Мусорная проформа

С какими проблемами столкнулась мусорная реформа и что изменится после взгляда Путина на баки в Верхней Салде.
Авторы:Мария Войнакова
Какая ситуация может проиллюстрировать проблемы мусорной реформы, которой вот-вот стукнет полгода? Наверное, вы подумали возросших тарифах и о переполненных мусорных полигонах, которые продолжают расширять, сгружая тонны отходов (вопреки голосу разума и Ростехнадзора). Ну или о бессрочных протестах на станции Шиес в Архангельской области, жители которой не хотят, чтобы рядом строили мусорный полигон? А вот и нет.

Это мусорный бак в Верхней Салде. Именно он засветился в прямой линии президента Владимира Путина и вызвал незамедлительную реакцию: «Это безобразие». То, что произошло дальше похоже на сказку. Так у нас принято. На место срочно выехал замминистр ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, городок вычистили до блеска, а регоператоры (ответственный «Рифей» и остальные за компанию) получили нагоняй от губернатора.

ЕТВ поговорил с экспертами, чтобы понять, с какими проблемами столкнулась мусорная реформа за шесть месяцев и что изменит вмешательство президента Владимира Путина.
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Фото: ЕТВ

К чему приведет вмешательство Путина?

Во время проверки в Верхней Салде недостатков в работе оператора найти так и не удалось. За отходами приезжали дважды в день — это подтверждает система ГЛОНАС, которая следит за всеми мусоровозами. Вердикт: «Рифей» невиновен (ну почти). Значит, мусор подбросили. По предположению компании, злодеяние совершили продуктовые магазинчики и кафешки поблизости (которых, судя по карте, рядом нет).

Владельцы коммерческих точек не заключают договор с региональным оператором, потому что тогда цена за вывоз мусора вырастет в десять раз. Из-за этого, по версии «Рифея», под покровом ночи они тащат мусор в бытовые контейнеры. Операторы этот объем не учитывают, и к вечеру все выглядит непрезентабельно, контейнер переполняется. Жители ближайших домов замечают это, справедливо возмущаются и начинают жаловаться. Иногда сразу на «Прямую линию».
Вячеслав Вегнер
политик
Каким образом Верхняя Салда попала на язык президента, вообще не могу представить. В результате, город вылизали в течение нескольких часов, где-то даже шампунем прошлись. Это недоработка регионального оператора, который не заключил контракт с юридическими лицами, недоработка самой мусорной реформы. Пока нет четкого графика вывоза мусора и его количества. Со временем все наладится. Но еще годик будет плохо то там, то здесь.
Вячеслав Вегнер
После того, как Верхняя Салда оказалась в центре внимания президента, на региональных операторов обрушился гнев губернатора Евгения Куйвашева. На совещании глава региона был жестким, даже пригрозил разорвать трудовые отношения, если через полгода все не изменится к лучшему.
Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
Если мы с вами за это лето не сдвинемся, и у вас не будет актуализированных совместных с главами планов, не будут уточнены маршрутизация, сроки и порядки вывозы, имейте в виду, мы с вами будем расставаться. Зафиксированных поводов более чем достаточно.
Евгений Куйвашев
А сделать предстоит многое. Мы постарались уместить все мероприятия в одну схему, вот она:
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Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ

На эти мероприятия даже по самым скромным подсчетам понадобятся годы. К 2030 году Свердловская область (как и вся Россия) должна проснуться в свободном от мусора регионе — таком, где отходы вывозят вовремя, есть раздельный сбор мусора, хватает мусороперерабатывающих заводов, а свалки ТКО не горят и не отравляют воздух ближайшим населенным пунктам. Но вернемся в реальность 2019 года.

