Зеленский: величайший шоумен
ЕТВ узнал мнение о президенте Украины у жителей страны, которые перебрались на Урал. Чего ждут от нового главы государства в день инаугурации?
«Я решил оставить след в истории», — говорит Василий Голобородько, герой комедийного сериала «Слуга народа», узнавший о своей победе на выборах президента Украины. Роль главы государства в нем исполнил шоумен Владимир Зеленский. Через три года актер станет новым главой государства. Его победа в реальной предвыборной гонке была невообразимой. Хотя ждали этого все: говорить о ней начали еще когда Зеленский обошел Порошенко во время первого тура.
Теперь не играть, а быть главой страны Зеленскому придется следующие пять лет. Отсчет начнется сегодня, 20 мая в 10:00. Именно эту дату депутаты Верховной Рады назначили для инаугурации нового президента. ЕТВ поговорил с украинцами, которые работают и учатся на Урале, чтобы узнать, что значит победа Зеленского для их родной страны.
«Народ голосовал за Голобородько»
Фото: кадр из сериала «Слуга народа»
Вы хотите сказать что страну возглавил человек неподконтрольный никому из нас? Смешно. Кто-то из нас темнит. Может он ставленник Запада или Кремля?
Для российского зрителя Владимир Зеленский персонаж тоже не новый. За ним наблюдали в романтических комедиях «Восемь первых свиданий», «Любовь в большом городе» и других проектах. Роли у Зеленского всегда были положительные: не важно, ветеринар или дантист, он всегда оставался романтиком, выступающим за семейные ценности. Органист, солист Свердловской государственной академической филармонии Тарас Багинец считает, что для украинского избирателя сам Зеленский так и остался загадкой. Это позволило приписать ему желаемые для идеальлного президента качества.
«Народ голосовал за Голобородько. Люди знать не знают, кто такой Зеленский, что он собирается делать, кто входит в его команду. За него проголосовали 73%. Это 73 разных категорий людей. Каждый нарисовал себе в воображении того Зеленского, которого захотел. Кто-то проголосовал за экономические свободы, ожидая, что именно Зеленский их обеспечит. Кто-то — за то, чтобы посадить казнокрадов. Кто-то — за то, что „Крым — наш“. Кто-то — за низкий приятный голос Зеленского. Кто-то просто за новое, еще не скомпроментировавшее себя лицо. Что будет, как он будет из этой ситуации выпутываться, я не знаю», — считает Тарас Багинец.
Студентка Мария, приехавшая из Запорожья, чтобы изучать историю, наоборот, уверена, что избиратели четко разделяли Голобородько и Зеленского (а ведь экранный герой нынешнего президента был учителем истории…). По ее словам, за всю карьеру нового руководителя страны, жители успели посмотреть на него в разных ситуациях и узнать все.
«За ним ведь наблюдали с телеэкранов больше десяти лет. Не только как за комиком, а как за семейным человеком, меценатом и организатором. Может именно этот актер, в которого поверили люди, но не верили аналитики, сможет поднять страну. „Слуга народа“, конечно отлично сыграл в качестве рекламы, но когда его снимали, вопрос о президентстве даже не стоял, были совершенно другие мотивы. Люди понимали, что перед ними сейчас не его экранный герой. Ведь в реальной жизни победить коррупцию за пару дней невозможно», — считает Мария.
Девушка уверена, что Зеленский в этой президентской гонке также был единственным «кандидатом от народа». Убедиться в этом избиратели смогли после дебатов, которые нынешний глава устроил на футбольном стадионе. Своему конкуренту Петру Порошенко он дал на раздумье один день. Тот согласился.
«Зеленский не обещает золотые горы, но все верят, что он постепенно сможет вывести Украину из кризиса. Привлекает и другое: он — пример того, что всего в этой жизни можно достичь. Почему вообще поднимается вопрос, что актер не может быть президентом?», — уверена Мария.
«Президентами не рождаются»
Фото: кадр из сериала «Слуга народа»
А почему наши политики приходят к власти и совершают одни и те же ошибки? Да потому что они математики. Знают только как отнимать, делить и приумножать свое.
