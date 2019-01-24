Главная «ЕТВ»НовостиЭкономика

Свердловским бизнесменам выделят четыре миллиарда на развитие

08:55, 24 Январь 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Сумма поступит из федерального бюджета в 2019-2024 годах.

Свердловские предприниматели получат четыре миллиарда рублей на развитие бизнеса в 2019-2024 годах. Деньги поступят на Урал из федерального бюджета, рассказали ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона.

Свердловской области поставили задачу увеличить число предпринимателей с 640 до 720 тысяч человек. Чтобы это сделать, в рамках федеральных проектов власти будут упрощать для бизнесменов налоговую отчетность и доступ к финансовым ресурсам, расширять льготы, изменять систему поддержки экспортеров и совершенствовать систему закупок. Так, власти планируют создать бизнес-блог для обмена опытом, а также хотят уделить особое внимание обучению предпринимателей.

Поймать белку
Где и чем кормить зверьков Екатеринбурга.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Свердловским бизнесменам выделят четыре миллиарда на развитие»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Экономика, Свердловская область , деньги, бизнес, Правительство Свердловской области, предприниматель
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Срез знаний: Иннопром
Городские истории
Срез знаний: Иннопром
Разбираемся, в чем польза от международной промышленной выставки в Екатеринбурге.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Разбираемся, стоит ли покупать доллары и евро, когда падает рубль, и чем грозят дешевеющие национальные деньги.