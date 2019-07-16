Фильмы — зрителям. Даром

Редакция ЕТВ собрала девять самых интересных фактов о «Всемирном фестивале уличного кино».
Авторы:Семен Чирков

20 и 21 июля в Екатеринбурге на площадке под отрытым небом «МЕГА-парка» у торгового центра МЕГА пройдет самый неформальный и неформатный «Всемирный фестиваль уличного кино». Показ короткометражек начнется в 20:00. Определять победителя будут сами зрители без вмешательства «высокого жюри».

Просмотр фильмов на открытом воздухе и народное голосование — вот два отличительных признака фестиваля, которому в этом году исполняется шесть лет. Специально к юбилею ЕТВ собрал самые интересные факты об этом демократичном ивенте.

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Уникальный формат Фестиваля подразумевает показ кинофильмов не в одном, как это обычно принято, городе, а на площадках по всей России. В этом году число населенных пунктов, где можно будет посмотреть короткометражки, перевалило за тысячу.

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Важным партнером фестиваля выступает Tele2, обеспечивая высокоскоростной доступ в интернет 4G, что позволяет транслировать фильмы на большой экран сразу из интернета. В этом году федеральный сотовый оператор поддерживает «Всемирный фестиваль уличного кино» в двадцати шести городах страны.

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В этом году на Фестивале покажут десять конкурсных работ и 50 фильмов вне конкурса. До этого, в прошлые годы, на фестивале показывали до 20 короткометражек. Сейчас — больше.


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Так как «Всемирный фестиваль уличного кино» — это сборник короткометражек, то длинных фильмов в нем нет совсем. Есть оговоренный предел — до 20 минут. Самый «быстрый» фильм, представленный на фестивале за всю его историю, длился одну минуту.

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Обычные фестивали привязаны к площадке, к залу, то есть зависят от его вместимости. «Фестиваль уличного кино» проходит по другим правилам. Все площадки под открытым небом, поэтому сколько будет зрителей спрогнозировать невозможно, да и незачем. На фестивале рады каждому и место найдется всем.

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Например, в прошлом году в Набережных Челнах показ лучших короткометражек устроили на местном стадионе для 11 тысяч зрителей. Но бывает, что показ проходит в маленьком городе, а то и селе. И тогда число зрителей идет на сотни, десятки. Но это самая благодатная публика.

В прошлом году в Екатеринбурге фестиваль за два дня посетили более 10 тысяч человек, а по всей России фестиваль собрал более миллиона зрителей.

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«Фестиваль уличного кино» — это способ открыть новые имена, получить свежие впечатления. Поэтому в программу не включают ретроспективный показ титулованных картин (таких, как оскароносная короткометражка Питера Уаткинса «Военная игра» 1965 года или всемирно известный фильм Брюса Коннера Bombhead 1989 года).
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«У нас есть единственное требование — кино должно быть снято в течение года до конца приема заявок. Не страшно, если картина уже где-то демонстрировалась и у нас будет не премьерный показ. Какой-то фильм могло уже увидеть статусное жюри, и мы получаем сравнительный анализ по оценке зрителей. Правда, сейчас режиссеры отправляют фильм нам в первую очередь. Нам это очень приятно», — отмечают организаторы «Всемирного фестиваля уличного кино».
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«Фестиваль уличного кино» наследует традиции средневекового площадного театра. Поэтому коллективный смотр короткометражек всегда проходит в общественном пространстве, куда может прийти любой. Например, в Омске долго не могли найти подходящее место, в итоге построили амфитеатр специально для фестиваля.
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Нередко, в качестве площадки используют городскую реку. Публика рассаживается на берегу, а экран устанавливают на плавающем понтоне. К слову, года назад подобный просмотр фильмов в городе Тутаев Ярославской области собрал тысячу зрителей и попал в Реестр рекордов России как первый массовый кинопоказ на воде.

В Белгороде, например, во время фестиваля люди сидят на одном берегу реки, а экран размещается на другом. Кто-то из зрителей подплывает на лодках.

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Для создателей фестиваля выход к зрителю на улицу был принципиален. Это позиция максимального противопоставления официальным канонам. Поэтому просмотры бесплатны для всех, а вместо статусного жюри — голосование самих зрителей.
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«Мы делаем фестиваль на максимально большом количестве площадок, чтобы каждый смог его посетить. В любом почти городе. Улица как метафора народности, открытости, демократичности», — заявляют создатели фестиваля.

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Короткометражки фестиваля всегда показывают в вечернее время, когда уже сумеречно. Это сделано, в том числе, и для того, чтобы зрители могли проголосовать за лучший фильм. А делают они это светом своих мобильников! Организаторы замеряют силу свечения прибором-люксметром и заносят данные в базу. Если слишком светло, как, например, в Сыктывкаре, где белые ночи, то зрителям заранее раздают флажки.
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Определять народного любимчика этого года будут в октябре после того, как жители всех городов, где проходит фестиваль, посмотрят короткометражки. А в прошлом году победителем стал фильм «Взятка» Алексея Харитонова.
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Во-первых, режиссер, которого по итогам зрительского голосование стал лучшим, получает внимание публики. Первые пять лет фестиваля признание зрителей было единственным «призом». Но сейчас организаторы предлагают режиссеру короткометражки полтора миллиона рублей с условием, что эти деньги он потратит на начало съемок полнометражной картины: «Полутора миллионов рублей должно хватить, чтобы подготовить и упаковать сценарий. А мы уже потом передадим его в Фонд кино. И человек сможет снять фильм».
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Интересно, что победители первых фестивалей находили дорогу в большое кино, даже когда подъемные полтора миллиона рублей организаторы еще не выдавали. Так, например, призер зрительского голосования 2015 года — молодой режиссер Алексей Нужный — уже в 2018 году представил успешный фильм «Я худею».

Авторы:
Семен Чирков
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