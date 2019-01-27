Екатеринбург уступил Казани по числу проданных новых автомобилей
19:04, 27 Январь 2019
Столица Урала заняла четвертое место в ТОП-15 городов-миллионников, которые эксперты оценивали как рынки сбыта только-только сошедших с конвейреа легковушек.
Как понять, Екатеринбург — богатый город или бедный? И главное — на сколько, в сравнении с кем? С одной стороны, можно измерять по средней зарплате, сравнивая эти данные с аналогичными по региону и стране. А с другой, можно «мерить в попугаях», взяв более конкретные показатели. Так, аналитический портал «Автостат Инфо» сравнил города-миллионники по числу продаваемых новых автомобилей. Потому что понятно: если есть продажи, значит есть тот, кто покупает. Тот, у кого есть деньги.
Поймать белку
Где и чем кормить зверьков Екатеринбурга.
Эксперты утверждают, что за 2018 год в городах с населением свыше 1 миллиона человек дилеры продали 532 852 леговушки. На первом месте по числу сделок стоит Москва. В прошлом годуздесь обрел водителя-владельца 226 041 автомобиль. В Санкт-Петербурге продали 100 977 машин. С этими двумя позициями все ясно. Оба эти города (не случайно их называют «две столицы») давно и постоянно лидирют в разнообразных рейттингах, так что некоторые аналитики выносят данные о паре самых крупных мегаполисов России «за скобки». Другое дело — кто же окажется на третьем месте?
Увы для местечковых патриотов Урала: после Москвы и Питера в рейтинге «Автостат Инфо» идет не Екатеринбург (хотя мы привыкли называть себя третьей столицей), а Казань (25 069 проданных машин за год).
Екатеринбург же со своими 23 394 проданными за год легковушками стоит на четвертой позиции. Замыкает топ-5 Самара — 19 681 новых машин.
Далее в рейтинге расположились: Нижний Новгород (17 999 машин), Уфа (17 494 машины), Челябинск (16 653 машины), Ростов-на-Дону (15 108 машин), Воронеж (14 624 машины), Пермь (14 527 машины), Новосибирск (12 144 машины), Волгоград (10 858 машин), Красноярск (9238 машин). А на последней позиции рейтинга находится Омск, в которм за минувший год реализовали 9045 новых автомобилей.
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