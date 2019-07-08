«Любовь крепкая, как чача, и нежная, как хачапури»
Президент Владимир Путин запретил прямое авиасообщение между Россией и Грузией. С 8 июля ни один наш самолет не домчит вас за три часа до Тбилиси. Людям испортили отпуск (и неважно, что деньги за билеты вернут), многим из них разбили мечты о первой долгожданной поездке. Россиянам остается лишь придумывать другие пути или жевать лаваш в своей квартире.
Ситуация, сложившаяся вокруг обеих стран, стала потрясающей иллюстрацией к фразе Бориса Ельцина: «Не так сели!» Для тех, кто не в курсе политических событий, напомним, все началось с того, что депутат КПРФ Сергей Гаврилов приехал на Межпарламентскую ассамблею православия и сел в кресло председателя грузинского парламента. Оппозиция сорвала встречу и вылила на Гаврилова воду. Спешный отъезд российских делегатов не успокоил грузин, и все вылилось в массовые беспорядки. Радикалы поспешили на штурм парламента и сами же пострадали. Травмы получили 240 человек.
Как будут развиваться отношения между Россией и Грузией дальше, станет известно, когда наиграются политики. А пока ЕТВ решил поговорить с теми, кто далек от политических амбиций. Мы нашли в Екатеринбурге грузин и туристов из бывшей Иверии и спросили их, как они относятся к обострению отношений и кому в этой ситуации будет хуже.
Александр Владимирович (именно так к нему обращаются в Екатеринбурге) отвечает прямо, что Грузия для России — обуза. По его мнению, хуже придется Грузии, которая останется без большого потока туристов. Россия же, наоборот, в дружбе с Грузией, потеряет больше, поскольку на другую страну нужны будут деньги, которых и так не хватает на своих граждан. Мужчина анализирует поведение России и говорит, что мы оступились уже тогда, когда отправились на ассамблею:
— Я считаю, что с нашей стороны допущена ошибка. Приглашение российской делегации было прислано кем? Есть такой олигарх Иванишвили. Он бизнес строил в России. Собрал все активы и уехал в Грузию. К власти пришла грузинская женщина, наполовину француженка. А приглашение нашей делегации отправил этот господин Иванишвили. Не президент, не парламент, а он. Поэтому мы совершили ошибку, приехав по приглашению этого человека. И получилось так, будто бы старший брат приехал и свысока поглядел на младших братьев. А потом и полеты запретили, что неправильно. Надо было проявить мудрость. И такой негатив идет не со стороны народа, а от алчных людей.
Фото: Мария Черных
Журналист из Екатеринбурга Эльвин Будагов тоже акцентирует внимание на выгоде и добавляет, что «она не будет сопоставима с вынужденными потерями». Будагов объясняет, что помимо туристического потенциала Грузия потеряет инвестиции, которые россияне направляли в недвижимость, и в долгосрочной перспективе это сильно ударит по экономике страны. О россиянах журналист рассуждает оптимистично, ведь мы «привыкли выживать в условиях постоянных запретов и ограничений».
— Думаю, если не возобновят авиасообщение между странами, то правительство найдет, что подсунуть взамен. К примеру, ту же Анапу, так как Сочи на роль бюджетного места для отдыха уже, увы, давно не годится, — Эльвин снова напоминает о выгоде, но не для простых людей. — Наши политики не привыкли садиться за стол переговоров, им проще все вершить за закрытыми дверями. Ну, и по старинке заплатим за все мы… Причем вдвойне, ведь бюджетный и интересный отдых нужно еще поискать, да и авиаперевозчикам компенсацию с налогов выделят за запрет полетов.
Мысль Эльвина подхватывает другой екатеринбургский журналист Гоген Арго. По его словам, ухудшение социально-экономической ситуации в России не позволит людям летать с пересадками, и тогда останутся только отечественные курорты, на которых с лихвой наварится российский бизнес. На обострение отношений между Россией и Грузией Гоген смотрит с марксистских позиций и потому принципиально не использует слово «страны»:
— Страна — это прежде всего ее трудящийся народ, которому нечего делить со своими классовыми товарищами (то есть такими же простыми людьми) другой страны. Речь нужно вести о государствах, которые играют на патриотических чувствах своих народов, и многие становятся, по слову Ленина, «глупенькими жертвами самообмана в политике». Я считаю вполне оправданными страхи грузинского народа перед имперской агрессией «большого брата», но верю и надеюсь, что не все жители моей исторической родины позволят высшим властям использовать эти чувства в шкурных интересах и еще больше стравить их с российскими братьями.
