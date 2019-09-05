По следу Шипулина
Необязательное знакомство с людьми, которые бросили вызов тюменцу с медалями.
Серовский избирательный округ дожил до очередных выборов. На этот раз ставки не слишком высоки — кандидаты борются только за кусочек мандата в Госдуме. Победитель на два года займет место Сергея Бидонько, покинувшего депутатское кресло ради должности вице-губернатора Свердловской области.
Выборы могли пройти незаметно, если бы не звездный кандидат. Фаворитом гонки называют биатлониста Антона Шипулина, которого выдвинула партия «Единая Россия». У него есть все, чтобы стать идеальным претендентом на мандат: деньги, узнаваемость и олимпийская медаль. ЕТВ решил узнать, кто решился бросить ему вызов и что оппоненты готовы предложить избирателям.
Антон, я выбираю тебя
Фото: Антон Шипулин в Instagram
Для Антона Шипулина забег на выборы начался раньше, чем для остальных кандидатов. Вернувшись из отпуска в сентябре 2018 года он пожаловался на плохую спортивную форму и уходящую молодость — «сейчас я и сам старпер» (32 года), но все-таки отправился на сборы: «Я писал ребятам, думал — вдруг сейчас что-то в сердечке екнет, захочется к ним… Ни разу не екнуло». Далее события развивались стремительно: очередной допинговый скандал, не слишком удачное выступление на «Рождественской гонке» в немецком Гезелькирхене и решение покончить с профессиональным спортом.
После этого Антон намекнул, что хочет попробовать что-то новенькое (от карьеры тренера он открестился сразу). И получил предложение поучаствовать в праймериз «Единой России». Членом партии он никогда не был, но, кажется, всегда ее поддерживал. Особой конкуренции на предварительных выборах Шипулин не заметил и уже в мае стал настоящим кандидатом на кусочек мандата в Госдуме. Почти сразу же новоиспеченный политик начал колесить по Серовскому избирательному округу и готовить почву: «Когда уезжаешь от больших городов в глубинку, энергетика, доброта людей чувствуется»
В первых агитационных материалах Шипулин целился в кого-то из винтовки (наверное, в конкурентов). Слоган гласил «Цель. Точность. Результат». За месяц до выборов образ кандидата резко изменился. Теперь с листовок смотрит не спортсмен, а молодой мужчина в пиджачке, заглядывающий в душу и обещающий «быть честным». Тогда же экс-биатлонист формулирует и главные тезисы предвыборной кампании. Шипулин обещает улучшить здравоохранение, бороться с оттоком населения из северных деревень и поселков, плохими дорогами и образованием. «Наверное, я идеалист, но я верю, что можно пойти в Госдуму и быть честным», — говорится в листовках.
Однако Серовский избирательный округ чуть не остался без честного кандидата из-за того, что он забыл об иностранных активах. Зато о них вспомнила местная ячейка «Справедливой России», инициировав судебное разбирательство. Но Шипулину удалось избежать серьезных политических последствий. Он предоставил информацию о продаже ценных бумаг и продолжил гонку. По его словам, ошибку он допустил по незнанию. В эту версию не поверил, например, оппозиционер Алексей Навальный. Он назвал Шипулина вруном и заявил, что юристы «Единой России» не могли допустить такую оплошность. Однако его слова растворились в информационном потоке.
Александр Пирогов
политтехнолог
Это абсолютно элитная история. В политических кругах об этом эпизодически поговорили и все. Основная масса избирателей об этой истории даже не узнает. А если бы узнала, это бы не сильно повлияло на ход выборов.
Из агитационных газет жители Серовского округа также узнали, что Шипулин любит рыбалку и отдых на природе. Его малая родина — Тюмень. А еще у него жена-блогер и двое маленьких детей. Когда выборы вышли на финишную прямую, Шипулин уехал в Серовский округ и поселился в трейлере, который по совместительству является его приемной. Такие излишества на этих выборах может позволить только он один — в избирательном фонде Шипулина 16 миллионов рублей (восемь пришли от партии), десять из которых он уже потратил.
