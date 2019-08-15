«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»

ЕТВ сравнил экстренную посадку лайнера «Уральских авиалиний» с уникальным приводнением Airbus A320, которое известно, как «Чудо на Гудзоне».
Авторы:Семен Чирков
Сегодняшнюю аварийную посадку, которую мастерски провел пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, многие сравнили с «Чудом на Гудзоне» 2009 года. Тогда летчик Airbus A320 приводнил неисправный лайнер на нью-йоркскую реку, не допустив крушения.

Редакция ЕТВ решила детально сопоставить эти два случая, чтобы на их схожести и различиях лучше понять, благодаря чему (и кому) все обошлось без трагедии.

Птица — враг авиатора

Лайнер «Уральских авиалиний» сегодня стартовал из Жуковского, и, по информации источников ТАСС, практически сразу был «сбит» стаей чаек, которые попали в двигатель. Аналогичная история произошла и с Airbus A320 рейса Нью-Йорк — Сиэтл. За исключением того, что вместо чаек два авиамотора через 1,5 минуты после взлета вывели из строя канадские казарки.

А кто пилот?

Сегодняшний герой, 38-летний Дамир Юсупов управляет гражданскими лайнерами шесть лет, имеет больше 3000 часов налета. «Я на всю жизнь запомнил свой первый полет, в училище мы летали на Ан-2. Даже не верилось, что я сам управляю самолетом, я лечу», — цитирует Юсупова портал «ПроПолевской».
А вот автор гудзонского чуда — на тот момент 57-летний Чесли Салленбергер — был более опытным пилотом, чем наш Дамир. Во-первых, у американского летчика было военное прошлое. До того, как начать работу на гражданских авиаперевозках, он семь лет отлетал на боевом истребителе F-4 Phantom II. Общий налет у Салленбергера — 19 663 часа, 4765 из них на Airbus A320.

Какие машины?

Дамир Юсупов посадил на кукурузное поле А321. А Чесли Салленбергер приводил A320. И тот и другой лайнер — продукция европейского консорциума Airbus. Разница самолетов в том, что А321 более вместителен и может перевозить 220 пассажиров. А его более старший собрат способен взять на борт максимум 150 пассажиров.

Сколько спасли людей

Дамир Юсупов спас 233 человека. Представитель управления МЧС по Московской области уточнил, что за помощью после экстренной посадки обратились 55 человек, в том числе 17 детей.

А вот Чесли Салленбергер не дал погибнуть 155 людям. Тогда во время жесткого приводнения пострадали 83 человека, пятеро из которых получили довольно тяжелые травмы.

Место посадки

А321 «Уральских авиалиний» с полными баками горючего экстренно сел на кукурузное поле, которое находилось неподалеку от аэропорта. Эвакуацией руководил Дамир Юсупов, который грамотно по громкой связи убежал пассажиров оперативно, но без паники покинуть потенциально опасное место: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

Борт компании US Airways до столкновения с птицами успел набрать высоту 975 метров. Когда отказали оба двигателя, пилот сумел развернуть лайнер, взлетавший по направлению к северу, на юг. Потом лайнер спланировал над рекой Гудзон, не задев мост Джорджа Вашингтона. И приводнился напротив 48-й улицы Манхэттена. Самолет не затонул сразу, что позволило пассажирам и экипажу эвакуироваться, во многом благодаря действиям второго пилота — 49-летнего Джеффри Скайлза. За время экстренного планирования он привел все системы и механизмы лайнера в режим, обеспечивающий герметичность при посадке на воду.

Преследования пилотов

Известно, что в действиях экипажа «Уральских авиалиний» следователи нашли признаки преступления, предусмотренные 263 статьей УК РФ: «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». «Черные ящики» лайнера отправили в Межгосударственный авиационный комитет. Экипаж временно (до окончания расследования) отстранен от полетов. Возбуждение уголовного дела и проверка, которую проводит МАК — стандартные процедуры. Но, несмотря на протокол, неприятно, когда профессионалов, спасших более двухсот человек, как будто в чем-то подозревают.

История чуда на Гудзоне развивалась по похожему сценарию. Национальный совет по безопасности на транспорте обвинил пилотов A320 в том, что они могли посадить лайнер в ближайших аэропортах, но не сделали этого. Героям грозила уголовная ответственность. Но после того как ситуацию, основываясь на данных самописцев, полностью смоделировали на симуляторе, стало понятно, что Чесли Салленбергер принял единственно верное решение, позволившее спасти людей и избежать разрушения городских построек.
После этого обвинения с экипажа были сняты.

Тема для блокбастера

Об удивительном приводнении A320 в 2016 году режиссер Клин Иствуд снял художественный фильм, известный в российский прокате под названием «Чудо на Гудзоне». Тогда капитана лайнера Чесли Салленбергер сыграл Том Хэнкс.
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Фото: постер к фильму

Снимут ли у нас кино с условным названием «Чудо в Раменском», пока не известно. Интересно, кто бы из русских актеров подошел бы на главную роль?
Чудо в Раменском
15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж спас жизни 233 людей, посадив лайнер в кукурузном поле.
Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
События, Чудо в Раменском, Раменское, Airbus A321, самолет, Уральские авиалинии , авиация, аварийная посадка
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