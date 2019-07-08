«Любовь крепкая, как чача, и нежная, как хачапури»

Президент Владимир Путин запретил прямое авиасообщение между Россией и Грузией. С 8 июля ни один наш самолет не домчит вас за три часа до Тбилиси. Людям испортили отпуск (и неважно, что деньги за билеты вернут), многим из них разбили мечты о первой долгожданной поездке. Россиянам остается лишь придумывать другие пути или жевать лаваш в своей квартире.

Ситуация, сложившаяся вокруг обеих стран, стала потрясающей иллюстрацией к фразе Бориса Ельцина: «Не так сели!» Для тех, кто не в курсе политических событий, напомним, все началось с того, что депутат КПРФ Сергей Гаврилов приехал на Межпарламентскую ассамблею православия и сел в кресло председателя грузинского парламента. Оппозиция сорвала встречу и вылила на Гаврилова воду. Спешный отъезд российских делегатов не успокоил грузин, и все вылилось в массовые беспорядки. Радикалы поспешили на штурм парламента и сами же пострадали. Травмы получили 240 человек.

Как будут развиваться отношения между Россией и Грузией дальше, станет известно, когда наиграются политики. А пока ЕТВ решил поговорить с теми, кто далек от политических амбиций. Мы нашли в Екатеринбурге грузин и туристов из бывшей Иверии и спросили их, как они относятся к обострению отношений и кому в этой ситуации будет хуже.