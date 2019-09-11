Большие надежды

Что ждет Высокинского и гордуму в новом политическом сезоне.
Авторы:Мария ВойнаковаКсения Фикс
В Екатеринбурге официально начался новый политический сезон. Депутаты городской думы вернулись из отпусков и уже провели первое заседание осенней сессии. После каникул они отметили официальный год во власти, после чего к ним вернулись нерешенные вопросы: освоение бюджета, отчет мэра Александра Высокинского и городской опрос. ЕТВ поговорил с депутатами и экспертами и узнал, с какими сложностями народные избранники столкнутся в новом политическом сезоне и как будут развиваться их отношения с мэрией.

ЭКСПОзиция

Чтобы понять, что происходит в екатеринбургской политике сейчас, мы перенесемся на год назад, в сентябрь-2018, когда город жил большими надеждами. Казалось, что мы вот-вот получим ЭКСПО-2025, а вместе с ней большие федеральные деньги и район будущего на неосвоенной территории в Верх-Исетском районе. Операторами этих бюджетных вложений должны были стать новый глава города Александр Высокинский и новая дума, в большинстве своем работающая в интересах команды губернатора. «Все расселись по местам, а деньги прошли мимо», — считает экс-депутат свердловского Заксобрания Нафик Фамиев. Скорее всего, имея в виду, что в кресле главы города оказался человек без опыта управленческой работы, без программы, команды и даже без мандата доверия избирателей. Но зато с грандиозными планами на будущее и несбыточными мечтами.

В качестве примера мэрских грез депутат гордумы Дмитрий Сергин вспоминает об идее, прозвучавшей на заре деятельности градоначальника Высокинского — канатной дороге. Изначально о ней тоже говорили в привязке к ЭКСПО: канатка вполне могла соединить берега Верх-Исетского пруда и везти многочисленных туристов в новенький ЭКСПО-парк. Но после поражения в борьбе за всемирную выставку мэр не стал отказываться от грандиозных планов и предложил использовать ее уже в качестве замены общественному транспорту. Потом заговорил о третьей ветке метро (хотя не дали денег даже на вторую), винтовых мостах, колесе обозрения и гранитной набережной. Обо всех проектах Высокинского ЕТВ рассказывал здесь. Этот шлейф из несбыточных мечт следовал за мэром весь год.

Дмитрий Сергин
депутат Екатеринбургской городской думы
Эти заявления ради громкости не просчитаны в реальном воплощении. Проигрыш в ЭКСПО, пусть в этом даже не виноват Высокинский, создал негативный фон. Потом пошли ошибки, разногласия между властными домами. И это сопровождалось планами, которым вряд ли суждено сбыться. Зато все, что можно сделать, мы делали не пойми как: бедный сквер за Оперным, ремонту которого не видно конца, сквер Попова, с которым вошли в зиму…
Дмитрий Сергин
Примеры, озвучиваемые Александром Высокинским вполне объяснимы: его предыдущая работа заключалась именно в составлении грандиозных планов на будущее. Он работал над стратегией развития города и планами на Большой Екатеринбург еще при мэре Аркадии Чернецком. А в итоге возглавил Екатеринбург в тот момент, когда изменилась вся система управления городом. «Он недоразумение в системе, построенной губернатором, не понимающим смысл местного самоуправления», — считает Нафик Фамиев.

Напомним, ранее в Екатеринбурге действовала «двуглавая» модель: был избранный глава — председатель думы (Евгений Ройзман) и сити-менеджер (Александр Якоб), который по сути распоряжался финансами. По инициативе губернатора Куйвашева, их должности объединили в одну. Официально — чтобы вернуть городу «сильного мэра». Губернатор назвал фаворита, которого избрали уже не жители, а депутаты. Однако благодаря этой реформе город получил не крепкого хозяйственника и депутатов-единомышленников, а конфликтующие гордуму и мэрию, которые не могут решить, кто главный.
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Депутаты конфликтуют с мэрией, независимо от политической окраски

Фото: ЕТВ

Экс-депутат Заксобрания Нафик Фамиев считает, что сегодняшняя система власти оказалась самой слабой за всю ее историю. Статус гордумы по отношению к главе города изменился. Мэра выбрали именно депутаты, поэтому вызвав их недовольство или потеряв покровительство губернатора (или оказавшись в ситуации его перехода на другую должность), он вполне может все потерять. Опасность слабой системы управления сказывается на протестной обстановке в городе.

