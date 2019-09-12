Семь ключей бессмертия

Войдя в зал, где экспонируется работа питерского художника Александра Шишкина-Хокусая, мы окажемся внутри его инсталляции «Новый Версаль». Станем свидетелями просмотра странного видео, получим возможность наблюдать за наблюдающими. В роли зрителей у Шишкина-Хокусая — картонные фигуры, напоминающие людей. Они расположились на стульях и глядят на экран, где разворачивается история про них самих, помещенных в локации из компьютерной игры «STALKER: Тень Чернобыля».

Благодаря тому, что зрители, по факту, смотрят на самих себя, сам игровой видеоролик обретает качество документального отчета. И все это раскрывает отношение художника к бессмертию. С одной стороны, вся наша жизнь — театр, игра, позерство. С другой стороны, люди в ней не актеры даже, а декорации, которые можно легко менять, если они придут в негодность.

Бессмертие в данном случае понимается не как благо для отдельной личности, а как социальный фон, который окружает каждого из нас. Который возобновляется и всегда будет с нами, пока мы в обществе. Каждый из нас существует в декорациях из людей, к которым, например, по дороге из дома на работу мы относимся как к объектам. И пока мы смотрим на людей как на декорации и воспринимаем их только в плоскости, без глубины, они бессмертны. Потому что всего лишь элементы фона, по отдельности никак и ни на что не влияющие. Так что выход из игры всего лишь одной фигуры просто не будет замечен нами, наблюдателями. И ничего не изменит в вечной и бессмысленной игре человечества в жизнь.