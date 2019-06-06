Чернобыль. Послесловие

Но для многих сериал «Чернобыль» стал раздражающим фактором. Екатеринбургский журналист Николай Курилов нашел в фильме HBO «однобокие пропагандистские суждения о чужой стране»:

— «Чернобыль» — мрачный апокалиптический фильм про то, как СССР ради политики жертвует своими детьми и детьми порабощенных народов (очень современный тезис), о том, как что «видимый период выздоровления и бодрости» на самом деле предшествует полному распаду тканей — распаду СССР (еще современный тезис). Ибо эта страна глубоко поражена «радиацией» лжи, страха и насилия и поэтому обречена, и даже герои в ней — просто «биороботы». Плюс — жесткие аллегории про порабощенные народы, вечно под конвоем. На уровне сверхзадач это вообще не кино про Чернобыльскую катастрофу, а памфлет про страну, народ и весь советский модернизм. С изрядным захлестом в сегодняшний день. Главная проблема в этом.

Но те, кто хотя бы как-то прикоснулся к трагедии, видят в катастрофе в Чернобыле историю, которую нельзя забывать. Для этого нужны книги и фильмы, компьютерные игры и воспоминания выживших. Фотограф Женева Нефедова ездила на экскурсии в Припять восемь раз с 2008 по 2013 годы. В первый раз было страшно. Она боялась прикасаться к предметам. Казалось, что везде «рентгены».

«Там проникаешься историей. Людям в моем окружении на это пофиг. Им больше интересно кальян покурить, машины обсудить. А тут история… Живая история. Люди забывают, повторяются катастрофы, аварии, события, потому что они безалаберно относятся. Важно помнить об этой аварии, чтобы не повторять ошибок», — объясняет Женева свой интерес к Припяти. И добавляет, что со временем страх ушел: она привыкла бегать по заброшенным зданиям во время игры «Дозор».