«На этом фоне (отдаления власти от народа) и растет масштаб и частота протестов. В области и городе нет субъектов, зависящих от избирателей, желающих работать в интересах жителей города, имеющих мандат на управление. Власти сегодня ближе свои интересы и интересы крупных спонсоров власти. Диалог людивласть потерян», — считает Нафик Фамиев.

По мнению Нафика Фамиева, идальная модель управления городом должна выглядеть так:
Нафик Фамиев
депутат Заксобрания Свердловской области
Глава города — председатель думы: главный городской политик со своей программой развития города, одновременно руководящий думой и защищенный от нее своим общегородским статусом (его нельзя снять по прихоти думы). Далее, городской политик должен предлагать думе кандидатуру управляющего для реализации его программы. Сегодня модель сити-менеджера никак не завязана на избранного всенародно главы и его программу, а появляется из »кармана» губернатора через сомнительный механизм конкурсной комиссии.
Нафик Фамиев
Причину сложившегося кризиса власти Нафик Фамиев видит в стремлении области подчинить себе город. Многолетний конфликт начался еще при губернаторе Мишарине, последовал этой стратегии и Евгений Куйвашев. Управленческая реформа, которая была призвана снизить накал страстей между городом и областью, сработал на определенном этапе. Но затем конфликт видоизменился и привел к печальным последствиям для города.
Дмитрий Сергин
депутат Екатеринбургской городской думы
Я помню ощущение, которое витало в воздухе. Все проблемы остались позади. Противостояние между городом и губернией преодолено. Впереди светлое и безоблачное завтра. Прошел год. Воздух между властными домами, этажами и кабинетами уже не тот. Уже не пахнет свежеиспеченным хлебом, который все желают вкусить. Уже попробовали. С кислинкой.
Дмитрий Сергин

Новые цели

После неудачи с двумя заявками на ЭКСПО-2025 появилась информация о скором переходе губернатора Куйвашева на другую должность. Его уже «пристраивали» в «Уралуправтодор» и даже на место Дениса Мантурова в федеральном Минпромторге (сам губернатор отрицает все варианты своего будущего трудоустройства). Те, кто распускал эти слухи, обосновывал их тем, что губернатор потерял интерес к Екатеринбургу. Отсюда и разобщенность в действиях области, города и думы.

Но у города появилось другое мероприятие международного уровня, которое еще и красиво совпало с юбилеем города — это Универсиада-2023. ЕТВ задал экспертам вопрос: сможет ли это событие объединить интересы бизнес- и политических элит, заменив собой упущенное ЭКСПО. Оказалось, что радоваться раньше времени никто не спешит. Депутат Дмитрий Сергин с опаской оглядывается на соседей из Челябинска. Их организация саммитов ШОС и БРИКС не удалась, в результате часть мероприятий перенесли в Санкт-Петербург: «Не хотелось бы, чтобы у нас происходила такая ситуация. Хотя первые звоночки поступают. Сначала планировали площадку на ВИЗе, потом на Новокольцовском тракте, потом снова слухи о переносе. Такие шатания начинаются, а мы потом, оп, и не успели», — думает Дмитрий Сергин.

Депутат Роман Ступников тоже считает, что организация Универсиады может добавить новых вопросов, как минимум, в работе гордумы. «Конечно, Универсиада — это хорошо, дополнительные инвестиции. Другое дело — как это будет организовываться, не снесут ли очередной частный сектор», — рассказал он.
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Год назад губернатор в первый (и последний) раз пришел в гордуму

Опасения депутатов небезосновательны. В прошлом политическом сезоне они не могли принять корректировки в бюджет. Заморозив федеральные трансерты, они заставили мэрию сократить расходы на медиахолдинг и отказаться от строительства музея труженникам тыла. Руководитель центра «Аналитик» Андрей Мозолин считает, что объединить интересы депутатов и мэрии не обязательно должно крупное событие. Есть, например, вечная тема ЖКХ.

«Помимо этого есть много других вопросов. Элементарно, у нас скоро начнется отопительный сезон, нам надо бюджет принимать. А тут как раз с октября начнут работать согласительные комиссии по бюджету. Дальше будет еще интереснее», — рассказал Андрей Мозолин.

