Екатеринбург уступил Казани по числу проданных новых автомобилей

Эксперты утверждают , что за 2018 год в городах с населением свыше 1 миллиона человек дилеры продали 532 852 леговушки. На первом месте по числу сделок стоит Москва. В прошлом годуздесь обрел водителя-владельца 226 041 автомобиль. В Санкт-Петербурге продали 100 977 машин. С этими двумя позициями все ясно. Оба эти города ( не случайно их называют « две столицы») давно и постоянно лидирют в разнообразных рейттингах , так что некоторые аналитики выносят данные о паре самых крупных мегаполисов России « за скобки». Другое дело — кто же окажется на третьем месте?





« Автостат Инфо» идет ( хотя мы привыкли называть себя третьей столицей), а Казань ( 25 069 проданных машин за год). Увы для местечковых патриотов Урала: после Москвы и Питера в рейтингеАвтостат Инфо» идет не Екатеринбург хотя мы привыкли называть себя третьей столицей), а Казань25 069 проданных машин за год).

Екатеринбург же со своими 23 394 проданными за год легковушками стоит на четвертой позиции. Замыкает топ-5 Самара — 19 681 новых машин.



