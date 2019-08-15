Обделенный
На день рождения принято дарить подарки. День города — не исключение. И хотя каждый год в Екатеринбурге вырастает новый парк, появляются новые школы, стадионы и больницы, мы привыкли, что вторая неделя августа в уральской столице — это торжество, которое отмечают с размахом. На него не жалеют денег: приглашают известных звезд, устраивают фееричные шоу, долгие салюты и сюрпризы. Но в 2019 году оказалось, что праздник для горожан будет так себе. И не только праздник, а вообще ВСЕ.
Мэрия Екатеринбурга пытается разобраться с убитыми дорогами, общественным транспортом и благоустройством. И что уж говорить о Дне города, на который тоже нужны деньги. Их нет. Раньше администрация привозила «Мумий Тролля», БИ-2, Стаса Пьеху, «Фабрику» и даже Киркорова. А в этом году даже постеснялась представить второго хедлайнера (первым будет «Чайф»), которым станет некий артист лейбла Black Star Олег Терновой.
Помимо концерта Екатеринбург ждут странные и не очень новые подарки. Например, набережная Исети от Малышева до Куйбышева, которую строят с 2017 года. А также дороги и тротуары, которым жители уральской столицы почему-то должны будут радоваться именно в день рождения города, а не круглый год. И таких ляпов множество.
ЕТВ вспомнил, какие подарки получал Екатеринбург на свои дни рождения, и посмотрел, что достанется городу в его 296 лет.
Наследие Дней города
Екатеринбург начался с подарков. Еще до основания города Петр I подписал указ о том, чтобы на месте будущей столицы Урала построили улицы с жилыми домами, плотину и Железоделательный завод. И в 1723 году в свой день рождения город получил эти дары. С тех пор зародилась традиция поздравлять Екатеринбург, хотя о первых подарках громогласно не говорили вплоть до ХХ века.
Первым официальный подарком, который вошел в историю, стала Казанская железная дорога. Она связала Екатеринбург с европейской частью СССР, когда городу исполнилось 200 лет. Несмотря на то, что магистраль уходила в даль, она была стала для местных жителей способом связи с внешним миром. А уже после этого подарков для Свердловска готовили все больше. Например, в советские годы в городе построили Дендропарк (1948), Исторический сквер (1973), Железнодорожный вокзал (1978) — и все к Дню города
Спустя пять лет в Екатеринбурге появилась пешеходная улица Вайнера. До этого в девяностые годы ХХ века на Вайнера рядами стояли киоски. Мэрию не устраивал базар посреди Екатеринбурга, заслоняющий исторические здания. Поэтому администрация решила покончить с этим и создать «уральский Арбат». Вайнера планировали сдать летом 2003 года, но сроки пришлось сдвинуть на осень ближе к историческому дню рождения Екатеринбурга.
Чтобы на месте унылых киосков «выросли» скамейки и фонари в технике каслинского литья, проектировщикам пришлось помучиться со старыми коммуникациями, которые ранее заточили в железобетон. Но рабочим все-таки удалось сдать объект, начав благоустройство практически с нуля. Еще через пять лет, в 2009 году, к новенькой Вайнера добавилась эспланада от улицы Шейнкмана в сторону «Гринвича». На ней разместили зоны отдыха для екатеринбуржцев с цветами, скамейками и лестницами. Пространство облачили в терракотовый камень.
В 2011 году в столице Урала первый раз реконструировали Центральный стадион. Его торопились закончить, потому что нельзя было больше тянуть, — ремонт шел с 2007 года. И 19 августа Центральный стадион с натуральным покрытием, искусственным орошением и трибунами на 27 тысяч мест открыли для публики. Кроме того, в 288 день рождения Екатеринбурга обновили бульвар на Инженерной на Химмаше. Его выложили новой плиткой, украсили цветами и кустарниковыми растениями, установили освещение и пешеходные переходы. Тогда же городу подарили реконструированную гимназию № 5 на Хохрякова, 29А. При том, что Екатеринбург не отмечал юбилей.
