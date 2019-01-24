Свердловским бизнесменам выделят четыре миллиарда на развитие
08:55, 24 Январь 2019
Сумма поступит из федерального бюджета в 2019-2024 годах.
Свердловские предприниматели получат четыре миллиарда рублей на развитие бизнеса в 2019-2024 годах. Деньги поступят на Урал из федерального бюджета, рассказали ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона.
Свердловской области поставили задачу увеличить число предпринимателей с 640 до 720 тысяч человек. Чтобы это сделать, в рамках федеральных проектов власти будут упрощать для бизнесменов налоговую отчетность и доступ к финансовым ресурсам, расширять льготы, изменять систему поддержки экспортеров и совершенствовать систему закупок. Так, власти планируют создать бизнес-блог для обмена опытом, а также хотят уделить особое внимание обучению предпринимателей.
Поймать белку
Где и чем кормить зверьков Екатеринбурга.
Новое и интересное
Срез знаний: Иннопром
Городские истории
Разбираемся, в чем польза от международной промышленной выставки в Екатеринбурге.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Разбираемся, стоит ли покупать доллары и евро, когда падает рубль, и чем грозят дешевеющие национальные деньги.