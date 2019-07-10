Магия Путина

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Нет

это не внезапный душевный порыв чиновников

которые захотели сделать центр Екатеринбурга нарядным и красивым. Все куда произаичнее — на следующий день в университете ждали президента России Владимира Путина.



И это уже не в первый раз , когда местные чиновники мобилизуются перед приездом главы государства. В марте 2018 года , когда Владимир Путин прилетал в Екатеринбург , чтобы отправиться в Нижний Тагил , дорожники спешно чистили от снега улицы , по которым должен был проехать президентский кортеж. Любой город в такие минуты преображается как по мановению волшебной палочки.





Тем временем , в Екатеринбурге хватает мест , где нужно что-то стремительно отремонтировать и доделать , но у чиновников никак руки не доходят. А вот если бы мимо проехал кортеж с Владимиром Путиным…а если бы он там еще и остановился…





ЕТВ показывает , что можно изменить за несколько часов и дней , но до сих пор не изменили.

Вечером понедельника8 июляоколо корпуса Уральского государственного университета на проспекте Ленина заметили дорожную технику и рабочихспешно укладывающих новый асфальт. Вскоре там появились двухъярусные клумбыа дорогиприлегающие к зданиюотмыли до блеска. За работами пристально наблюдали вице-мэр Алексей Бубнов и глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова.