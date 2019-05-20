Зеленский: величайший шоумен

Для российского зрителя Владимир Зеленский персонаж тоже не новый. За ним наблюдали в романтических комедиях « Восемь первых свиданий», « Любовь в большом городе» и других проектах. Роли у Зеленского всегда были положительные: не важно , ветеринар или дантист , он всегда оставался романтиком , выступающим за семейные ценности. Органист , солист Свердловской государственной академической филармонии Тарас Багинец считает , что для украинского избирателя сам Зеленский так и остался загадкой. Это позволило приписать ему желаемые для идеальлного президента качества.





« Народ голосовал за Голобородько. Люди знать не знают , кто такой Зеленский , что он собирается делать , кто входит в его команду. За него проголосовали 73%. Это 73 разных категорий людей. Каждый нарисовал себе в воображении того Зеленского , которого захотел. Кто-то проголосовал за экономические свободы , ожидая , что именно Зеленский их обеспечит. Кто-то — за то , чтобы посадить казнокрадов. Кто-то — за то , что „ Крым — наш“. Кто-то — за низкий приятный голос Зеленского. Кто-то просто за новое , еще не скомпроментировавшее себя лицо. Что будет , как он будет из этой ситуации выпутываться , я не знаю», — считает Тарас Багинец.





Студентка Мария, приехавшая из Запорожья , чтобы изучать историю , наоборот , уверена , что избиратели четко разделяли Голобородько и Зеленского ( а ведь экранный герой нынешнего президента был учителем истории…). По ее словам , за всю карьеру нового руководителя страны , жители успели посмотреть на него в разных ситуациях и узнать все.





« За ним ведь наблюдали с телеэкранов больше десяти лет. Не только как за комиком , а как за семейным человеком , меценатом и организатором. Может именно этот актер , в которого поверили люди , но не верили аналитики , сможет поднять страну. „ Слуга народа“, конечно отлично сыграл в качестве рекламы , но когда его снимали , вопрос о президентстве даже не стоял , были совершенно другие мотивы. Люди понимали , что перед ними сейчас не его экранный герой. Ведь в реальной жизни победить коррупцию за пару дней невозможно», — считает Мария.





Девушка уверена , что Зеленский в этой президентской гонке также был единственным « кандидатом от народа». Убедиться в этом избиратели смогли после дебатов , которые нынешний глава устроил на футбольном стадионе. Своему конкуренту Петру Порошенко он дал на раздумье один день. Тот согласился.



