«Для оправдания нужен общественный резонанс»

- Как часто 228 статью УК используют для шантажа или запугивания?

— Такая практика есть. И если посмотреть из известных дел — для шантажа и запугивания статью использовали в деле Валентина Урусова, активиста независимых профсоюзов: ему подкинули наркотики, в заключении он провел более четырех лет. Мое дело по Денису Матвееву, который боролся против коррупции в Набережных Челнах, вскрыл там схему, где полиция получала деньги от заключенных. Ему тоже подкинули наркотики. Как и адвокату Сергею Бровченко — там был особо крупный размер: 2,5 килограмма — большая партия, которую ему подложили в багажник. Но там были бирки из доказательной комнаты на веществах и он выиграл дело.

У меня недавно было мировое соглашение — активисту из Тольятти Ване Аношкину заплатили 20 тысяч евро за нарушения. Установить, что ему специально подкинули наркотики, нам не удалось, но факт того, что был подброс, — очевиден. Это не является чем-то необычным. На Кавказе это очень распространенная практика, там, как правило, подкидывают марихуану. Раньше, в девяностых, подкидывали патроны, а сейчас наркотики.

— Как вы считаете, какова вероятность оправдательного приговора по делу Ивана Голунова?

— Дело в том, что ему предъявили 228.1 — сбыт, крупный размер. Это очень серьезная статья, по которой просто так не уйдешь от лишения свободы. По этой статье ему реально светит от 15 до 20 лет, то есть по сути пожизненное. Если сейчас не удастся подтвердить, что ему это дело сфабриковали, он почти наверняка уедет на несколько лет. Как переквалифицировать статью на хранение, я не представляю.