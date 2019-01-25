Госдолг Свердловской области уменьшился до 73 миллиардов
11:03, 25 Январь 2019
В начале 2018 года сумма составила 75,6 миллиарда рублей.
Министерство финансов опубликовало официальные данные о госдолге Свердловской области. Так, на 1 января 2019 года госдолг региона составил 72,8 миллиарда рублей. Еще 4,9 миллиарда принадлежат городам Свердловской области.
Напомним, в начале 2018 года сумма свердловского госдолга была на 2,8 миллиарда больше. А еще раньше, в октябре 2017 года, сумма составила 54 миллиарда рублей. Согласно законодательству максимальный долг не может превышать 94,9 миллиарда рублей.
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