Алексей Коровкин
Фото: ЕТВ
Требование о снятии Шипулина с гонки в суд направил его конкурент, «эсер» Алексей Коровкин. Когда биатлониста оправдали, он планировал искать справедливости в Верховном суде. Но передумал — за Шипулина заступились именитые спортсмены. И конкурент из «Справедливой России» решил оставить в покое олимпийского чемпиона. Вот такое благородство. Однако в предвыборной кампании Коровкин о чемпионе-конкуренте не забыл. «Здравоохранение разваливается олимпийскими темпами», — говорится в его ролике (улавливаете?). Кандидат знает, о чем говорит: 22 года Алексей Коровкин работает фельдшером выездной бригады скорой помощи в Новой Ляле. Тезисы своей предвыборной кампании кандидат «Справедливой России» составил по жалобам пациентов:
— Мои земляки, кроме здоровья, жалуются на рост потребительских цен и тарифов ЖКХ, на бюрократизм. На постоянные поборы в виде взносов за мусор, за капитальный ремонт…
Популярность среди своих земляков Коровкин приобрел в 2015 году, опередив время и иниицировал коллективное обращение персонала скорой помощи к президенту Путину — такой способ давления на власть в регионе набирает популярность только сейчас. В 2019 году он решил лоббировать интересы коллег в Госдуме: «Как только моим соседям и землякам стало известно о моем решении, не прекращаются звонки со словами одобрения: «Вперед, Леха! Мы тебя поддерживаем! Мы — на твой стороне!» Слоган Алексея Коровкина на довыборах: «Фельдшер спешит на помощь».
Габбас Даутов
Фото: ЕТВ
Свердловские коммунисты выдвинули против Шипулина профсоюзника Габбаса Даутова. Однопартийцы утверждают, что он хорошо известен в узких кругах — в Качканаре. Габбас Даутов больше 30 лет проработал экскаваторщиком на Качканарском горно-обогатительном комбинате. Там он возглавлял забастовочный комитет и представлял трудящихся акционеров. Потом его избрали депутатом качканарской гордумы. «Без средств, в отличие от тех, кто представлял Абрамовича. У этих 20 человек было больше миллиона на каждого», — сокрушается коммунист. Еще Габбас Даутов оказался рьяным оппозиционером.
«Единоросы и власть себя уже окончательно дискредитировали. Все эти актеры и спортсмены жмут кнопки, принимая антинародные законы, по которым нам приходится жить. Я уверен: люди устали от творящегося в стране бардака/
Меня всегда поддерживали простые люди, „мужики“ с моего предприятия, такие же работяги, как и я. Имея такой ресурс, я всегда выходил победителем», — говорит Даутов в интервью «Свердловской правде».
Предвыборная программа Габбаса Даутова называется «Десять шагов к достойной жизни». Он предлагает национализировать нефтегазовую отрасль, защититься от диктата доллара, поднять промышленность с упором на робототехнику, возродить деревню, пустить кредитные ресурсы на развитие регионов, взять под контроль тарифы, ликвидировать НДС, повысить уровень жизни и культуру. Планы довольно глобальные для двух лет работы, но в результате должен сформироваться образ будущего Родины. На выборы в Госдуму Габбас Даутов прорывается под лозунгом «Поддержи рабочий класс».
Евгения Чудновец
Фото: ЕТВ
Партия ЛДПР выдвинула в Госдуму скандальную правозащитницу Евгению Чудновец. Она родилась и выросла в Екатеринбурге, но после развода решила переехать в Катайск. Там увлеклась общественным контролем: выискивала по магазинам просрочку и публиковала результаты рейдов в группу «Типичный Катайск» (а это значит, что об этом знали ВСЕ). Пересмотреть смысл жизни ее заставила колония.
В 2016 году Чудновец сделала репост видео с издевательствами над раздетым ребенком в детском лагере. Как итог: обвинение в распространении порнографии и полгода колонии. «Дело Чудновец» взбудоражило общественность. О несправедливом наказании узнал президент Владимир Путин и поручил разобраться в истории. После этого наказание смягчили (об этом стала просить сама прокуратура), а потом и вовсе отменили судимость.
Освободившись, Чудновец начала бороться за права несправедливо осужденных. Позже прославилась громкими заявлениями и яркими акциями: она жила в аварийном доме в Серове — хотела понять, что чувствуют его обитатели. Также пыталась организовать митинги за отставку губернатора Куйвашева. В случае победы на выборах правозащитница обещает бороться с пенсионной реформой и высокими тарифами на мусор. Лозунг Чудновец: «У нас все получится».
