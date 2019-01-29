«Екатеринбург-Арену» освободили от земельного налога еще на год

«Екатеринбург-Арена», согласно решению городской думы Екатеринбурга, освобождена от земельного налога еще на год. Льготы предоставлены стадиону в связи с решением правительства РФ — площадки, на которых проходили матчи ЧМ-2018, освобождаются от земельного налога на период строительства и реконструкции до ввода в эксплуатацию.

«Екатеринбург-Арена», сданная в эксплуатацию в феврале 2018 года, вновь нуждается в проведении ремонтных работ. «Процесс старения металла и влияние климатических условий стали причиной появления трещин и „раковин“ на конструкциях ограждения», — сообщила несколько месяцев назад директор стадиона Оксана Тищенко. Кроме того, в течение года необходимо демонтировать временные трибуны.

Депутаты назвали освобождение стадиона от земельного налога «обменом»: льготы в полтора миллиона — на получение 230 миллионов из федерального бюджета на содержание арены. Еще раз уточнили: на какие средства будет осуществляться реконструкция, связанная с демонтажем трибун — тоже из федерального бюджета. Сочли эту экономическую операцию выгодной для города и проголосовали «за».

