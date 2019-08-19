Улыбаться лицам улиц

Создатель иммерсивного спектакля «Там не тут» объясняет его концепцию так:

— Как движется толпа? Движемся ли мы по-разному, когда мы одни и когда мы вместе? Что значит «мы»? Что значит «индивидуум» в группе? В исходной точке у нас есть камень. И еще есть веревка. Она скатывается, запутывается и распутывается. Мы перемещаемся, избегаем столкновений, договариваемся и находим место для себя. Есть что-то, что больше суммы индивидуумов. Когда веревка распутается, станет ли ясно, что значит «мы»?

Этот уличный перфороманс стал поучительной метафорой к положению, в котором сейчас оказались муниципальные власти, профессионалы от градостроительства, урбанисты и просто активные горожане. Все понимают очевидность того, что в Екатеринбурге много проблем. С тем же благоустройством, озеленением, сохранением исторического наследия. Но каждый из тех, кто хочет сделать город лучше, «наматывает веревку» только на свой «клубок». Дергает и тянет. В итоге ничего путного не выходит. Потому что в нашем мегаполисе все переплетено. И всегда нужно договариваться.

Более того, это возможно.

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И только тогда проблемы можно будет распутатьсмотать в клубкиа затем ритуальносжечь», как это сделал художник Джуюнг Ли.