Хотя внимание главы государства и решило проблему с мусором в Верхней Салдк и, на какое-то время, во всей Свердловской области, неизвестно, как долго продержится этот эффект. Возможно, одного нагоняя хватит, чтобы дать толчок всей мусорной реформе, но реальность обычно далека от идеального сценария — все-таки, если система не работает без «ручного управления», то включать этот режим нужно постоянно. Но не может же президент решать проблему с каждым мусорным баком?
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Фото: ЕТВ

Хотя экс-директор «Спецавтобазы» и депутат екатеринбургской гордумы Григорий Вихарев считает, что переход на «ручное управление» поможет правильно организовать реформу в ближайшие полгода. По истечении этого срока должны быть первые результаты новой системы, и все пойдет более гладко. Испугавшись санкций, руководство муниципалитетов найдет контракт с операторами, а министерство ЖКХ будет держать всех в ежовых рукавицах.
Григорий Вихарев
депутат гордумы, директор «Спецавтобазы»
Если руководители страны и субъекта держат ситуацию под контролем, это положительным образом отразится на функционале. Как бы это не было хорошо или плохо для исполнителей.
Григорий Вихарев

Версию депутата Григория Вихарева критикует политтехнолог Платон Маматов, который ранее также работал в «Спецавтобазе». Он считает, что мусорная реформа провалится…из-за больших денег, которые крутятся в этой сфере.


Платон Маматов
безработный котовладелец
Губернатор может разговаривать с кем угодно, ругать кого угодно, менять операторов как перчатки. В лучшую сторону не изменится ничего. Может только немного снизят завышенный тариф. Получится условный позитив.

В плане обращения с отходами я не жду ни раздельного сбора мусора, ни утилизации. Как валили на Широкую речку и Северный, так и будем валить. Все ведь думают, как заработать на этой реформе, а не сделать по красоте.
Платон Маматов

Зачем нужна реформа

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Фото: ЕТВ

Реформа, которую мы называем мусорной, на самом деле экологическая. Поначалу она предполагает раздельный сбор мусора, который отдельными кучами свозили бы на мусороперерабатывающие заводы. Бытовые отходы перестали бы отравлять почву и водоемы, из полученных материалов можно было бы делать что-то новое. На вторичную переработку можно пустить 70% от всей мусорной массы. В общем, светлое экологичное будущее (это мы еще не говорим про отказ от одноразовой посуды и пластиковых пакетов).

Схему для исправления экологической ситуации придумали следующую: каждый субъект РФ делится на несколько зон, на которые распределяют региональных операторов. Они следят за сбором ТКО у граждан и отправляют мусор на полигоны и мусороперерабатывающие заводы. Последних в России раз-два и обчелся, но строить-то когда-то надо — ради этого в тариф за вывоз мусора включили инвестсоставляющую, начали искать частных инвесторов. И тут-то выяснилось неожиданное: оказалось, строить мусороперерабатывающие заводы очень дорого и долго.

Поэтому сначала отказались от раздельного сбора мусора по четырем контейнерам, а потом — и просто разделения на органические и неорганические отходы. И за полгода реформа из экологической превратилась в…да ни во что не превратилась.

Хотя раздельный сбор мусора в Екатеринбурге был, и дела шли неплохо. Появились несколько фирм, которые изготовили контейнеры для сбора пластика, договорились с управляющими компаниями и сами же вывозили накопившиеся отходы. Теперь они обязаны заключать договор с региональными операторами, которые на это идут неохотно.

Решить проблему должны мусороперерабатывающие заводы, которые станут флагманами.

Платон Маматов
безработный котовладелец
Правильная утилизация мусора — это дорого. Установленный тариф был бы оправдан, если бы все делали по правилам. Другое дело, что мы платим как за цивилизованное обращение с отходами, а мусоровозы потом едут на Широкую речку, сваливают все в кучу и разравнивают бульдозером. Получается, что мы берем деньги за пятизвездочный отель, а заселяем людей в советскую гостиницу с клопами. И это никому не нравится.
Платон Маматов

Кому нужны мусорные полигоны?

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Фото: ЕТВ

Строительство мусороперерабатывающих заводов требует вложений и в работы с жителями. В Архангельской области с октября 2018 года проходят массовые протесты из-за строительства мусорного полигона — на железнодорожную станцию Шиес планируют привозить мусор из Москвы. В Свердловской области складывается точно такая же ситуация: жители Красноуфимска протестуют против мусоросортировочного завода, который должен появиться в пригороде. Выбор места объясняют тем, что город является самым крупным производителем мусора в Западной зоне.

