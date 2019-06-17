Джизуса распяли, а он поет!

— Кто ваш основной зритель? На кого вы рассчитывали, ориентировались, когда ставили свою рок-оперу?



Борис Мильграм (далее — Б.М.): Я убежден, что наша рок-опера будет интересна всем. И молодым, для которых это будет что-то новое, в том числе по музыке, и для тех, кому сорок, и для тех, кому за 60. Ни в мелодиях, ни в самой истории нет ничего такого, что было бы близко только одному поколению. Jesus Christ Superstar — для каждого.

А лично для меня, как художественного руководителя театра, наша опера — постановка, которую можно назвать классической, это вызов, конечно. Это первую очередь проверка наших возможностей. Для меня мечта — поставить произведение, которое в свое время изменило лик Европы, прежде всего, в культурном аспекте.

— Ваша постановка, в музыкальной части, — оригинальная история, тот самый бродвейский мюзикл. Почему не русский аналог?



— Началось все с того, что английский режиссер Майкл Хант, который поставил для нашего театра несколько замечательных спектаклей, захотел сделать что-то новое, но не совсем понимал что. Тогда я помог ему. И сказал: а достань нам у Уэббэра [Эндрю Ллойд Уэббэр, композитор, один из создателей Jesus Christ Superstar — прим. ЕТВ] право на постановку его рок-оперы. И безвозмездно. Чудо, но Майкл Хант сделал это! Так мы получили лицензию на полное исполнение музыкального произведения. Правда, это наложило на нас определенные обязательства: наша постановка должна полностью соответствовать партитуре оригинала, так же запрещены гендерные перестановки, то есть Иисус и Иуда должны быть мужчинами, Магдалина — женщиной. Кроме того, конечно же никакой фонограммы. Только живой оркестр, то есть своя рок-группа.

А дальше был риск: захватит ли это произведение публику? Но на самом деле, за зрителей Екатеринбурга — города с богатой рок-культурой — я спокоен. Интерес точно будет высоким, мне кажется.



— Екатеринбургская публика отличается от пермской?

— Я не вижу принципиальных различий. Хотя они есть. Вы ближе к питерцам. Суровые, но потом, если что-то вам полюбилась, восторженные. У пермяков больше сдержанности, меньше контрастов в проявлении чувств. Возможно, на нас так повлияла «культурная революция» Марата Гельмана — те несколько лет, в течении которых пермякам привили тренд модности регулярных визитов в театры и музеи.