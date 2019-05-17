Вместо всей «Ночи музеев»
Если вам не хочется толкаться в очередях, то выбирайте всего одну площадку. Какую — в гиде ЕТВ.
«Ночь музеев» — привычное, но очень неровное мероприятие. Каждый год мы составляем списки мест, куда хотели бы сходить, и поначалу даже следуем маршруту, но потом спотыкаемся о толпу около очередного музея на какой-то узкой улочке в центре Екатеринбурга и экстренно перекраиваем карту. А потом неизбежно следует разочарование: с одной стороны, кажется, что ты пропустил что-то важное, а с другой — что все это не стоило затраченных сил.
Чтобы избежать неприятного послевкусия культурного праздника и поберечь силы для «Майской прогулки», велопробега или забега, можно ограничиться всего одной площадкой. Сходить куда-то, где будет круто, весело и познавательно.
В этом году мы не стали составлять традиционные тематические маршруты и подобрали для вас шесть точек, которая запросто может стать первым и единственным пунктом вашей программы 18 мая. Там вы не только закроете ежегодно возникающий гештальт «посетить „Ночь музеев“ во что бы то ни стало», но и а) попадете туда, куда в обычные дни зайти не получится (по разным причинам); б) узнаете что-то неожиданное; в) сможете сделать классные фотографии.
Капризные растения
Зеленых пространств в Екатеринбурге становится все меньше и меньше, а оставшиеся в сезон благоустройства активно приводят в порядок. И это не способствует расслаблению. Зато соприкоснуться с природой, посмотреть на экзотические растения и послушать о редких экземплярах можно во время вечерней экскурсии по Ботаническому саду.
В течение года Ботанический сад УрО РАН работает по графику обычного офисника — то есть с 8:00 до 18:00, а в пятницу и вовсе до 17:00. В субботу и воскресенье у растений и сотрудников сада выходные. То есть попасть в него работающему человеку нереально. И если вы давно хотели это сделать, то всего за 500 рублей (250 льготникам) вам предоставится шанс побывать в зеленом оазисе в Ботаническом микрорайоне.
Программу обещают обширную: лекция «Травология» о лекарственных травах, экскурсии по тропическим джунглям, квест «В поисках Каменного цветка» по мотивам бажовских рассказов.
Время работы площадки: 19:00 — 22:00
Стоимость: 500 рублей, льготные категории (школьники, учащиеся, студенты очной формы обучения, пенсионеры, инвалиды) — 250 рублей
Подземелья, кинопропаганда и токарный станок
Если вам хочется студенческой романтики, отправляйтесь в университет. В университет госслужбы! В уральском РАНХиГС приготовили не лишенную иронии экскурсию по учебным корпусам.
Обещают открыть путь в подземелья, показать скрытые сейфы, царские принадлежности и — внезапно — станок, на котором работал Борис Ельцин. Все это будет объединено романтичным названием «Тайны высоких кабинетов». Отдельные выставки будут посвящены истории кинопропаганды, инфорграфике в докомпьютерную эпоху (надеемся, покажут нарисованные от руки сложные схемы!) и афишам авангардного кино.
А еще покажут спектакль студенческого театра «Жест» (начало в 21:00) «Колыбельная для взрослого мужчины».
Время работы площадки: 20:00 — 2:00
Стоимость: бесплатно
Мир глазами гостиницы
Пройтись по гостиничным коридорам ночью…звучит немного жутко. А если там еще и воссоздана атмосфера почти столетней давности? А если вам даже покажут, что видели постояльцы, которые останавливались в гостинице тогда? Добро пожаловать на «Ночь музеев» в Центральную гостиницу.
На площадке планируется много всего: аттракцион с дополненной реальностью, где зрители смогут почувствовать атмосферу довоенного времени и посмотреть в окна в XIX–XX веках, посмотреть на встречу Фиделя Кастро и Никиты Хрущева и даже сделать с ними фото (!!!), узнать, что было с гостиницей во время Великой Отечественной войны. За вкус площадки будет отвечать советская еда — ее приготовят в одном из местных ресторанов.
Время работы площадки: 19:00 — 2:00
Стоимость: 200 рублей
Прыжок в пространстве
Если вы все-таки хотите остаться максимально близко к центру города, то есть площадка, где вы сможете мгновенно перенестись в Москву или Санкт-Петербург. А точнее — в их музеи. Потому что в музее ИЗО на Плотинке открывается «Музей Tele2 по другим правилам».
Здесь вы сможете посмотреть онлайн-экскурсии по лучшим выставкам Москвы, совершить виртуальную прогулку по Эрмитажу в компании с Константином Хабенским и даже стать частью уникальной экспозиции в «Инстамузее».
Площадка оператора будет работать не только в «Ночь музеев», но и на следующий день — 19 мая. Бонус для абонентов — бесплатный вход в оба дня.
Время работы площадки: 18 мая с 11:00 — 1:00 и 19 мая с 11:00 до 19:00
Стоимость: бесплатно для абонентов Tele2, вход на площадку музея ИЗО 250 рублей (льготники — 100 рублей)
Квест в аэропорту
…нет, не в поисках своей стойки регистрации. В этом году Кольцово основательно подготовилось и запустило аж две программы, детскую и взрослую. Первая была и в прошлом году, а вот вторая будет в первый раз. Все, кто успеет записаться на квест по аэропорту, посмотрят даже те помещения, которые недоступны пассажирам.
Квест для взрослых заявили вот так: «Он представляет собой серию заданий, объединенных одной темой и связанных в последовательный маршрут — маршрут пассажира, вылетающего из Кольцово. Проходя испытания и получая ключи и подсказки, участники будут перемещаться от станции к станции и продвигаться к цели». Признайтесь, уже завидуете тем, кто туда все-таки попадет?
Время работы площадки: 18:00 — 2:00, регистрация здесь
Стоимость: бесплатно
Стадионные закоулки
В «Ночь музеев» вы сможете ненадолго вернуться в атмосферу ЧМ-2018. помните те радостные две недели, на которые Екатеринбург прошлым летом стал самым веселым городом на Урале? Так вот, поностальгировать можно будет на «Екатеринбург-Арене».
Во время экскурсии по главному спортивному объекту Екатеринбурга вы рассмотрите не только раздевалку, где были чемпионы мира 2018 года (французская сборная), но и зоны, которые доступны только игрокам и официальным лицам, VIP-отсек и пощупать траву на футбольном поле.
В майской ночи в чаше стадиона покажут мультфильмы, которые сняли по сказам Бажова.
Время работы площадки: 19:00 — 1:00
Стоимость: 300 рублей, льготники (пенсионеры и дети до 16 лет) — 200 рублей, регистрация здесь
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