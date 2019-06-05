Утиные истории
Как привлечь внимание к благотворительности и влюбить в себя весь город.
Помогать ближним (детям, животным, инвалидам, женщинам, столкнувшимся с семейным насилием) в России принято молча — вроде как, делаешь благое дело, зачем об этом кричать на каждом углу. Этой логики придерживается даже глава РМК Игорь Алтушкин, который содержит благотворительную столовую и оплачивает лечение больных детей за границей. В недавнем интервью «Русскому репортеру» он заявил: «В Евангелие ведь написано, что, когда творишь милостыню, надо, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Мы по этому принципу и жили всегда. Что мне афишировать — что я такой хороший, что ли?»
Тем временем, создатели и волонтеры благотворительных проектов часто нуждаются в единомышленниках, потому что доброе дело — штука невероятно затратная. И если медный олигарх может вкладываться в одиночку, то большей части тех, кто хочет помочь, самим нужна помощь. Тогда встает вопрос о том, как рассказать о своем благотворительном проекте как можно большему количеству людей, а потом убедить их присоединиться.
Фонд «Навстречу переменам», который поддерживает социальных предпринимателей при поддержке Tele2, придумал, как привлечь внимание к благотворительности — и сделал это очень изящно. С помощью ярко-желтых резиновых уточек.
Фото предоставлено организаторами «Утиного заплыва»
Доброе дело с минимальными затратами
«Самое старое видео с утиным заплывом, которое я увидела, было начала 2000-х годов и снято, если я не ошибаюсь, в Чикаго. Если вы введете в поисковой строке на Youtube „duck race“, то увидите много таких видео из разных стран — Великобритании, Австралии, США», — рассказывает учредитель фонда «Навстречу переменам» Татьяна Бурмистрова.
В 2013 году в фонде решили: делаем! Яркая и веселая акция должна была привлечь внимание людей. Для первого утиного заплыва (он прошел в Санкт-Петербурге) купили резиновые игрушки. Стать участником гонки мог любой желающий — нужно было только пожертвовать фонду 450 рублей, а взамен получить уточку с номером. Птичек должны были спустить на воду всем скопом и подгонять с помощью брандспойта.
Чтобы в день икс все прошло хорошо, фонд «Навстречу переменам» устроил генеральную репетицию, куда позвал петербургские СМИ. В ожидании красивой картинки журналисты оккупировали набережную в ЦПКиО им. Кирова. Уточек спустили на воду…и они тут же перевернулись.
«У нас была паника! Что же делать, как плыть в день акции? Хорошо, что коллеги из СМИ вошли в положение и не стали ругать нас в своих репортажах. Потом мы созвонились с организаторами таких акций в других странах, чтобы узнать — где они покупали уточек. Заказали, и с тех пор все в порядке», — смеясь вспоминает Татьяна Бурмистрова.
Видео предоставлено организаторами
Традиция и поддержка
1 июня 2019 года на фестивале Metro Family в московском парке «Красная пресня» фонд «Навстречу переменам» устроил уже шестой утиный заплыв — и интерес к акции не снижается. На старт вышли сотни желтых игрушек, причем одни и те же используют каждый год, после гонки их просто вылавливают из водоема. «С точки зрения экологии, у нас все в порядке», — отмечает исполнительный директор фонда и со-учредитель Евгения Телицына.
Несмотря на то, что утиный заплыв носит символический и развлекательный характер, победителям гонки вручали целые пакеты призов — по десять предметов (развивающие детские игрушки, резиновые уточки и подарки от спонсоров Tele2). Утешительный приз достался тому, чья уточка была последней, также небольшие подарки получили обладатели пяти случайно выбранных уточек.
Зрелищный, веселый и особенно привлекательный для детей заплыв проходит только в Москве — но, возможно, это только пока. В ответ на вопрос о том, хочет ли фонд проводить гонку в других российских городах, Татьяна Бурмистрова и Евгения Телицына в голос ответили, что нет — в «Навстречу переменам» работают всего четыре человека, и рук для этого просто не хватит. Но фонд готов помочь тем, кто захочет устроить утиный заплыв в своем городе.
«Если к нам обратятся за помощью, ты мы расскажем, как организовать и что предусмотреть. Можем даже выслать уточек для заплыва», — улыбается Татьян Бурмистрова.
Эта позиция перекликается с принципами фонда «Навстречу переменам», который помогает социальным предпринимателям не только денежными грантами, но и бизнес-советами. Утиный заплыв привлекает внимание, в том числе, к ежегодному конкурсу с главным призом в 1,2 миллиона рублей, который проводит фонд. Участники проходят строгий отбор — их проект должен быть не только социально значимым, но и иметь перспективу окупиться и приносить доход в течение года.
Финалисты конкурса попадают в бизнес-инкубатор, где предпринимателям в течение года помогают добиваться двух главных целей — помогать детям и развивать собственную организацию. Фонд проводит для участников стратегические сессии, кроме того с ними постоянно на связи находятся наставники и консультанты из сфер бизнеса и благотворительности.
Главный спонсор фонда — Tele2 — даже делится с «Навстречу переменами» своими кадрами: сотрудники компании становятся менторами социальных предпринимателей. «Даже если человек уходит с работы в Tele2, он все равно остается ментором. Это значит, что нет никакой обязаловки — люди, действительно, сами хотят заниматься благотворительностью и делиться опытом», — говорит Татьяна Бурмистрова.
Фото предоставлено организаторами «Утиного заплыва»
Результаты и надежды
Финалистка прошлогоднего конкурса Александра Фешина, учредитель фонда «Свет в руках», оказывающего психологическую поддержку родителям, потерявших ребенка во время беременности, родов или в первые месяцы жизни, во время фестиваля рассказала, что смогла выиграть президентский грант — и это благодаря, в том числе, мотивации в бизнес-инкубаторе.
«Мы обучим врачей тому, как поддерживать родителей, потерявших ребенка, в 24 регионах России», — с гордостью сказала Александра Фешина. В прошлом году такую же работу фонд смог провести в 16 других регионах.
Фото предоставлено организаторами «Утиного заплыва»
Есть участники, которые отказываются и от участия в бизнес-инкубаторе, и от своих проектов — таких случаев, по словам со-учредительницы фонда «Навстречу переменам» Евгении Телицыной, было два. Один из проектов остановился из-за беременности предпринимательницы.
«Тяжело расставаться с участниками, конечно. Мы же с ними общаемся очень тесно — постоянно на связи, консультируем, переживаем за них. Но что поделать?» — грустно резюмирует Евгения Телицына.
Вместе с тем, находятся и те, кто готов сам платить за то, чтобы попасть в бизнес-инкубатор «Навстречу переменам». Сумма небольшая — 100 тысяч рублей, за эти деньги участника будут консультировать и подталкивать к развитию целый год.
Если вы социальный предприниматель и хотите поучаствовать в конкурсе в этом году, то заполните заявку на сайте «Навстречу переменам» до 20 июня. Пока свои заявки начали заполнять 300 человек со всей России.
Как проходил конкурс в 2018 году, ЕТВ рассказывал здесь.
Все фотографии в тексте предоставлены организаторами «Утиного заплыва».
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