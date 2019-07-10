Магия Путина
Какие проблемы Екатеринбурга мог бы решить внезапный приезд президента России, перечисляет ЕТВ.
Вечером понедельника, 8 июля, около корпуса Уральского государственного университета на проспекте Ленина заметили дорожную технику и рабочих, спешно укладывающих новый асфальт. Вскоре там появились двухъярусные клумбы, а дороги, прилегающие к зданию, отмыли до блеска. За работами пристально наблюдали вице-мэр Алексей Бубнов и глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. Нет, это не внезапный душевный порыв чиновников, которые захотели сделать центр Екатеринбурга нарядным и красивым. Все куда произаичнее — на следующий день в университете ждали президента России Владимира Путина.
И это уже не в первый раз, когда местные чиновники мобилизуются перед приездом главы государства. В марте 2018 года, когда Владимир Путин прилетал в Екатеринбург, чтобы отправиться в Нижний Тагил, дорожники спешно чистили от снега улицы, по которым должен был проехать президентский кортеж. Любой город в такие минуты преображается как по мановению волшебной палочки.
Тем временем, в Екатеринбурге хватает мест, где нужно что-то стремительно отремонтировать и доделать, но у чиновников никак руки не доходят. А вот если бы мимо проехал кортеж с Владимиром Путиным…а если бы он там еще и остановился…
ЕТВ показывает, что можно изменить за несколько часов и дней, но до сих пор не изменили.
Кривая зебра на Ленина — Вайнера
С абсурдного ремонта на проспекте Ленина прошло уже два года, но он все еще напоминает о себе той самой кривой зеброй на перекрестке с улицей Вайнера. Людям приходится переходить дорогу наискосок, потому что когда-то чиновники согласовали въезд в «Пассаж», а вот согласовать перенос пешеходника у ТЦ «Европа» с ФСБ не смогли.
Что ж, если вдруг у президента возникнет вопрос, почему на главной улице Екатеринбурга все так, то исправить ситуацию можно.
Светофор на Ленина — Толмачева
Удивительно, но в самом центре Екатеринбурга, мэрия которого декларирует приоритет пешеходов, нет очень нужного пешеходного перехода. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Толмачева нет ни светофора, ни зебры, и пешеходы вынуждены надеяться на благоразумие водителей, которые могут здесь притормозить. А могут и не притормозить.
Екатеринбуржец Дмитрий Калинин уже несколько лет борется за безопасный пешеходный переход здесь, но у мэрии постоянно на это нет денег. И это несмотря на то, что екатеринбуржца поддерживают ГИБДД и прокуратура.
Вот было бы здорово, если бы Владимир Путин прошелся здесь пешком инкогнито…
Фонтан в сквере Попова
Мы уверены, что если бы Владимир Путин во время все той же прогулки наткнулся на световой фонтан в сквере Попова, он удивился не меньше нашего.
Горожане уже выразили свое отношение к архитектурному шедевру, сломав его во время недавней «Ночи музыки». Так что, может и так вернут обычный фонтан.
Плитка на Плотинке
Перед приездом болельщиков ЧМ-2018 мэрия настолько не хотела упасть в грязь лицом, что закатала гранитную набережную серой краской, а плитку между ротондами спешно заменила. Вот только подрядчик оказался не слишком умелый, поэтому уже в начале июня плитка посыпалась. Точечно переукладывать ее пришлось буквально за несколько дней до первой игры чемпионата мира по футболу.
Спустя год плитка на набережной переживает не лучшие времена. Сколы, неровности, общий неопрятный вид вряд ли бы порадовали президента России. Его магия пришлась бы ох как кстати!..
Спустя год плитка на набережной переживает не лучшие времена. Сколы, неровности, общий неопрятный вид вряд ли бы порадовали президента России. Его магия пришлась бы ох как кстати!..
Туалеты на набережной Городского пруда
…которых нет. Во время все того же ЧМ зеленые кабинки стояли буквально на каждом шагу, а теперь их не сыщешь днем с огнем. Стационарный туалет, установленный на Октябрьской площади, работает почему-то только до 21:00. А вот екатеринбуржцев, желающих прогуляться, очень много, поэтому туалеты жизненно необходимы центру города.
Зеленые кабинки все еще где-то стоят, но их не могут установить даже на масштабную «Ночь музыки». Может, зоркий и придирчивый взгляд президента смог бы убедить мэрию, что туалеты нужны не только на ЧМ, но и каждый день?
Яма на Малышева — Гоголя
Даже в центре Екатеринбурга есть места, где
не ступала нога асфальтоукладчика не ремонтируют дороги. В то время, как мэрия подписывает очередное благоустройство проспекта Ленина от Карла Либкнехта до Луначарского, участок на параллельной Малышева на перекрестке с Гоголя постоянно тонет в лужах.
Аборигены поговаривают, что в дождь перейти дорогу по «зебре» невозможно — приходится обходить гигантскую лужу по проезжей части. Не спасает даже близость образцового газона Юрия Окунева (который уже не очень-то образцовый, из-за чего мы отчаянно грустим).
Что ж, может быть пришла пора перестать бесконечно ремонтировать проспект Ленина и переключиться хотя бы на Малышева?..
Фонари на аллее у КРК «Уралец»
Предположим, Владимир Путин захотел посетить Академию единоборств РМК или матч «Автомобилиста». Предположим, что это произошло зимой, когда в Екатеринбурге темнеет уже в 17:00. И вот, выходит он из «Уральца», а там — хоть глаза выколи. Потому что на аллее на улице Большакова все еше (2019 год на дворе!) нет фонарей.
Рядом с КРК находится парк Зеленая роща, а чуть не доходя до нее — заброшенная больница. В потемках это и так весьма неуютное место, а уж без освещения и подавно. Фонари здесь — это элементарное обеспечение безопасности граждан России, о которой президент очень беспокоится. Может быть, нужно уже их здесь поставить?
Спиленные деревья вдоль дорог
Кронирование деревьев — это необходимый процесс, по заверениям «Зеленстроя». Иначе зеленые начнут болеть и в конце концов погибнут. Но выглядит кронирование, конечно, неприятно. Идешь по тротуару, а рядом высятся мрачные коряги.
Вот бы можно было взять и высадить другие деревья… сразу же…
Газон у «Терки»
ЕТВ торжественно клянется переложить газон у Терки на перед «Рубином», если к нам внезапно заглянет Владимир Путин и его смутит просто трава посреди площади.
Из наших скромных коллажей видно, что усилий для красивой и удобной среды нужно совсем немного. И это даже не слишком дорого. Вот только делать это никто не спешит. Почему? Есть дела поважнее. Например, испортить хорошую концепцию благоустройства плохим проектом.
Фото: Е1.RU, ЕТВ
Коллажи: Николай Пекарский, ЕТВ
Коллажи: Николай Пекарский, ЕТВ
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