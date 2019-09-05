По следу Шипулина

Для Антона Шипулина забег на выборы начался раньше , чем для остальных кандидатов. Вернувшись из отпуска в сентябре 2018 года он пожаловался на плохую спортивную форму и уходящую молодость — « сейчас я и сам старпер» ( 32 года), но все-таки отправился на сборы: « Я писал ребятам , думал — вдруг сейчас что-то в сердечке екнет , захочется к ним… Ни разу не екнуло». Далее события развивались стремительно: очередной допинговый скандал , не слишком удачное выступление на « Рождественской гонке» в немецком Гезелькирхене и решение покончить с профессиональным спортом.





После этого Антон намекнул , что хочет попробовать что-то новенькое ( от карьеры тренера он открестился сразу). И получил предложение поучаствовать в праймериз « Единой России». Членом партии он никогда не был , но , кажется , всегда ее поддерживал. Особой конкуренции на предварительных выборах Шипулин не заметил и уже в мае стал настоящим кандидатом на кусочек мандата в Госдуме. Почти сразу же новоиспеченный политик начал колесить по Серовскому избирательному округу и готовить почву: « Когда уезжаешь от больших городов в глубинку , энергетика , доброта людей чувствуется»



