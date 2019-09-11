Большие надежды

После неудачи с двумя заявками на ЭКСПО-2025 появилась информация о скором переходе губернатора Куйвашева на другую должность. Его уже « пристраивали» в « Уралуправтодор» и даже на место Дениса Мантурова в федеральном Минпромторге ( сам губернатор отрицает все варианты своего будущего трудоустройства). Те , кто распускал эти слухи , обосновывал их тем , что губернатор потерял интерес к Екатеринбургу. Отсюда и разобщенность в действиях области , города и думы.





Но у города появилось другое мероприятие международного уровня , которое еще и красиво совпало с юбилеем города — это Универсиада-2023. ЕТВ задал экспертам вопрос: сможет ли это событие объединить интересы бизнес- и политических элит , заменив собой упущенное ЭКСПО. Оказалось , что радоваться раньше времени никто не спешит. Депутат Дмитрий Сергин с опаской оглядывается на соседей из Челябинска. Их организация саммитов ШОС и БРИКС не удалась , в результате часть мероприятий перенесли в Санкт-Петербург: « Не хотелось бы , чтобы у нас происходила такая ситуация. Хотя первые звоночки поступают. Сначала планировали площадку на ВИЗе , потом на Новокольцовском тракте , потом снова слухи о переносе. Такие шатания начинаются , а мы потом , оп , и не успели », — думает Дмитрий Сергин.



