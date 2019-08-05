Придорожное видение

Фоторепортаж ЕТВ о раскопках и страданиях пешеходов в Екатеринбурге.
Авторы:Мария Войнакова
Екатеринбург. Август. В кроссовки медленно просачивается желтоватый песок. Он лежит прямо тут, под нашими ногами, крупица к крупице. Кажется, их отшлифовал сам океан. О, Боже! Я слышу шум прибоя. Через пару секунд возникшая картинка райского пляжа пропадает. Я нахожусь не на побережье, а на улице Куйбышева. А мягко под ногами только потому, что рабочие сняли брусчатку с пешеходной дорожки. Да и атмосферу создавал совсем не прибой, а шум плотного автомобильного потока.

Чтобы прогнать навязчивое видение, ЕТВ прогулялся по другим улицам Екатеринбурга и посмотрел, как пешеходы переживают дорожный ремонт. А заодно вспомнил, ради чего приходится переходить на другую сторону.
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

«Плачу исправно я налоги. Дима, Вова, где дороги?», — такую надпись можно увидеть на одной из автобусных остановок города. Ответ на вопрос перед глазами. Ну вот же они, наши драгоценные. Напомним, что этим летом в Екатеринбурге должны отремонтировать 34 участка дорог на 1,6 млрд рублей: 16 из них в рамках нацпроекта, остальные чинят на деньги из региональной казны. Большую часть дорожных работ должны завершить ко Дню города, следующий дедлайн — начало учебного года, покончить вообще со всеми работами должны к 30 октября.

Список дорог, которые нуждаются в ремонте, составляет администрация Екатеринбурга, опираясь на мониторинг районов, данные ДЭУ и ГИБДД, а также на «Карту убитых дорог» (проект ОНФ) и жалобы жителей. Однако все хотелки выполнить не удастся никогда. По подсчетам ЕТВ, для ремонта всех дорог нужно 20 миллиардов рублей (считали все в нашем тексте про жуткие перекрытия по пути на дачу), поэтому сезон перекрытий и повторяется из года в год.

В этот раз в городе решили навести мосты. Одновременно перекрывали проезд у «Калины», на Смазчиков и Щербакова, также работы проводили на Макаровском мосту [автомобилисты вернулись на него 1 июля — прим. ЕТВ] и еще продолжаются на мосту через Егоршинский проезд на Малышева. Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов тогда успокаивал водителей так:
Алексей Бубнов
вице-мэр Екатеринбурга по транспорту, благоустройству и экологии
Мы со специалистами до хрипоты спорили и максимально пытались проработать эти вопросы. Конечно, в час пик на мостах не так свободно, но давайте немножко потерпим, чтобы потом свободно и с ветерком, соблюдая правила дорожного движения, двигаться по городу
Алексей Бубнов
А вроде бы и правда, почему не примириться с ремонтом 34 участков дорог и нескольких десятков тротуаров на весь полуторамиллионный город? Обидно только, что работают ребята, видимо, по ночам.

Когда снимают верхний слой, разве что щебенка на тротуаре остается. Но это больше беспокоит пешеходов — в подошве застревает, но можно и потерпеть. Потому что избежать в большинстве случаев невозможно: переход на другую сторону бесполезен — там тоже щебень и вздыбленная плитка.

Иногда и перейти не дается кое-где параллельно с заменой дорожного покрытия ремонтируют трубы. Вот, например, на улице Шевченко рабочие разрыли огромный котлован. Кажется, что оттуда вот-вот влезет сам Годзилла. Действуют работники по плану: раскопали, починили, закопали, восстановили нарушенное благоустройство (это уже сложнее). Всего к отопительному сезону в Екатеринбурге должны заменить 92,6 километра коммунальных сетей.

Также в 2019 году в Екатеринбурге происходит революция бордюров. Их решили сделать из любимого материала мэра Александра Высокинского — гранита. На века. На замену бортового камня тратят 130 миллионов рублей. С этими работами практически все границы пешеходных дорожек в центре города превратились в жуткие огрызки.

И эти работы всегда тащат за собой другие — по замене покрытия на тротуарах. И тут есть два варианта развития событий: подрядчик продвигается вперед по мере выполнения работ или снимает старый слой полностью. Чаще выбирают второй способ ремонта, из-за чего проспект Ленина превратился в полосу препятствий. Плитка исчезла сразу с обеих сторон сразу после перекрестка с улицей Луначарского. А августовские дожди усугубили и без того нелегкую жизнь пешеходов — из разрытых тротуаров потекла грязь.

«Подрядчик действовал из лучших побуждений: хотел сделать побыстрее и раскопал все, что мог. Но улица стала совершенно другая. Будем стараться подрядчика принудить выполнить все работы к Дню города», — рассказал Алексей Бубнов. Позже он добавил, что контролировать работу подрядчика мэрия может только юридическими способами.

В августе пешеходы увидели кое-что еще более необычное: новая плитка, которая должна красиво лечь под ногами пешеходов, оказалась на парковках или даже посреди пешеходных дорожек (участок от УрГУ до гостиницы Исеть). Пешеходам такие египетские пирамиды достаю примерно до плеча, а кому-то совсем перекрывают обзор. Однако высота таких временных сооружений медленно, но все же убывает. Посмотрите, как кипит жизнь на проспекте Ленина.

Однажды прогуливаясь по раскопанной вдоль и поперек улице Куйбышева ЕТВ подслушал разговор двух рабочих, которые вешали тяжелую вывеску стоя на стремянке. «Опять бессмертные пешеходы пошли», — шутили они, когда прямо под ними пробегала очередная активная бабушка или школьник в наушниках. А выбор у пешеходов в этом случае был невелик: либо идти и молиться, чтобы они не уронили вывеску, либо перейти на другую сторону и стараться не попасть под технику (а дальше было другое испытание — хлипкий мостик над ремонтируемыми трубами).

Но делать нелегкий выбор приходится не только им, но и всем — причастным и непричастным к дорожному ремонту: рыть или не рыть, право или лево, скорость или качество, разбитые дороги или многомесячный коллапс??? Эти вопросы не находят ответа уже многие десятилетия, так что просто стоит всех понять и простить. Ведь ремонт не обходит стороной никого. Вспомните, как похорошела Москва при Собянине…
Фото в тексте: Мария Войнакова, ЕТВ
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
События, тротуары, Ремонт, дорожные работы, дороги, Свердловская область , Екатеринбург, Алексей Бубнов
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