Ирина Скачкова
Фото: Ирина Скачкова во «ВКонтакте»
Учительница физики из Екатеринбурга Ирина Скачкова баллотируется в Госдуму от партии «Яблоко». В предвыборной агитации она решила сделать акцент на близость к народу. В ролике, который время от времени появляется на ТВ-каналах она, сидя в своем кабинете, говорит: «Я — один из вас. Человек, который живет вместе с вами одной общей жизнью. Прекрасно знаю наши проблемы и уверена, что смогу решать их в Госдуме».
У Ирины Скачковой 10-летний опыт участия в различных выборах. Она пыталась попасть в гордуму Екатеринбурга и Камышловского городского округа, в региональное Заксобрание, Госдуму. Четыре раза потерпела поражение и дважды не смогла пройти регистрацию. Но стоит отметить — бюджет на каждую из кампаний был минимальным.
В свободное от педагогики время Ирина Скачкова является автором протестного блога в соцсетях и устраивает акции. Например, провела одиночный пикет в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму и высказалась про «умное голосование». В Сервском округе она идет по следам Шипулина, называя его «человек с ружьем», и фотографируется рядом с его баннерам, как бы ведя диалог. «Кому нужна такая честность?», — спрашивала она у плаката после скандала с иностранными активами. И портрет Шипулина, и сам он промолчали.
Во время кампании Ирина Скачкова пообедала в одной из городских столовых Серова по совету прохожего. Съела лишь запеканку, но попала в больницу с отравлением. Условия, в которых ее лечили, кандидата ужаснули. А объяснила все происходящее вокруг Ирина общероссийским политическим кризисом: «Подонки захватили власть в стране. Подонки принимают антинародные законы, управляют правительством, разгоняют демонстрантов, лгут в судах, судят, заседают в избирательных комиссиях, вещают с телеэкранов… Время подонков. Страна подонков. Мы выходим, чтобы Солнце взошло на востоке».
Дмитрий Зенов
В Госдуму хочет попасть и фантастический кандидат «Коммунистов России» Дмитрий Зенов. Почему фантастический? Да потому что никто не знает, кто он такой. Точнее, работает секретарем этой малочисленной партии в местной ячейке. А в агитках говорится лишь, что он представляет партию товарища Максима Сурайкина, у которой «есть выход». Видимо столь загадочного образа должно хватить избирателям.
Игорь Рузаков
Участник довыборов от «Зеленых» Игорь Рузаков тоже не слишком активен в борьбе за два года в Госдуме. В предвыборной программе нет никаких индивидуальных заявлений — он просто транслирует программу партии. Он даже решил не тратиться на агитацию, разместив лишь пару публикаций в бесплатной газете. Если вы не знали, то «Зеленые» призывают защищать животных и сохранять леса. Отдельный пункт про ЗОЖ и бесплатной медицине. Ну и мусорная реформа в лучшем ее исполнении.
Сергей Капчук
Фото: Сергей Капчук в Facebook
На самом деле большая семерка кандидатов в Госдуму изначально была восьмеркой. Бросить вызов Шипулину после 15 лет изгнания мечтал бизнесмен Сергей Капчук. И все могло получиться — яркий кандидат с ресурсами и опытом бурной деятельности девяностых мог конкурировать с фаворитом этих выборов, но…
В 2001 на Капчука завели уголовное дело из-за аферы с московской квартирой. Бизнесмен скрылся в Лондоне. Через 17 лет он вернулся в Россию и был признан виновным в мошенничестве. Получил два года лишения свободы и был амнистирован в честь 75-летия Победы. Свою вину Капчук никогда не признавал, заявляя, что дело сфабриковано по заказу ОПС «Уралмаш». Однако для облизбиркома это аргументом не стало. И Капчуку как человеку, имеющему судимость, было отказано в регистрации. Бизнесмен пытался обжаловать это решение, собирал подписи в свою поддержку, но ничего не вышло.
Политолог Александр Пирогов считает, что шансы конкурировать с Шипулиным и правда были только у Капчука. Остальные кандидаты слишком слабы, чтобы бросить вызов претенденту с известной фамилией. Нынешние выборы политолог называет «ритуальной процедурой»: большинство избирателей не понимают их смысл. А ничтожную явку обеспечит только административный ресурс.
Александр Пирогов
политтехнолог
Избирательная кампания как началась, так и закончится. Есть понятный фаворит. Остальные кандидаты хоть и проявляют минимальную активность, не могут всерьез претендовать на победу, хотя партийные бренды и поменяли позиции: «Единая Россия» потеряла, а КПРФ и ЛДПР усилились. Но люди голосуют за фамилии.
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