Еще одну реконструированную гимназию № 155 на Челюскинцев, 90 сдали ко Дню города в 2013 году. Строители снесли ветхое здание, и на его месте вырос четырехэтажное современное строение со спортивной зоной. На создание нового облика гимназии ушло полтора года.
Фото: екатеринбург.рф
В 2016 году столице Урала достался новый спортивный объект. Благодаря победе команды «Неоплан» в НХЛ (клуб выиграл грант от Путина в 100 миллионов рублей), софинансированию городской администрации и регионального правительства на территории стадиона «Юность» построили «Дацюк-арену». Обладатель Кубка Стэнли, в честь которого назвали площадку, сам приехал в уральскую столицу и вручил юному хоккеисту ключ от нового спортивного комплекса.
Фото: ЕТВ
В 2017 году администрация продолжила дарить Екатеринбургу школы. Так появилась современная гимназия № 39 на Союзной, 26. В старом здании остеклили главный вход, выделили кабинет под мультимедийный класс, укомплектовали два спортзала, придали лоск актовому залу.
Помимо школ администрация поздравляла Екатеринбург современными больницами. 17 августа 2017 года бывший сити-менеджер Александр Якоб запустил в инфекционном корпусе ГКБ № 40 приемное отделение и реанимацию. А через несколько часов перерезал красную ленточку на футбольном поле спортивного комплекса «Урал» на Уралмаше. Этот комплекс стал одной из тренировочных площадок для команд, которые приехали в Екатеринбург на чемпионат мира по футболу. Для болельщиков подготовили 500 мест, а для журналистов — новый пресс-центр, рассчитанный на сто репортеров. Там же появилась площадка для операторов и фотографов.
Фото: ЕТВ
Подарки к 296-летию
Странности начались в 2019 году. Пока сложно понять, связано ли это с приходом в мэрию новой команды. Под видом подарков горожанам преподнесли старые проекты, которые и без дня города должны закончить в 2019 году. Но администрация настояла на том, чтобы строители заработали со скоростью метеоров и завершили школы, набережную и даже дороги к заветному августу. Кажется, в такой гонке мэрию мало заботит качество объектов. Екатеринбуржцы переживут.
Два дня назад глава города Александр Высокинский, который занимает свою должность меньше года, уже начал открывать объекты, которые преобразили к торжеству. В Кировском, Орджоникидзевском и Ботаническом районах отремонтировали детские сады № 450 на Солнечной, 29А, № 134 на Ломоносова, 65 и № 16 на Рощинской, 25.
У домов № 19 и 49 на Академика Бардина и у лицея № 109 на Волгоградской, 37Б открыли спортплощадки. По первому адресу располагается футбольный корт с искусственным покрытием и ограждением от вандалов. Рядом с полем есть тренажеры и игровая зона. На втором участке к игровым зонам и тренажерам добавился свежий асфальт, расширенные парковки, восстановленные газоны и озелененная территория. Лицею № 109 достался облагороженный стадион.
На Верх-Исетском бульваре, 23 с 1 сентября начнет работать школа № 1, которую тоже открыли накануне. О том, что в учебное заведение впустят детей уже этой осенью, было известно еще в феврале, но администрация приурочила и это событие ко Дню города. Сюрприз…
Кроме того, зимой новость об открытии первой школы скорее разочаровала, а не обрадовала родителей. До них дошли слухи, что учебное заведение объединят с элитной гимназией № 2 в Пестеревском переулке, 2, куда ребят принимают по результатам тестирования. Главе департамента образования Екатерине Сибирцевой пришлось отбиваться от гневных выкриков родителей и объяснять им, кому достанется новое здание на ВИЗ-бульваре, станут ли тестировать учеников начальных классов при переходе в среднее звено и не потеряют ли работу учителя школы № 1. Она ответила, что вопрос о слиянии двух школ действительно обсуждали за закрытыми дверями мэрии, но он требует детальной проработки. И прежде, чем заведения объединятся, пройдет несколько лет. «Вы получите свое здание осенью, приедет к вам губернатор и ленточку разрежет», — говорила Сибирцева. Но губернатор пока не приехал.
