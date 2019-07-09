По стендам «Иннопрома» Почему стоит ехать на десятую международную промышленную выставку в Екатеринбурге. Авторы: Мария Войнакова Марина Сухогузова

Раз в год в Екатеринбурге происходит ЭТО. В начале июля концентрация мужчин в деловых костюмах и женщин в строгих платьях резко повышается , и эти значит только одно — в городе « Иннопром». Праздник технологий и инноваций проходит в МВЦ « ЭКСПО» неподалеку от Кольцово. Но даже расстояние не может помешать простому екатеринбуржцу посмотреть на последние достижения техники. Правда , в последние годы организаторы все чаще ограничивают свободный вход на выставку , оставляя всего один-два дня.



Если вы собираетесь на юбилейный « Иннопром», то посмотрите , ради чего туда стоит ехать. ЕТВ показывает самые классные площадки выставки инноваций.

Стенд « ПК Транспортные системы». Московская компания представила конкурент уральскому трамваю — новый « Богатырь-М». Вряд ли он когда-то поедет по улицам Екатеринбурга — все-таки наши власти предпочитают поддерживать местного производителя. Сейчас трамваи ПКТС катаются по улицам Москвы , Санкт-Петербурга , Ростова-на-Дону. И совсем скоро будут разводить жителей Латвии.

Стенд Легкой промышленности. Здесь презентуют российские бренды , ассортимент — от горнолыжных костюмов до спецодежды спасателей. Урал представляет модный дом SHISHKIN.

Стенд « Верхнего строения пути». Муромский стрелочный завод просто положил железнодорожные пути посреди павильона — эффектно , ничего не сказать.

Стенд РМК. Медная компания каждый год попадает в список лучших стендов , и этот раз — не исключение. Арка в виде ускорителя ( вся ваша лента в инстанраме будет в ней), интерактивные кубы , срабатывающие от прикосновения , голографический театр , VR-зона с ретро-очками , плавающие экраны — залипнуть здесь можно на полчаса.

Стенд РМЗ. Производитель автобусов из Татарстана представил новинку — электробус Lotos 105 вместимостью 72 пассажира. Может быть , мэрия задумается о покупке у соседей , если найдутся деньги на обновление парка « Гортранса»?

Стенд УГМК. Еще одна медная компания Свердловской области , но в отличие от РМК она не стала делать упор на технологиях будущего , а представила то , что есть уже сейчас — погрузочную машину , которую гордо называет « сделанной в УГМК». Машина нужна для подписания пород на руднике. Стоит около полумиллиона евро и выглядит , конечно , внушительно. А с обратной стороны УГМК-Агро кормит своей продукцией — свежими овощами и сырами.

Стенд ЧТПЗ. Первоуральский гигант представил фантазию на тему города будущего. То есть Первоуральске будущего. И не в отдаленной перспективе — а то , каким город будет через 5-10 лет. Именно для этого ЧТПЗ позвал на Урал главного идеолога Парка Горького Сергея Капкова. Его команда продует концепцию благоустройства для Первоуральске , а потом , может , и для остальных свердловских моногородов.

Стенд « Уралтрансмаша». Прямо перед входом в МВЦ « Екатеринбург ЭКСПО» стоит ОН. Красавчик , которого не дождется Екатеринбург. Свеженький трамвай 71-418. Интерьер из композитных материалов , низкий пол , разноуровневые площадки , свобода и простор…эх. Ну , может быть когда-нибудь. А пока — просто смотреть.

Если ничего так и не запало в душу , то ЕТВ предлагает посмотреть , что еще можно встретить на просторах четырех павильонов.