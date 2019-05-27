Идеальный кандидат

Благодаря политическим перестановкам вся страна узнала про Серовский избирательный округ — огромную и суровую территорию , охватывающую 21 муниципальное образование. Это добрая половина Свердловской области , сравнимая по площади с целой европейской страной , представлять которую в Госдуме , скорее всего , будет герой Олимпиады в Сочи и всенародный любимец биатлонист Антон Шипулин.



