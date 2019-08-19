Улыбаться лицам улиц
Вчера отшумел, отсмеялся, отшутил VI Международный фестиваль театрализованных представлений «Лица улиц». Городу подарили целых три дня перформансов, маскарадных шествий и спектаклей. Пережитые (то есть больше, чем просто увиденные) зрелища вместе с послевкусием легкой грусти — «было круто, пока, до следующего года» — оставляют вопрос-восхищение:
Редакция ЕТВ разбиралась, какие уроки горожанам дали «Лица улиц» и лаборатория «Картония».
Дуракаваляние легально!
Фото: Главный канал Екатеринбурга
Фактически Высокинский вместе с начальником управления культуры Татьяной Ярошевской и другими чиновниками легитимизировали карнавал. Перевели его из акционизма «странных людей», который многие считают маргинальным и неуместным для центра города, в настоящий мейнстрим.
Но, конечно же, такое «язычество» городских властей понравилось далеко не всем. Например, основатель музея православной культуры Оксана Иванова решила, что будет молиться о «душевном здравии» чиновников.
На фото руководство мэрии Екатеринбурга во главе с мэром. Такое даже от нашего управления культуры неожиданно. Екатеринбург стал просто Меккой для шарлатанов, выдающих себя за художников. При поддержке городской администрации. Включу всем составом в молитву о душевном здравии.
Лаборатория «Картония» и само шествие фестиваля «Лица улиц» показали, что Екатеринбургу, чтобы не просто называться, а оставаться и быть европейским мегаполисом, нужен карнавал. А лучше — по нескольку раз в год. Люди хотят выходить на улицы. И не за кого-то или против. А просто так — just for fun. Есть такая потребность для ощущения: «Да, это мой город».
И хорошо, что в этом году карнавал прошел в самом центре. Значит, это возможно. Значит, власти могут отбросить стереотипное и настороженное отношение к клоунаде и смеху.
Значит, дуракваляние может быть легальным!С чем черт не шутит, может стоит муниципальным чиновникам помочь в согласовании будущей «Монстрации» (как это делается в Новосибирске, например), чтобы она наконец-то прошла не на задворках Вторчермета, а на набережной Городского пруда?
Каждый сам за себя, но ради других
В
первый день фестиваля «Лица улиц» возле Ельцин Центра, с того его края, который
выходит на одноименную улицу, выросла паутина. Художник Джуюнг Ли намотал между
специально установленных столбов несколько десятков бечевок, перепутав их между
собой. Один конец каждой из бечевок был жестко зафиксирован и представлял собой
финиш, второй же был свободен, предлагая приступить к распутыванию.
Эта веревочная инсталляция с названием «Там не тут» по команде художника Джуюнг Ли — «Прошу вас, распутайте!» — превратилась в иммерсивный спектакль, где зрители стали актерами, то есть участниками.
Каждый сам выбирал свою роль. Поначалу многие, завладев свободным концом, начинали быстро наматывать клубок, стараясь приблизится к «финишу». Но стратегия соревнования очень скоро дала сбой. Веревки были столь сильно запутаны между собой, что добиться результата удавалось только совместными действиями. И никак иначе.
Создатель иммерсивного спектакля «Там не тут» объясняет его концепцию так:
— Как движется толпа? Движемся ли мы по-разному, когда мы одни и когда мы вместе? Что значит «мы»? Что значит «индивидуум» в группе? В исходной точке у нас есть камень. И еще есть веревка. Она скатывается, запутывается и распутывается. Мы перемещаемся, избегаем столкновений, договариваемся и находим место для себя. Есть что-то, что больше суммы индивидуумов. Когда веревка распутается, станет ли ясно, что значит «мы»?
Этот уличный перфороманс стал поучительной метафорой к положению, в котором сейчас оказались муниципальные власти, профессионалы от градостроительства, урбанисты и просто активные горожане. Все понимают очевидность того, что в Екатеринбурге много проблем. С тем же благоустройством, озеленением, сохранением исторического наследия. Но каждый из тех, кто хочет сделать город лучше, «наматывает веревку» только на свой «клубок». Дергает и тянет. В итоге ничего путного не выходит. Потому что в нашем мегаполисе все переплетено. И всегда нужно договариваться.
Более того, это возможно.И только тогда проблемы можно будет распутать, смотать в клубки, а затем ритуально «сжечь», как это сделал художник Джуюнг Ли.
Танцуй в любой ситуации
Кажется, что карнавал, который выдергивает горожан из повседневности — это дело затратное, требующее множества согласований с инстанциями. Так-то оно так, да не совсем. Выделиться из толпы, показать, что жить можно иначе, взломать привычную картину городского бытия можно минимальными средствами. В одиночку или компанией. Не спрашивая ни у кого разрешения.
«Почему люди ходят пешком, если это так скучно? Если можно идти и танцевать? Позвольте себе самовыражаться через движения вашего тела. Вы свободны делать это», — так наставлял будущих участников спектакля-променад Dancewalk швейцарский хореограф Фофуа.
Именно «Танцевальной прогулкой» на стилобате Ельцин Центра, этим перформансом Фофуа, завершился фестиваль «Лица улиц». И такая концовка оказалась очень кстати для всех, кто нуждается в карнавале.
Dancewalk — это, по сути, совет. Хочешь праздника? Сделай его сам. Перестань быть пассивным зрителем. Стань создателем. Просто иди и танцуй. Как умеешь.
И если у тебя внутри от этого родится ощущение праздника, вероятнее всего, оно передастся другим. В виде улыбок.
А атмосфера на улицах станет добрее без всякого повода.