Но на «Прямой линии» не упомянули ни Шиес, ни Красноуфимск. Депутат гордумы Роман Ступников считает, что власть испугалась показывать открытый протест против реформы, поэтому и засветился рядовой случай в Верхней Салде. «Шиес было стыдно показывать на всю страну. Поэтому мы увидели замусоренные баки без людей, каких много в стране», — считает он.

Почему же люди так боятся строительства мусороперерабатывающих заводов? Ответ прост — это производство нам незнакомо. Жители просят отодвинуть полигоны и мусорные заводы подальше от населенных пунктов, власть отвечает, что для этого придется поднимать тарифы, ведь этот мусор нужно как-то доставить на переработку.

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Фото: ЕТВ

В похожей ситуации оказались жители частного сектора. 80% домовладельцев помешочный сбор отходов, то есть, покупают мешок регоператора и выбрасывают его мусоровоз по расписанию. Ну или оставляют на заборе, и тогда мешки могут разорвать собаки и растащить птицы. Мусор разлетается по всему частному сектору. Выход из этой ситуации есть — установить контейнерную площадку. Для этого нужно выбрать место, но никто не хочет, чтобы в нескольких метрах от его дома собиралась вся грязь.

Депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер считает, что в этом случае решить вопросов можно с помощью переговоров. В пример приводит мусорный завод в Швейцарии — работает в центре города, а никто его не замечает, ни дыма, ни запаха. А на таких технологиях экономить не нужно.

Вячеслав Вегнер
политик
Объяснить людям можно только примером. Красноуфимск пытаются убедить, что завод чистый, но для этого надо идти к людям. Объяснять им неделю, месяц, организовать активистов, свозить на производство. Но мы же не хотим этого делать. Очередной пример того, как власть оторвана от народа. Между собой порешали, а вы получайте. Люди тоже не отступятся, а власти придется убеждать, что решение строить там правильное.
Вячеслав Вегнер
Депутат считает, что мусорную реформу просто запустили не в том порядке: сначала надо было подробно рассказать людям, что она из себя представляет, потом организовать раздельный сбор мусора и, наконец, построить мусороперерабатывающие заводы. А вот уже потом собирать деньги с жителей. Сейчас получилось так, что никто не знает, на что они уходят. Мусор ведь и раньше вывозили, только за меньшую цену.

В идеале, появиться новые полигоны должны примерно через три года, но чтобы это произошло, начинать стройку надо уже сейчас.

«Экономика бессердечна. Строительство требует существенных вложений, причем они отбиваются вдлинную. Таких денег нет и взять их негде. Поэтому можно петь любые песни и танцевать любые танцы, но если у нас есть деньги на продвижение заявки Универсиады и ЭКСПО, то их нет на новый полигон. А если нет денег на новый полигон, то его не будет никогда. Получается как в Простоквашино“: деньги есть, ума не хватает», — считает Платон Маматов.

Судьба регоператора 

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Фото: ЕТВ

Пока что самым заметным следствием мусорной реформы стал рост тарифов. Новые цифры в квитанциях вызвали протесты среди жителей и запустили волну проверок. Чтобы успокоить жителей, тарифы снизили, несмотря на то, что каждый оператор обосновывал все цифры перед запуском реформы. Для МУП «Спецавтобаза», которая отвечает за Восточную зону Свердловской области с центром в Екатеринбурге, тариф снизили на 30%. До конца 2019 года кубометр мусора будет стоить 474,37 рубля вместо 686,05 рубля. Для жителей Екатеринбурга итоговая сумма в месяц составит 101,04 рубля на человека, для частного сектора — 80,2 рубля в месяц. Отдельный тариф для жителей многоквартирников за пределами Екатеринбурга — 90,13 рубля.

«Спецавтобаза» сообщила, что работа с новыми суммами доставляет «определенные трудности», и пошла судиться с региональной энергетической комиссией, которая снизила тариф. Депутат гордумы Екатеринбурга Роман Ступников пессимистично отмечает, что на тяжбе с тарифами мусорная реформа и закончится: «Вся мусорная реформа была, чтобы поднять тарифы. Продолжения никакого не будет. Люди к этим тарифам привыкнут потихонечку, платили и будем платить».

