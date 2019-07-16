Фильмы — зрителям. Даром

20 и 21 июля в Екатеринбурге на площадке под отрытым небом «МЕГА-парка» у торгового центра МЕГА пройдет самый неформальный и неформатный «Всемирный фестиваль уличного кино». Показ короткометражек начнется в 20:00. Определять победителя будут сами зрители без вмешательства «высокого жюри».

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Просмотр фильмов на открытом воздухе и народное голосование — вот два отличительных признака фестивалякоторому в этом году исполняется шесть лет. Специально к юбилею ЕТВ собрал самые интересные факты об этом демократичном ивенте.