Фото: 1723.ru
Помимо детских садов и школ в списке мэрии вновь оказалась набережная Исети. В августе 2017 года екатеринбуржцев уже порадовали благоустроенным участком у ЦПКиО, на который потратился Clever Park. На берегу высадили 86 деревьев и кустарников и сформировали зеленые стены. Оборудовали трехуровневое освещение, дорожки и пешеходный переход, через который можно попасть из парка Маяковского и спорткомплекса «Луч» на Луначарского. В 2018 году летом открыли участок набережной Исети от моста на Карла Маркса до пересечения улиц Энгельса и Гоголя. Теперь же администрация готова показать отрезок от Малышева до Куйбышева. Почти готова.
В начале июля журналистов порадовали дорожкой-губкой, которую проложили на участке от Малышева до Куйбышева. Участники обхода наблюдали за тем, как покрытие мгновенно впитывало ведро воды, но не понимали, как подрядчик успеет закончить все в сжатые сроки. В компании «Лев», которая благоустраивает набережную Исети, говорили, что работы еще очень много. Но даже если подрядчик сможет сдать участок к празднику, это не будет последней подаренной набережной. К 300-летию Екатеринбурга хотят преобразить отрезок пешеходной Исети от Куйбышева до ЦПКиО.
В марте вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов уверял, что к августу завершат не только очередную часть пешеходной Исети, но и сквер за Оперным театром. Такую задачу поставил своим подчиненным Александр Высокинский. Но что-то пошло не так, и про готовый парк сегодня уже никто не заикается.
Но это не все. День рождения Екатеринбурга в 2019 году мэрия часто упоминала в связке с дорожными ремонтами. Неминуемое приближение 17 августа должно было то ли околдовать рабочих, то ли дать им пинка. В июне на объезде Кировского и Железнодорожного районов заместитель мэра по благоустройству Алексей Бубнов просил дорожников ускориться к празднику. В это время в Екатеринбурге одновременно закрыли три путепровода, и Алексей Эдуардович успокаивал жителей словами: «Будет замечательно, если ко Дню города мы получим подарок в виде отремонтированного Малышевского моста».
Замечательное случилось. Мост, который могли неспешно доделывать до сентября, сдали на неделю раньше Дня города. Жителям ЖБИ больше не придется страдать от адских пробок каждое утро и вечер. А вот мост на Смазчиков, который тоже обещали открыть к заветной субботе, до сих пор не закончили.
Фото: ЕТВ
Пока это все, что известно о подарках Екатеринбургу. Нужны ли они нам, плохие они или хорошие, судите сами. А мы вместо послесловия приведем еще несколько фактов о предстоящем празднике:
- На заседании оргкомитета по Дню города сообщали, что весь бюджет праздника — 30 миллионов рублей. Тем временем на сайте госзакупок опубликовали 27 лотов, посвященных дню рождения Екатеринбурга. Все вместе они стоят 21, 67 миллиона рублей. Для сравнения: в 2018 году бюджет праздника был 31,8 миллиона, в остальные годы — 25 миллионов рублей.
- Салют в этот раз тоже подешевел. Вместо 5,1 миллиона рублей, как в 2018 году, на фейерверк потратят на треть меньше — 3,4 миллиона. На портале госзакупок салют распределили по двум лотам. В первом — стоимостью 2,5 миллиона рублей — указан «высотным» салют. Он продлится десять минут. Второй — за 900 тысяч — будет «парковым» и менее долгим. На него отведут пять минут.
- Хедлайнеры Дня города в этот раз на контрасте. Группе «Чайф» составит пару артист лейбла Black Star Олег Терновой. Судя по комментариям в соцсетях екатеринбуржцы едва знают этого музыканта, но надеются на его талант. Не зря же все-таки продюсерская компания Тимати взяла его под крыло.