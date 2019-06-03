Парки и скверы Высокинского

Первой точкой на маршруте Александра Высокинского стал участок набережной от Малышева до Куйбышева. Об этом проекте с 2017 года грезила еще прошлая команда администрации ( должно же быть как в Европе) Переждав зиму , рабочие вышли на финишную прямую: осталось обустроить две детские площадки , поставить качели и привести в порядок клумбы. Работы должны завершить в июле.





« О , одуванчики», — воскликнул мэр , ступив на площадку

«Да… Мы их вытравим и выкосим», — ответил подрядчик.



