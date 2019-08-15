Обделенный

На день рождения принято дарить подарки. День города — не исключение. И хотя каждый год в Екатеринбурге вырастает новый парк, появляются новые школы, стадионы и больницы, мы привыкли, что вторая неделя августа в уральской столице — это торжество, которое отмечают с размахом. На него не жалеют денег: приглашают известных звезд, устраивают фееричные шоу, долгие салюты и сюрпризы. Но в 2019 году оказалось, что праздник для горожан будет так себе. И не только праздник, а вообще ВСЕ.

Мэрия Екатеринбурга пытается разобраться с убитыми дорогами, общественным транспортом и благоустройством. И что уж говорить о Дне города, на который тоже нужны деньги. Их нет. Раньше администрация привозила «Мумий Тролля», БИ-2, Стаса Пьеху, «Фабрику» и даже Киркорова. А в этом году даже постеснялась представить второго хедлайнера (первым будет «Чайф»), которым станет некий артист лейбла Black Star Олег Терновой.

Помимо концерта Екатеринбург ждут странные и не очень новые подарки. Например, набережная Исети от Малышева до Куйбышева, которую строят с 2017 года. А также дороги и тротуары, которым жители уральской столицы почему-то должны будут радоваться именно в день рождения города, а не круглый год. И таких ляпов множество.

ЕТВ вспомнил, какие подарки получал Екатеринбург на свои дни рождения, и посмотрел, что достанется городу в его 296 лет.