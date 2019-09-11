Большие надежды
ЭКСПОзиция
Фото: ЕТВ
Новые цели
На данный момент на повестке у депутатов четыре вопроса, которые ждут их решения. Все они перешли из прошлого сезона. Самое главное — распределить бюджет на 2020 год. Также остается вопрос о строительства храма святой Екатерины, предыдущее место которого тоже согласовывали депутаты. Еще одна проблема — кадровые перестановки в муниципальных предприятиях. «Дума все плотнее старается контролировать кадровые решения в МУПах, там где руководители остались с предыдущего наследия, создаются точки напряжения, кто-то уходит, назначаются новые, — рассказывает Дмитрий Сергин и отмечает, что на заседание уже год не могут пригласить директора „Водоканала“. — Каждый новый руководитель не хочет отвечать за предыдущего, а время идет».
Одним из самых странных решений в предыдущем сезоне был «неуд» отчету Александра Высокинского о работе администрации (такое произошло впервые в истории). Заслушать доклад мэра получилось не сразу: сначала депутаты не успели подготовить вопросы, потом решили перебросить этот вопрос на сентябрь, но, поддавшись уговорам мэрии, собрали заседание. В итоге — для принятия отчета не хватило одного голоса. Сейчас Высокинский должен подготовить повторный отчет о проделанной работе.
Проблема в том, что вторая неудовлетворительная оценка может стать причиной снятия мэра с должности. Но это может произойти только по решению суда. «Процедура длительная и непростая. Если большинство в думе попытается поменять главу, то будут использовать другие рычаги», — пояснил Дмитрий Сергин.
Роман Ступников добавил, что отчет Высокинского не был принят, в том числе, и из-за того, что часть народных избранников, не дождавшись своевременного появления мэра на заседании, разъехалась по отпускам. Осенью решение должны принимать уже в полном составе. Однако борьба думы и мэрии никуда не денется. Об этом говорит и депутат Алексей Вихарев.