Совещание у губернатора после ситуации в Верхней Салде прошло для «Спецавтобазы» безболезненно. По крайней мере, так считают на предприятии. Мол, работали так же, как и раньше. Вот, например, закупили весы на полигоны в Сухом Логу, Заречном, Асбесте, Алапаевске и Сысерти, чтобы мусоровозы точно доезжали до полигона, а не разгружались где поближе. Звонить на горячую линию стали меньше, и спрашивают они в основном о том, как заключить договоры и установить контейнеры. За неполные шесть месяцев в контактный центр поступило 50,3 тысячи обращений.

«Замечаний к нам немного, есть локальные вопросы по захламлению контейнерных площадок, по недостаточной информированности жителей.
Мы работаем над устранением узких мест“: сохраняем бригады быстрого реагирования, чтобы быстро вывозить мусор оттуда, где произошло переполнение контейнеров, проводим информационные дни, чтобы снять вопросы у населения, в том числе — с помощью развивающейся службы территориальных представителей», — сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы».
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Фото: ЕТВ

Кажется, у «Спецавтобазы» все хорошо, в отличие от ее заклятого друга «Рифея», опозорившегося перед президентом. Но на самом деле будущее екатеринбургского МУПа представляется туманным. Еще на этапе определения поставщика у него возник конфликт с тюменским «Рифеем». Обе компании претендовали на самую крупную территорию — Восточную зону. Конкурс выиграла «Спецавтобаза», «Рифею» же досталась Северная зона, но на этом соперничество не закончилось.

«Рифей» пытался уличить екатеринбургскую компанию в нарушении конкуренции, обратившись в суд. Этот процесс едва не стоил екатеринбургскому МУПу всей работы, потому что на время разбирательства ему запретили заключать договоры с юридическими лицами. А значит с 1 января компания не смогла бы вывозить мусор, ставя под угрозу и реформу, и экологическую ситуацию в Свердловской области. «Рифей» отступил.
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Сейчас МУП «Спецавтобаза» стоит в очереди на приватизацию. Этот факт в совокупности с увольнением с поста директора депатата ЕГД Григория Вихарева заставляет знакомых с ситуацией людей сомневаться в том, что компания долго продержится на рынке. Так, например, считает экс-директор «Спецавтобазы» Нафик Фамиев, который опасается, что в таком случае Восточный округ все-таки перейдет в обслуживание того самого «Рифея», который сможет выбить себе любой тариф.

«Спецавтобазу хотят приватизировать, но она всегда будет по сути своей МУПом, потому что вне зависимости от формы собственности это жизненное обеспечение города. Ее невозможно вывести из системы городского хозяйства. Если Рифей“ начнет рулить не туда, мы через месяц получим эпидемию чесотки или холеры, после чего вмешается прокуратура и будет все в ручном режиме решать», — считает Платон Маматов.

Сама мусорная реформа рассчитана до 2030 года. Тогда и придет время судить о ее результатах.
Роман Ступников
депутат гордумы
Боюсь, что через год все операторы всхлопнутся. К нам придет губернатор и скажет, что ребята с деньгами куда-то пропали. Профинансируем из областного бюджета, появится новая вывеска «Спецавтобаза-2» под тем же директором, который скажет: мы учтем ошибки, только дайте денег. А то контейнеры разворовали.
Роман Ступников
Приведет ли мусорная реформа Свердловскую область в светлое будущее, покажет время. Главное, чтобы изменения настигли нас до того, как закончится место на Широкореченском и Северном полигонах. Все-таки не могут мечты об экологии обмануть законы физики и экономики.
Мусор, в котором я живу
В Свердловской области, как и во всех регионах России, с 1 января 2019 года должна начаться мусорная реформа. Не обошлось без мелких и крупных скандалов. Поправит ли регион экологическую ситуацию?
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
События, Мусор, в котором я живу, Мусорный тариф, мусорный полигон, мусорная реформа, мусор, Екатеринбург
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