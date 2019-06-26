Мусорная проформа
Фото: ЕТВ
К чему приведет вмешательство Путина?
Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ
Фото: ЕТВ
Версию депутата Григория Вихарева критикует политтехнолог Платон Маматов, который ранее также работал в «Спецавтобазе». Он считает, что мусорная реформа провалится…из-за больших денег, которые крутятся в этой сфере.
Зачем нужна реформа
Фото: ЕТВ
Реформа, которую мы называем мусорной, на самом деле экологическая. Поначалу она предполагает раздельный сбор мусора, который отдельными кучами свозили бы на мусороперерабатывающие заводы. Бытовые отходы перестали бы отравлять почву и водоемы, из полученных материалов можно было бы делать что-то новое. На вторичную переработку можно пустить 70% от всей мусорной массы. В общем, светлое экологичное будущее (это мы еще не говорим про отказ от одноразовой посуды и пластиковых пакетов).
Схему для исправления экологической ситуации придумали следующую: каждый субъект РФ делится на несколько зон, на которые распределяют региональных операторов. Они следят за сбором ТКО у граждан и отправляют мусор на полигоны и мусороперерабатывающие заводы. Последних в России раз-два и обчелся, но строить-то когда-то надо — ради этого в тариф за вывоз мусора включили инвестсоставляющую, начали искать частных инвесторов. И тут-то выяснилось неожиданное: оказалось, строить мусороперерабатывающие заводы очень дорого и долго.
Поэтому сначала отказались от раздельного сбора мусора по четырем контейнерам, а потом — и просто разделения на органические и неорганические отходы. И за полгода реформа из экологической превратилась в…да ни во что не превратилась.
Хотя раздельный сбор мусора в Екатеринбурге был, и дела шли неплохо. Появились несколько фирм, которые изготовили контейнеры для сбора пластика, договорились с управляющими компаниями и сами же вывозили накопившиеся отходы. Теперь они обязаны заключать договор с региональными операторами, которые на это идут неохотно.
Решить проблему должны мусороперерабатывающие заводы, которые станут флагманами.
Кому нужны мусорные полигоны?
Фото: ЕТВ
Строительство мусороперерабатывающих заводов требует вложений и в работы с жителями. В Архангельской области с октября 2018 года проходят массовые протесты из-за строительства мусорного полигона — на железнодорожную станцию Шиес планируют привозить мусор из Москвы. В Свердловской области складывается точно такая же ситуация: жители Красноуфимска протестуют против мусоросортировочного завода, который должен появиться в пригороде. Выбор места объясняют тем, что город является самым крупным производителем мусора в Западной зоне.
Но на «Прямой линии» не упомянули ни Шиес, ни Красноуфимск. Депутат гордумы Роман Ступников считает, что власть испугалась показывать открытый протест против реформы, поэтому и засветился рядовой случай в Верхней Салде. «Шиес было стыдно показывать на всю страну. Поэтому мы увидели замусоренные баки без людей, каких много в стране», — считает он.
Почему же люди так боятся строительства мусороперерабатывающих заводов? Ответ прост — это производство нам незнакомо. Жители просят отодвинуть полигоны и мусорные заводы подальше от населенных пунктов, власть отвечает, что для этого придется поднимать тарифы, ведь этот мусор нужно как-то доставить на переработку.
Фото: ЕТВ
В похожей ситуации оказались жители частного сектора. 80% домовладельцев помешочный сбор отходов, то есть, покупают мешок регоператора и выбрасывают его мусоровоз по расписанию. Ну или оставляют на заборе, и тогда мешки могут разорвать собаки и растащить птицы. Мусор разлетается по всему частному сектору. Выход из этой ситуации есть — установить контейнерную площадку. Для этого нужно выбрать место, но никто не хочет, чтобы в нескольких метрах от его дома собиралась вся грязь.
Депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер считает, что в этом случае решить вопросов можно с помощью переговоров. В пример приводит мусорный завод в Швейцарии — работает в центре города, а никто его не замечает, ни дыма, ни запаха. А на таких технологиях экономить не нужно.
Судьба регоператора
Фото: ЕТВ
Совещание у губернатора после ситуации в Верхней Салде прошло для «Спецавтобазы» безболезненно. По крайней мере, так считают на предприятии. Мол, работали так же, как и раньше. Вот, например, закупили весы на полигоны в Сухом Логу, Заречном, Асбесте, Алапаевске и Сысерти, чтобы мусоровозы точно доезжали до полигона, а не разгружались где поближе. Звонить на горячую линию стали меньше, и спрашивают они в основном о том, как заключить договоры и установить контейнеры. За неполные шесть месяцев в контактный центр поступило 50,3 тысячи обращений.
Фото: ЕТВ