены стадиону в связи с решением правительства РФ — площадки, на которых проходили матчи ЧМ-2018, освобождаются от земельного налога на период строительства и реконструкции до ввода в эксплуатацию.
«Екатеринбург-Арена», сданная в эксплуатацию в феврале 2018 года, вновь нуждается в проведении ремонтных работ. «Процесс старения металла и влияние климатических условий стали причиной появления трещин и „раковин“ на конструкциях ограждения», — сообщила несколько месяцев назад директор стадиона Оксана Тищенко. Кроме того, в течение года необходимо демонтировать временные трибуны.
Депутаты назвали освобождение стадиона от земельного налога «обменом»: льготы в полтора миллиона — на получение 230 миллионов из федерального бюджета на содержание арены. Еще раз уточнили: на какие средства будет осуществляться реконструкция, связанная с демонтажем трибун — тоже из федерального бюджета. Сочли эту экономическую операцию выгодной для города и проголосовали «за».
Промышленная площадка «Уктус» площадью 51 гектар находится на
территории Особой экономической зоны «Титановая
долина». В течение нескольких лет ожидается привлечение инвестиций в размере
более восьми миллиардов рублей. Планируется создать 750 рабочих мест. В ОЭЗ
будет «прописано» 16 резидентов (сейчас существует четыре резидента). Сумма,
которой должен поступиться городской бюджет в виде земельного налога, — 6,6
миллиона рублей в год или 33 миллиона в течение пяти лет.
«Если мы поступимся копейками то в течение пяти лет получим больше по НДФЛ?» — уточнил депутат Колесников (заявленные платежи по налогу на доходы физических лиц — 56 миллионов рублей). Услышал ответ: «Гарантий нет, все зависит от эффективности работы управляющей компании ОЭЗ». Почле чего засомневался в корректности принятия решения об освобождении от земельного налога. «Управляющая компания сосет деньги из областного бюджета. Только на ее содержание выделяется 150 миллионов рублей. Теперь еще решили к городскому бюджету присосаться. Это какое-то разбазаривание бюджетных денег», — отметил депутат Ступников.