Свердловским бизнесменам выделят четыре миллиарда на развитие

Свердловские предприниматели получат четыре миллиарда рублей на развитие бизнеса в 2019-2024 годах. Деньги поступят на Урал из федерального бюджета, рассказали ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона.

Свердловской области поставили задачу увеличить число предпринимателей с 640 до 720 тысяч человек. Чтобы это сделать, в рамках федеральных проектов власти будут упрощать для бизнесменов налоговую отчетность и доступ к финансовым ресурсам, расширять льготы, изменять систему поддержки экспортеров и совершенствовать систему закупок. Так, власти планируют создать бизнес-блог для обмена опытом, а также хотят уделить особое внимание обучению предпринимателей.