Хочется верить, что власти обеих стран не станут использовать своих жителей для решения политических проблем, и буржуазно-имперские разборки не вобьют клин между государствами. Или что еще хуже — между народами России и Грузии. Чтобы уберечь людей от этого исхода, член Совета Федерации профсоюзов Свердловской области и заместитель председателя «Уральского мухтасибата» Наиль Шаймарданов ударяется в историю и напоминает о войне в Южной Осетии 2008 года:
— Тогда российские силовые структуры неадекватно отреагировали на грузин, которые жили у нас. Мы видели, что закрывались их торговые точки, люди не перестали получать «Боржоми» и вина. Это ощущалось, и это было неправильно. В 2009 году меня и уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову пригласили на День Грузии в ДК «Уралмаш». На мероприятие пришли четыре человека, включая нас. Когда мы появились там как официальные лица, через 30-40 минут зал заполнился. Люди просто были напуганы ситуацией, поэтому не появились на празднике. Я надеюсь, что этот отрицательный опыт не повторится.
Наиль Шаймарданов уточняет, что любые санкции не принесут пользы ни той, ни другой стороне, и надеется, что конфликт будет временным и не перейдет внутрь России и Грузии. Достижение согласия — в этом он видит основную задачу дипломатов.
Фото: Ксения Фикс
Менее прагматично и более поэтично говорит о странах грузинка-екатеринбурженка Нина Цанава. Девушка просит не путать политику и отношения людей, с радостью называя Россию и Грузию «сестрами». Нина замечает, что между нами, как в любой семье, происходят разногласия. Но рано или поздно страсти поутихнут, а здравый смысл и любовь возьмут верх.
— Конечно, из-за сложившейся ситуации страдаем мы, народ Грузии и России. И это неправильно и даже аморально! Я могу привести уйму примеров, когда россиянки выходят замуж за грузин и когда грузины женятся на русских и живут счастливо. Когда я находилась в Грузии со своими друзьями из России, то наблюдала, как простые прохожие, услышав русскую речь, всегда спрашивали, из какого города мы приехали, и у каждого была история, связанная с дружбой и любовью между двумя странами.
Аналогичная ситуация в России. Когда здесь узнают, что я грузинка, всегда находятся знакомые, которые были в Грузии. И у них тоже есть увлекательные истории о взаимоотношении наших стран. И это прекрасно, что люди остаются людьми. Любовь наших народов крепкая, как чача, и нежная, как хачапури!
И действительно, грузины оказывают теплый прием всегда, несмотря на политические разногласия. Мария Черных летала в Грузию в середине июня и вернулась оттуда, когда беспорядки уже прошли. Екатеринбурженка мечтала о поездке два года и организовала себе мини-трип. Она посетила Степанцминду, Тбилиси, Боржоми и Батуми и даже попала на протесты, в которых осталась цела и невредима:
— Во всех городах меня принимали с открытой душой. На улице прохожие помогали с тяжелым чемоданом, всегда подсказывали маршрут и даже платили за меня в общественном транспорте. Я даже случайно оказалась на акции протеста, после которой российским авиакомпаниям запретили полеты в Грузию. И там, на акции, зная, что я русская, меня никто пальцем не тронул. Наоборот, когда какой-то неадекватный мужчина, услышав, что я русская, начал агрессивно себя вести по отношению ко мне, меня защитили грузины и утихомирили бунтаря.
Другая жительница Екатеринбурга Анастасия Ива переехала в Грузию в феврале. Девушка говорит, что не хотела покидать Россию, но пришлось сделать это по семейным обстоятельствам. Анастасия боялась, что к ней будут приставать грузины, но ошиблась. Ее новое окружение оказалось интеллигентным, и девушка влюбилась в эту страну, культуру и людей. Анастасия Ива подтверждает, что грузины всегда помогают с тяжелыми сумками и уступают место в общественном транспорте. Сейчас там никого не бьют и ходить по улицам не опасно.
— Отношение к русским не изменилось, только к российской власти тут многие негативно настроены. Русских здесь запугали туроператоры, мол, не выходите, это опасно. И они сидят в номерах, а магазины и кафе терпят потери, потому что 80% денег идут от них, — замечает Анастасия.
Никакой вражды на самом деле нет. Она лишь в головах у тех, кто затеял конфликт. Обе стороны готовы продолжать общение, обмениваться культурным опытом и вкусной кухней. Другой вопрос в том, что государства это мало волнует. Руководители стран удовлетворяют свои амбиции, абсолютно забывая об участи тех, кто ниже их. А грузины и русские тем временем ждут, когда им наконец разрешат отправиться навстречу друг другу. Без пересадок и лишних трат. И чем скорее, тем лучше.
Фото в тексте и на главной: Ксения Фикс, ЕТВ и Мария Черных