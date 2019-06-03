Парки и скверы Высокинского
Мэр Екатеринбурга проинспектировал зеленые зоны города и составил новые правила благоустройства.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский с наступлением июня смог выдохнуть и переключить свое внимание с уборки города на благоустройство. «Начался новый сезон», — сообщил он и отправился в очередной объезд по районам. Ко Дню города в каждом из них должны благоустроить одну из зеленых площадок. За работы отвечают главы районов, поэтому мэр решил поторопить их и заодно проверить на профпригодность. Параллельно Александр Высокинский нащупал новые правила благоустройства и раскрыл свое отношение к деревьям.
Первой точкой на маршруте Александра Высокинского стал участок набережной от Малышева до Куйбышева. Об этом проекте с 2017 года грезила еще прошлая команда администрации (должно же быть как в Европе) Переждав зиму, рабочие вышли на финишную прямую: осталось обустроить две детские площадки, поставить качели и привести в порядок клумбы. Работы должны завершить в июле.
«О, одуванчики», — воскликнул мэр, ступив на площадку
«Да… Мы их вытравим и выкосим», — ответил подрядчик.
Сделав несколько шагов по набережной, Александр Высокинский понял, что что-то пошло не так. Дорожки вымостили бехатоном, а не гранитом. Мэр показал на влажный след на плитке и заявил, что она впитывает воду. Он решил, что такой материал быстро испортится от перепада температур и придется все менять. Хотя можно было бы сделать «на века». «Кончайте уже с этим», — посоветовал мэр. Дальше на его глаза попались дорожки из щебня, которые огибали холмоклумбы напротив полпредства. »Щебень. В центре города. У нас какой-то разрыв между полетом фантазии и тем, как это потом использовать», - решил Высокинский. Он уверен, что зимой эту площадку будет невозможно подмести. Если только вместе с камнями. Или придется использовать ручной труд. «Вы хотите потратить все деньги Ленинского района на уборку одного парка?» — воскликнул мэр.
Деревянный причал Высокинскому тоже не понравился. «Любой садовод знает, что дерево на открытом пространстве ставить нельзя. Оно уже через год будет как черная изба», — заявил мэр. «А как же Зарядье», — парировал чиновник. «Ты знаешь, сколько стоит его содержать», — ответил Высокинский. Он посоветовал заменить сосну на корабельную доску или пластик. Больше всего увиденного мэра испугала только реакция жителей на обновленный мост через реку. Внутри он оказался металлическим, стилизованным под ржавчину. »Может вы сразу покрасите? Все до сих пор обсуждают ржавые ящики у Пассажа». »Но это же концепция», — неуверенно ответил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов.
Увиденное позволило Высокинскому сформировать новые правила благоустройства, которые он решил донести до глав остальных районов. Главное из них — классика лучше безумных экспериментов. Хотя позже добавил, что совсем отказаться от них тоже нельзя, чтобы не потерять шарм.
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Меня пугают ржавые конструкции. Я не великий дизайнер, но я вырос в металлическом крае, и у нас все понимают: если ржавый металл, значит, не покрашено. Может в Голландии это что-то другое, но мне кажется тут слишком смелый эксперимент.
Когда Высокинский выработал тактику, отправился к площади Обороны. Там он забраковал деревянные скамейки и дорожки из щебня, а потом направился к памятнику «Седой Урал». В это время рабочие как раз размешивали цемент лопатами. «Заканчивайте с самодеятельностью. Нужно соблюдать технологию. Вот что вам эти ребята намешали? Красиво, конечно, но мы же не на даче», — заявил Высокинский. Он попросил главу района впредь покупать смесь на заводе.
