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«Екатеринбург-Арену» освободили от земельного налога еще на год

11:07, 29 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Депутаты гордумы предоставили налоговые льготы стадиону и промышленной площадке «Уктус», прописанной в ОЭЗ «Титановая долина».

«Екатеринбург-Арена», согласно решению городской думы Екатеринбурга, освобождена от земельного налога еще на год. Льготы предоставлены стадиону в связи с решением правительства РФ — площадки, на которых проходили матчи ЧМ-2018, освобождаются от земельного налога на период строительства и реконструкции до ввода в эксплуатацию.

«Екатеринбург-Арена», сданная в эксплуатацию в феврале 2018 года, вновь нуждается в проведении ремонтных работ. «Процесс старения металла и влияние климатических условий стали причиной появления трещин и раковин“ на конструкциях ограждения», — сообщила несколько месяцев назад директор стадиона Оксана Тищенко. Кроме того, в течение года необходимо демонтировать временные трибуны.

Депутаты назвали освобождение стадиона от земельного налога «обменом»: льготы в полтора миллиона — на получение 230 миллионов из федерального бюджета на содержание арены. Еще раз уточнили: на какие средства будет осуществляться реконструкция, связанная с демонтажем трибун — тоже из федерального бюджета. Сочли эту экономическую операцию выгодной для города и проголосовали «за».

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Промышленная площадка «Уктус» площадью 51 гектар находится на территории Особой экономической зоны «Титановая долина». В течение нескольких лет ожидается привлечение инвестиций в размере более восьми миллиардов рублей. Планируется создать 750 рабочих мест. В ОЭЗ будет «прописано» 16 резидентов (сейчас существует четыре резидента). Сумма, которой должен поступиться городской бюджет в виде земельного налога, — 6,6 миллиона рублей в год или 33 миллиона в течение пяти лет.

«Если мы поступимся копейками то в течение пяти лет получим больше по НДФЛ?» — уточнил депутат Колесников (заявленные платежи по налогу на доходы физических лиц — 56 миллионов рублей). Услышал ответ: «Гарантий нет, все зависит от эффективности работы управляющей компании ОЭЗ». Почле чего засомневался в корректности принятия решения об освобождении от земельного налога. «Управляющая компания сосет деньги из областного бюджета. Только на ее содержание выделяется 150 миллионов рублей. Теперь еще решили к городскому бюджету присосаться. Это какое-то разбазаривание бюджетных денег», — отметил депутат Ступников.

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Владимир Крицкий предложил не путать «Титановую долину» в целом и «Уральский завод гражданской авиации» в частности. После этого депутаты поспорили о правилах ведения дискуссии на заседаниях. Например, можно ли обвинять коллег в некомпетентности и допускать такие выражения, как «присосаться» и «разбазаривать». А затем все-таки освободили площадку «Уктус» от земельного налога.

Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Экономика, гордума, Екатеринбург, депутаты, налоги, льготы, земельный налог, Екатеринбург Арена, УЗГА, ОЭЗ, Титановая долина, Уктус, Владимир Крицкий, Александр Колесников
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