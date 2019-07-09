По стендам «Иннопрома»
Почему стоит ехать на десятую международную промышленную выставку в Екатеринбурге.
Раз в год в Екатеринбурге происходит ЭТО. В начале июля концентрация мужчин в деловых костюмах и женщин в строгих платьях резко повышается, и эти значит только одно — в городе «Иннопром». Праздник технологий и инноваций проходит в МВЦ «ЭКСПО» неподалеку от Кольцово. Но даже расстояние не может помешать простому екатеринбуржцу посмотреть на последние достижения техники. Правда, в последние годы организаторы все чаще ограничивают свободный вход на выставку, оставляя всего один-два дня.
Если вы собираетесь на юбилейный «Иннопром», то посмотрите, ради чего туда стоит ехать. ЕТВ показывает самые классные площадки выставки инноваций.
Если вы собираетесь на юбилейный «Иннопром», то посмотрите, ради чего туда стоит ехать. ЕТВ показывает самые классные площадки выставки инноваций.
Стенд «ПК Транспортные системы». Московская компания представила конкурент уральскому трамваю — новый «Богатырь-М». Вряд ли он когда-то поедет по улицам Екатеринбурга — все-таки наши власти предпочитают поддерживать местного производителя. Сейчас трамваи ПКТС катаются по улицам Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону. И совсем скоро будут разводить жителей Латвии.
Стенд Легкой промышленности. Здесь презентуют российские бренды, ассортимент — от горнолыжных костюмов до спецодежды спасателей. Урал представляет модный дом SHISHKIN.
Стенд «Верхнего строения пути». Муромский стрелочный завод просто положил железнодорожные пути посреди павильона — эффектно, ничего не сказать.
Стенд РМК. Медная компания каждый год попадает в список лучших стендов, и этот раз — не исключение. Арка в виде ускорителя (вся ваша лента в инстанраме будет в ней), интерактивные кубы, срабатывающие от прикосновения, голографический театр, VR-зона с ретро-очками, плавающие экраны — залипнуть здесь можно на полчаса.
Стенд РМЗ. Производитель автобусов из Татарстана представил новинку — электробус Lotos 105 вместимостью 72 пассажира. Может быть, мэрия задумается о покупке у соседей, если найдутся деньги на обновление парка «Гортранса»?
Стенд УГМК. Еще одна медная компания Свердловской области, но в отличие от РМК она не стала делать упор на технологиях будущего, а представила то, что есть уже сейчас — погрузочную машину, которую гордо называет «сделанной в УГМК». Машина нужна для подписания пород на руднике. Стоит около полумиллиона евро и выглядит, конечно, внушительно. А с обратной стороны УГМК-Агро кормит своей продукцией — свежими овощами и сырами.
Стенд ЧТПЗ. Первоуральский гигант представил фантазию на тему города будущего. То есть Первоуральске будущего. И не в отдаленной перспективе — а то, каким город будет через 5-10 лет. Именно для этого ЧТПЗ позвал на Урал главного идеолога Парка Горького Сергея Капкова. Его команда продует концепцию благоустройства для Первоуральске, а потом, может, и для остальных свердловских моногородов.
Стенд «Уралтрансмаша». Прямо перед входом в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» стоит ОН. Красавчик, которого не дождется Екатеринбург. Свеженький трамвай 71-418. Интерьер из композитных материалов, низкий пол, разноуровневые площадки, свобода и простор…эх. Ну, может быть когда-нибудь. А пока — просто смотреть.
Если ничего так и не запало в душу, то ЕТВ предлагает посмотреть, что еще можно встретить на просторах четырех павильонов.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
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