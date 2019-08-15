«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»
Птица — враг авиатора
А кто пилот?
Какие машины?
Сколько спасли людей
Место посадки
А321 «Уральских авиалиний» с полными баками горючего экстренно сел на кукурузное поле, которое находилось неподалеку от аэропорта. Эвакуацией руководил Дамир Юсупов, который грамотно по громкой связи убежал пассажиров оперативно, но без паники покинуть потенциально опасное место: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Преследования пилотов
Известно, что в действиях экипажа «Уральских авиалиний» следователи нашли признаки преступления, предусмотренные 263 статьей УК РФ: «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». «Черные ящики» лайнера отправили в Межгосударственный авиационный комитет. Экипаж временно (до окончания расследования) отстранен от полетов. Возбуждение уголовного дела и проверка, которую проводит МАК — стандартные процедуры. Но, несмотря на протокол, неприятно, когда профессионалов, спасших более двухсот человек, как будто в чем-то подозревают.
История чуда на Гудзоне развивалась по похожему сценарию. Национальный
совет по безопасности на транспорте обвинил пилотов A320 в том, что они могли
посадить лайнер в ближайших аэропортах, но не сделали этого. Героям грозила
уголовная ответственность. Но после того как ситуацию, основываясь на данных
самописцев, полностью смоделировали на симуляторе, стало понятно, что Чесли Салленбергер
принял единственно верное решение, позволившее спасти людей и избежать
разрушения городских построек.
После этого обвинения с экипажа были сняты.
Тема для блокбастера
Фото: постер к фильму