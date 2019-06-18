Уступи храму место

В 2016 году собор святой Екатерины предлагали поставить прямо на акватории городского пруда — рядом со спорткомплексом «Динамо». Согласно первоначальному проекту, храм высотой 65 метров должен был расположиться на насыпном острове. Строение в три этажа с колокольней отсылало бы к московскому храму Василия Блаженного и подтверждало бы для Екатеринбурга звание «третьей столицы».

Первый помощник правящего архиерея Алексий Гульберг говорил три года назад, что в нестандартном размещении храма «есть свой символизм». «Если легендарный Китеж-град ушел под воду, то этот храм, наоборот, возрождается из воды», — мечтал Алексий.

Как только объявили о храме рядом с «Динамо», екатеринбуржцы выступили против постройки. На платформе онлайн-петиций появилось обращение к бывшему сити-менеджеру Александру Якобу, в котором люди настаивали на том, что расположение собора рядом со спорткомплексом «Динамо» нарушит исторический облик города. Конструктивизм спортивного сооружения не сочетался бы с архитектурой собора. Горожане говорили и о том, что в центре Екатеринбурга и так много других религиозных сооружений. Строительство храма-на-воде, по мнению подписавших петицию (а их было 8 780 человек), привело бы к ухудшению ситуации с парковкой и пробками в микрорайоне. В итоге площадку сместили к бухте у ККТ «Космос», но жители уральской столицы не успокоились и в апреле 2017 года организовали акцию «Обними пруд». Екатеринбуржцы водили вокруг водоема хороводы и фантазировали, что на его место лучше поставить фонтан или плавучий ресторан.

В концепции собора на воде засомневались и архитекторы. Владимир Каганович сказал, что заявленные размеры сооружения не соответствуют изображению в проектной документации. По словам специалиста, храм должны были изобразить в два раза больше. Из-за этого место, где он располагается, нельзя назвать маленьким островом — площадка тоже станет внушительнее. В итоге стали искать новое место. Но в 2019 году идея построить храм на пруду уже не показалась столь ужасной. «Лучше на воде, чем в сквере», — заявили эксперты рабочей группы.

Оксана Иванова, основатель музея православной культуры в Екатеринбурге, уверена, что храм-на-воде привлекает людей в большей степени потому, что это красиво выглядит. А вот насколько это удобно, они не задумываются.