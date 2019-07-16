Фильмы — зрителям. Даром
20 и 21 июля в Екатеринбурге на площадке под отрытым небом «МЕГА-парка» у торгового центра МЕГА пройдет самый неформальный и неформатный «Всемирный фестиваль уличного кино». Показ короткометражек начнется в 20:00. Определять победителя будут сами зрители без вмешательства «высокого жюри».Просмотр фильмов на открытом воздухе и народное голосование — вот два отличительных признака фестиваля, которому в этом году исполняется шесть лет. Специально к юбилею ЕТВ собрал самые интересные факты об этом демократичном ивенте.
Уникальный формат Фестиваля подразумевает показ кинофильмов не в одном, как это обычно принято, городе, а на площадках по всей России. В этом году число населенных пунктов, где можно будет посмотреть короткометражки, перевалило за тысячу.
Важным партнером фестиваля выступает Tele2, обеспечивая высокоскоростной доступ в интернет 4G, что позволяет транслировать фильмы на большой экран сразу из интернета. В этом году федеральный сотовый оператор поддерживает «Всемирный фестиваль уличного кино» в двадцати шести городах страны.
В этом году на Фестивале покажут десять конкурсных работ и 50 фильмов вне конкурса. До этого, в прошлые годы, на фестивале показывали до 20 короткометражек. Сейчас — больше.
Обычные фестивали привязаны к площадке, к залу, то есть зависят от его вместимости. «Фестиваль уличного кино» проходит по другим правилам. Все площадки под открытым небом, поэтому сколько будет зрителей спрогнозировать невозможно, да и незачем. На фестивале рады каждому и место найдется всем.
Например, в прошлом году в Набережных Челнах показ лучших короткометражек устроили на местном стадионе для 11 тысяч зрителей. Но бывает, что показ проходит в маленьком городе, а то и селе. И тогда число зрителей идет на сотни, десятки. Но это самая благодатная публика.
В прошлом году в Екатеринбурге фестиваль за два дня посетили более 10 тысяч человек, а по всей России фестиваль собрал более миллиона зрителей.
Нередко, в качестве площадки используют городскую реку. Публика рассаживается на берегу, а экран устанавливают на плавающем понтоне. К слову, года назад подобный просмотр фильмов в городе Тутаев Ярославской области собрал тысячу зрителей и попал в Реестр рекордов России как первый массовый кинопоказ на воде.
В Белгороде, например, во время фестиваля люди сидят на одном берегу реки, а экран размещается на другом. Кто-то из зрителей подплывает на лодках.
«Мы делаем фестиваль на максимально большом количестве площадок, чтобы каждый смог его посетить. В любом почти городе. Улица как метафора народности, открытости, демократичности», — заявляют создатели фестиваля.
Интересно, что победители первых фестивалей находили дорогу в большое кино, даже когда подъемные полтора миллиона рублей организаторы еще не выдавали. Так, например, призер зрительского голосования 2015 года — молодой режиссер Алексей Нужный — уже в 2018 году представил успешный фильм «Я худею».