Покинув место, Высокинский отправился к бульвару Грибоедова на Химмаше. Там планировали убрать старые яблони и высадить кусты сирени, спирею и злаки. Но мэр решил, что это убьет перспективу. Оказалось, что прямо под аллеей проходят инженерные сети, поэтому большим деревьям туда путь заказан. Высокинский настоял на своем и решил посадить небольшие липы и яблони. «Сделайте мне тут такую же красоту», — попросил он, прикасаясь к дереву. По просьбе мэра, пересаживать их начнут только глубокой осенью, чтобы не портить вид на завод и «химмашевское понимание жизни».
Когда Высокинский добрался до сквера возле КДЦ «Дружба» на Академика Бардина, выяснилось, что там назревает бунт. Часть жителей выступала против благоустройства на зеленой территории. Деревья там вырубать не планировали, только поставить маленькую детскую площадку, зону воркаута (места огородили красной лентой, чтобы показать размер) и закатать в асфальт вытоптанные дорожки. Пенсионерка, живущая напротив, нашла группу поддержки и заявила, что эти сооружения всех погубят. А площадок и так полно во дворах.
— Вы же знаете, что такое детская площадка!
— Но здесь же не варвары будут…
— Мы хотим спокойно спать.
Другая группа жителей выступила «за» строительство детских площадок. Мэр решил узнать у детей, нужны ли им активности.
— Вы хотите площадку, кататься на роликах или что-нибудь еще?
— Мы хотим есть шашлыки.
После жалоб на отсутствие туалетов и обилие таджиков, жители попросили сделать площадку для выгула собак. Мэр решил провести эксперимент и соорудить ее по примеру Нью-Йорка. Чтобы животные спокойно бегали на огороженной территории, а хозяева ждали их снаружи. Но попросил убирать за своими животными. «Если я приеду через полгода, а там удобренное поле, то уберу площадку», — сообщил он. А вот если собачники будут бдительны — площадки обещают сделать и в других районах города.
Следующие территории благоустраивали не так стремительно. В сквере на Пехотинцев в Железнодорожном районе затянулось оформление. Глава района Андрей Курочкин сообщил, что у него есть только 4,7 миллиона из необходимых 11, поэтому летом он будет заниматься освещением и заменит 115 деревьев на сирень. Обещал правда сохранить и подлечить елку, которую наряжают на новый год. »А на малые архитектурные формы денег уже нет», — сообщил глава района. Высокинский остался недоволен, он хотел, чтобы жители увидели изменения ко Дню города.
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Деревья не живут в городе долго. Оно может умереть даже если ему 20 лет. Их нужно заменить, пока они не начали страдать.
В сквере Оджоникидзе глава района решил установить настоящий фонтан вместо имитирующей его клумбы, обустроить дорожки и установить детскую площадку. Территория совсем небольшая — 1,3 гектара, но сделать что-нибудь ко Дню города уже не успевают — проект долго согласовывали. «Месяц вам полируют мозги, и вы молчите? Вы потеряли месяц на то, что можно было решить за 20 минут с нашими ресурсами. Мужики, объем не на два года», — ответил Высокинский. Позже он смягчился, узнав, что у главы Романа Кравченко день рождения. Высокинский посоветовал впредь сообщать о проблемах на совещаниях.
Фото: ЕТВ
После объезда Высокинский не выдержал и вернулся к проблеме, которая волнует его больше всего — влажной уборке города. Он взял мойку высокого давления и отполировал участок вдоль дороги. Мэр мечтает, что когда-нибудь город будет сиять.
Правила благоустройства Высокинского:
- Не увлекаться модой
- Ржавчина для Урала — не вариант
- Голое дерево — пустая трата денег
- Дорожка из мелких камней — зимний ад
- Фонари должны быть одинаковыми, чтобы был запас на складе
- Набережная должна быть в граните
- Бехатон — зло
- Дорожки должны быть шире
- Деревья нельзя заменять бездумно, но оставлять старые тоже нельзя, ибо они мучаются
- Главное — перспектива
Ко Дню города в Екатеринбурге должны обновить десять зеленых зон. Возвращаться к их ремонту мэр планирует раз в семь лет (в идеале).
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Фото в тексте: Мария Войнакова, ЕТВ
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