Сразу два собеседника ЕТВ предположили, что сложившейся обстановке, Зеленского мог обойти другой кандидат, пользующийся успехом и уважением среди жителей Украины. Тарас Багинец рассказал, что в целом украинский избиратель очень консервативен. За нынешнего президента голосовали те же самые люди, которые в 2014 году выбирали Порошенко, а до этого Януковича и Кучму.
«Согласился бы участвовать в этих выборах Святослав Вакарчук [украинский музыкант, лидер группы „Океан Ельзи“ — прим. ЕТВ], я не думаю, что Зеленский бы выиграл. А, если бы Андрей Шевченко [футболист, лучший бомбардир в истории сборной Украины, обладатель „Золотого мяча“ 2004 года — прим. ЕТВ] подтянулся? Украинская демократия весьма специфична. Но она есть. И всегда была. Со времен Запорожской Сечи так исторически сложилось», — считает Тарас Багинец.
Жители Украины, которые находились в России во время выборов, не могли принять участие в голосовании. Но для них Зеленский — это надежда на возвращение упрощенного въезда на территорию их родной страны. Хотя сам Зеленский пока не о сотрудничестве с Россией говорит не охотно. «Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из „общего“ у нас осталось только одно — это государственная граница», — написал Зеленский в ответ на слова Владимира Путина о том, что у него с президентом Украины «много общего».
— Я ездила на Украину в начале девяностых. Уже тогда все были уверены, что если повернуться лицом к Западу, то все будет хорошо. Знакомые рассказывали историю о том, что бездомная старушка умерла на вокзале, а после переводили разговор на то, какое бедствующее положение занимает страна, и что во всем этом виновата Россия. Я пыталась убедить их в обратном. Потом пришел Порошенко, обещающий золотые горы, а стало только хуже. Все украинцы, работающие в России это понимают, — рассказывает Лариса Бащук.
Я мечтаю хоть раз снова съездить на Украину, на могилки к родителям. Но для этого мне нужно оформлять загранпаспорт. Обидно — ведь я еду к себе домой. Там наши корни, мы хотим видеться, общаться, но при нынешнем раскладе это невозможно. Мне кажется, что Зеленский не так сильно привязан к Западу как Порошенко, он снимался здесь в фильмах, здесь его друзья. Если он захочет, то исправит эту ситуацию. Я молю бога, чтобы Зеленский думал про Украину и украинцев. Президентом ведь никто не рождается, им нужно стать.
«От любви до ненависти — один шаг»
Фото: кадр из сериала «Слуга народа»
Будем готовиться к инаугурации. Приведем вас в порядок, покажем кредитоспособность нашего государства.
Можно ли назвать победу Зеленского — «победой» для Украины, пока говорить рано. Досрочно распустить Верховную Раду новому президенту не удалось — партия «Народный фронт», выйдя из парламентской коалиции, заблокировала такую возможность. Покидать политику не спешит и экс-президент Петр Порошенко.
«До власти Зеленского пока не допускают. И непонятно, зачем он вообще стал президентом. С одной стороны, у него есть юридическое образование, мать рассказывает какой он целеустремленный. С другой, говорят, что он протеже Коломойского и все идет к дележу денег. Жители также боятся, что работу Зеленского может сорвать Порошенко. Все предыдущие президенты спокойно уходили, а этот вцепился мертвой хваткой во власть. Будем надеяться, что бизнесмен Зеленский сможет вести переговоры. Но как руководитель мне он пока не нравится. Не похож на лидера», — считает Татьяна.
Тарас Багинец считает, что Зеленскому также не хватает управленческого опыта. Это может сказаться на экономике, обороноспособности и других областях страны. Однако собеседники ЕТВ надеется, что президенту поможет его окружение.
«Он еще не вступил в должность, уже возникли вопросы, на которые надо отвечать, возникла необходимость по ряду позиций принять решения. И чтобы он не сказал, что бы ни решил — определенное количество людей будет недовольно. Любое конкретное решение обрушит часть его рейтинга. А от любви до ненависти — традиционно один шаг», — считает Тарас Багинец.
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