Исполнение бюджета за первые шесть месяцев 2019 года расстроило депутатов. Почему — читайте здесь. И неудивительно, что обеспокоенность тем, что выделенные городу средства, осваиваются крайне медленно, завершилась ярким, но бесполезным спичем Александра Колесникова.

Александр Колесников
управляющий УК РЭМП «Железнодорожного района»
Есть такая отрасль, где бюджетные средства можно легко освоить. Это ЖКХ. Если кто не может освоить — вы скажите, чтобы на ЖКХ направили, я найду освоение. У нас люди живут в домах, а не в ваших скверах
Александр Колесников

На данный момент на повестке у депутатов четыре вопроса, которые ждут их решения. Все они перешли из прошлого сезона. Самое главное — распределить бюджет на 2020 год. Также остается вопрос о строительства храма святой Екатерины, предыдущее место которого тоже согласовывали депутаты. Еще одна проблема — кадровые перестановки в муниципальных предприятиях. «Дума все плотнее старается контролировать кадровые решения в МУПах, там где руководители остались с предыдущего наследия, создаются точки напряжения, кто-то уходит, назначаются новые, — рассказывает Дмитрий Сергин и отмечает, что на заседание уже год не могут пригласить директора Водоканала“. — Каждый новый руководитель не хочет отвечать за предыдущего, а время идет».

Одним из самых странных решений в предыдущем сезоне был «неуд» отчету Александра Высокинского о работе администрации (такое произошло впервые в истории). Заслушать доклад мэра получилось не сразу: сначала депутаты не успели подготовить вопросы, потом решили перебросить этот вопрос на сентябрь, но, поддавшись уговорам мэрии, собрали заседание. В итоге — для принятия отчета не хватило одного голоса. Сейчас Высокинский должен подготовить повторный отчет о проделанной работе.

Проблема в том, что вторая неудовлетворительная оценка может стать причиной снятия мэра с должности. Но это может произойти только по решению суда. «Процедура длительная и непростая. Если большинство в думе попытается поменять главу, то будут использовать другие рычаги», — пояснил Дмитрий Сергин.

Роман Ступников
депутат гордумы
Вероятность, что не примут отчет, есть. Но за лето многие вопросы были отработаны. На 80% уверен, что примут. Вероятность отставки Высокинского не очень высока. Это все предмет торгов. Задача тех или иных сил не скинуть главу, а получить то, что они просят. Приняв отставку, они не получат желаемого, а лишь обострят конфликт, еще сильнее уйдут в оппозицию.
Роман Ступников

Роман Ступников добавил, что отчет Высокинского не был принят, в том числе, и из-за того, что часть народных избранников, не дождавшись своевременного появления мэра на заседании, разъехалась по отпускам. Осенью решение должны принимать уже в полном составе. Однако борьба думы и мэрии никуда не денется. Об этом говорит и депутат Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев
депутат городской думы Екатеринбурга
Дума продолжает набирать политический вес и усиливать свое влияние в городе. Момент уникальный, такого никогда в Екатеринбурге не было. Отношения с мэром деловые и конструктивные, что автоматически не переносится на всю администрацию. Там есть люди, саботирующие указания Высокинского. И депутаты их знают. Мы не хотим демонстрировать думское превосходство, но если бюджет будут исполнять на 37% по расходам, тогда с нерадивых чиновников спросим по полной.
Алексей Вихарев
Решать старые вопросы по новому придется не только депутатам, но и самому мэру Александру Высокинскому. Совсем скоро он отметит год во главе города. Несмотря на слабые позиции во власти, у него еще есть шанс отказаться от амбиций и повернуться лицом к городу.

«Да, у Высокинского затянулся период вхождения во власть, потому что реальность стала другой. Под нее нужно подстраиваться, работать с кадрами. Но возможности и способности для решения этих проблем у него есть. Все зависит только от него», — считает Андрей Мозолин.

Екатеринбург уже пережил бурную осень с новыми людьми во власти, неспокойную зиму, протестную весну и жаркое лето. Политический год начинается непросто. И, скорее всего, спокойного развития событий ожидать не приходится.
Авторы:
Ксения ФиксМария Войнакова
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Теги:
События, бюджет, губернатор, гордума, Екатеринбург, Свердловская область , политика, мэр, Нафик Фамиев, Роман Ступников, Дмитрий Сергин, Александр Высокинский, Евгений Куйвашев
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