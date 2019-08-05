Придорожное видение

« Плачу исправно я налоги. Дима , Вова , где дороги?», — такую надпись можно увидеть на одной из автобусных остановок города. Ответ на вопрос перед глазами. Ну вот же они , наши драгоценные. Напомним , что этим летом в Екатеринбурге должны отремонтировать 34 участка дорог на 1,6 млрд рублей: 16 из них в рамках нацпроекта , остальные чинят на деньги из региональной казны. Большую часть дорожных работ должны завершить ко Дню города , следующий дедлайн — начало учебного года , покончить вообще со всеми работами должны к 30 октября.





, которые нуждаются в ремонте , составляет администрация Екатеринбурга , опираясь на мониторинг районов , данные ДЭУ и ГИБДД , а также на « Карту убитых дорог» ( проект ОНФ) и жалобы жителей. Однако все хотелки выполнить не удастся никогда. По подсчетам ЕТВ , для ремонта всех дорог нужно 20 миллиардов рублей ( считали все в нашем тексте про Список дорогкоторые нуждаются в ремонтесоставляет администрация Екатеринбургаопираясь на мониторинг районовданные ДЭУ и ГИБДДа также наКарту убитых дорог»проект ОНФ) и жалобы жителей. Однако все хотелки выполнить не удастся никогда. По подсчетам ЕТВдля ремонта всех дорог нужно 20 миллиардов рублейсчитали все в нашем тексте про жуткие перекрытия по пути на дачу ), поэтому сезон перекрытий и повторяется из года в год.



