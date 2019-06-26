Мусорная проформа

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Это мусорный бак в Верхней Салде. Именно он засветился в прямой линии президента Владимира Путина и вызвал незамедлительную реакцию: « Это безобразие». То , что произошло дальше похоже на сказку. Так у нас принято. На место срочно выехал замминистр ЖКХ Свердловской области Егор Свалов , городок вычистили до блеска , а регоператоры ( ответственный « Рифей» и остальные за компанию) получили нагоняй от губернатора.





Е ТВ поговорил с экспертами , чтобы понять , с какими проблемами столкнулась мусорная реформа за шесть месяцев и что изменит вмешательство президента Владимира Путина.

Какая ситуация может проиллюстрировать проблемы мусорной реформыкоторой вот-вот стукнет полгода? Наверноевы подумали возросших тарифах и о переполненных мусорных полигонахкоторые продолжают расширятьсгружая тонны отходоввопреки голосу разума и Ростехнадзора). Ну или о бессрочных протестах на станции Шиес в Архангельской областижители которой не хотятчтобы рядом строили мусорный полигон? А вот и нет.