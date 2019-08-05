Придорожное видение
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Также в 2019 году в Екатеринбурге происходит революция бордюров. Их решили сделать из любимого материала мэра Александра Высокинского — гранита. На века. На замену бортового камня тратят 130 миллионов рублей. С этими работами практически все границы пешеходных дорожек в центре города превратились в жуткие огрызки.
И эти работы всегда тащат за собой другие — по замене покрытия на тротуарах. И тут есть два варианта развития событий: подрядчик продвигается вперед по мере выполнения работ или снимает старый слой полностью. Чаще выбирают второй способ ремонта, из-за чего проспект Ленина превратился в полосу препятствий. Плитка исчезла сразу с обеих сторон сразу после перекрестка с улицей Луначарского. А августовские дожди усугубили и без того нелегкую жизнь пешеходов — из разрытых тротуаров потекла грязь.
«Подрядчик действовал из лучших побуждений: хотел сделать побыстрее и раскопал все, что мог. Но улица стала совершенно другая. Будем стараться подрядчика принудить выполнить все работы к Дню города», — рассказал Алексей Бубнов. Позже он добавил, что контролировать работу подрядчика мэрия может только юридическими способами.
В августе пешеходы увидели кое-что еще более необычное: новая плитка, которая должна красиво лечь под ногами пешеходов, оказалась на парковках или даже посреди пешеходных дорожек (участок от УрГУ до гостиницы Исеть). Пешеходам такие египетские пирамиды достаю примерно до плеча, а кому-то совсем перекрывают обзор. Однако высота таких временных сооружений медленно, но все же убывает. Посмотрите, как кипит жизнь на проспекте Ленина.