«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»

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Редакция ЕТВ решила детально сопоставить эти два случая , чтобы на их схожести и различиях лучше понять , благодаря чему ( и кому) все обошлось без трагедии.

Сегодняшнюю аварийную посадкукоторую мастерски провел пилотУральских авиалиний» Дамир Юсуповмногие сравнили сЧудом на Гудзоне» 2009 года. Тогда летчик Airbus A320 приводнил неисправный лайнер на нью-йоркскую рекуне допустив крушения.