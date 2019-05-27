Идеальный кандидат
ЕТВ узнал, что ждет кандидатов в Серовском избирательном округе.
Благодаря политическим перестановкам вся страна узнала про Серовский избирательный округ — огромную и суровую территорию, охватывающую 21 муниципальное образование. Это добрая половина Свердловской области, сравнимая по площади с целой европейской страной, представлять которую в Госдуме, скорее всего, будет герой Олимпиады в Сочи и всенародный любимец биатлонист Антон Шипулин.
Но названия здешних населенных пунктов чаще встречаются не в туристической брошюрке, а в поговорке про «три дыры». Куда ни едь, попадешь в Сосьву, Гари или Таборы. В сентябре полмиллиона избирателей округа должны выбрать одного человека, который будет представлять их интересы в Госдуме. Репетицию этого события в формате праймериз 26 мая провела партия «Единая Россия». ЕТВ расспросил политиков, которые жили или избирались в Серовском округе о том, чего стоит ждать кандидатам.
Лидером предварительного голосования стал биатлонист Антон Шипулин, совсем недавно завершивший спортивную карьеру. За него отдали 79% голосов. За два месяца в Серовском округе чемпион успел объехать все муниципалитеты и провести 150 встреч. Чаще всего Шипулина можно было встретить на маршруте Серов — Краснотурьинск — Карпинск. По словам Антона, главные проблемы территории он понять успел. Параллельно открывал спортплощадки, проводил разминки, участвовал в дебатах и катался на коньках. И мечтал. Попасть в спортивный комитет при Госдуме.
Антон Шипулин
российский биатлонист
В Серовском округе проблем много. И везде они разные. Где-то не хватает спортивной инфраструктуры. Где-то проблемы в здравоохранении. В Сосьве есть школа, которой больше 100 лет. Там не только с интернетом надо разбираться, но и с отоплением, водоснабжением, канализацией…
Конкурента у Шипулина было всего четыре: бывший директор ЦПКиО Екатеринбурга Владимир Черменинов, замдиректора агрофирмы «Ариант» Сергей Липанин, председатель молодежного парламента Свердловской области Станислав Масоров и глава свердловского отделения «Молодой гвардии» Артем Николаев. После победы Шипулин предложил всем встретиться и обсудить варианты решения проблем региона. «Идеи, которые совпадают с моим видением, я включу в свою программу», — заявил Шипулин. Следующая глобальная цель кандидата — встретиться СО ВСЕМИ избирателями.
Явка на праймериз составила 6,39% (28,6 тысячи человек). Большинство желающих проголосовать на довыборах оказались в Волчанске. На участке там пришли 13,79% избирателей. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин считает, что праймериз сопровождалось слабой информационной кампанией. «Мне писали люди, которые думали, что праймериз — это не местечковое мероприятие, а реальные выборы, что на них обязательно нужно идти», — рассказал депутат. Он уверен, что на основном этапе голосования победа будет обеспечена представителю партии власти. Специфика территории.
Дмитрий Ионин
депутат Государственной думы РФ
В деревнях всегда были сильными позиции власти. Председателя колхоза привыкли уважать еще с советских временн. Жители не хотели раскачивать лодку, поэтому у партии власти всегда было больше шансов на победу. Вопрос в том, смогут ли они ее удержать?
Антон Шипулин не является членом «Единой России». Он единственный значился как сторонник партии. Множество плакатов с его изображением и слоганом «Цель. Точность. Результат» встречаются везде. Их можно увидеть на досках объявлений, перед входом в магазины и садики. А вот обращают ли жители на это внимание — уже другой вопрос. Одна из листовок была размещена на стене частной бани в поселке Сосьва. Ее владелец знать не знал, кто такой Антон Шипулин, хотя каждый раз парился в метре от его фото.
Проблема Серовского округа — это его размеры. Расстояние между населенными пунктами достигает 1,2 тысячи километров. Объехать и лично пообщаться со всеми избирателями практически невозможно. Депутат Дмитрий Ионин рассказал, что обычными методами действовать на выборах тоже не получится. «Кандидат не может провести митинг и решить проблему только в одном городе. В других муниципалитетах этот мэсседж даст обратный эффект: «почему им помогли, а нам нет? Мы хуже?» Депутат Ионин считает, что выйти из этой ситуации можно с помощью соцсетей.
Дмитрий Ионин
депутат Государственной думы РФ
Возрастает роль соцсетей, особенно «Одноклассников». Там сидят люди, которые всегда ходят на выборы Для них это альтернативный канал получения информации. Понятно, что одними соцсетями выборы не выиграть, но это возможность достучаться до избирателей. Главное — это посыл. Не завидую тем кандидатам, которые выйдут и покажут, какие они красивые. Это должен быть человек с реальными делами.
Вице-губернатор Сергей Бидонько, мандат которого и получит победитель сентябрьских довыборов, считает, что выход из этой ситуации — изначально известный всем кандидат. Такому остается только покорить избирателей при личном общении. Сам Сергей Бидонько тоже был самым узнаваемым кандидатом в 2016 году. На выборы он шел в должности министра строительства Свердловской области, а до этого шесть лет был мэром Карпинска.
Сергей Бидонько
вице-губернатор Свердловской области
Очень сложно работать, быть популярным в каждом городе. Антона Шипулина знают везде. Это дает ему приемущество перед другими кандидатами. Хотелось бы, чтобы он победил уверенно
В 2015 году партия ЛДПР тоже пыталась пообщаться со всеми избирателями в Серовском округе. В качестве средства для передвижения использовали поезд (Серов ведь не просто так называли Северными воротами). Либерально-демократический состав с депутатами Госдумы (ходили слухи, что с ними был и сам Владимир Жириновский) прибыл на станцию Новая Сосьва. Не подозревая, что там находилась только ж/д касса и пара домов. В поселок, где депутатский десант ждали избиратели пришлось ехать на на такси.
«Соколов Жириновского» снабдили ягодами, соленьями и грибами, а через 35 минут поезд отправился дальше: в Серов, Сотрино и Предтурье. Но вот до поселка Гари добраться не удалось — туда не ходят поезда. Поэтому депутаты так и не увидели легендарные рыбные места.
Антон Баков
основатель Монархической партии России
Серовский округ не любит лентяев. Нужно иметь железную попу и объезжать все школы и ДК. Избиратели там те же самые, с теми же проблемами: думают о том, сколько у них денег и переживают, что на них все меньше можно купить. Явка обычно низкая и не сопровождается информационной кампанией. Раньше приходили только на федеральных клоунов, вроде Жириновского. Чтобы привлечь избирателя, там нужно уметь ходить на лыжах и стрелять из ружья. Так что Антон Шипулин идеальный кандидат. Если придут члены счетной комиссии — он уже победит.
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