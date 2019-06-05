Утиные истории

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Тем временем , создатели и волонтеры благотворительных проектов часто нуждаются в единомышленниках , потому что доброе дело — штука невероятно затратная. И если медный олигарх может вкладываться в одиночку , то большей части тех , кто хочет помочь , самим нужна помощь. Тогда встает вопрос о том , как рассказать о своем благотворительном проекте как можно большему количеству людей , а потом убедить их присоединиться.





Фонд « Навстречу переменам», который поддерживает социальных предпринимателей при поддержке Tele2 , придумал , как привлечь внимание к благотворительности — и сделал это очень изящно. С помощью ярко-желтых резиновых уточек.

Помогать ближнимдетямживотныминвалидамженщинамстолкнувшимся с семейным насилием) в России принято молча — вроде какделаешь благое делозачем об этом кричать на каждом углу. Этой логики придерживается даже глава РМК Игорь Алтушкинкоторый содержит благотворительную столовую и оплачивает лечение больных детей за границей. В недавнем интервьюРусскому репортеру» он заявил: