Вместо всей «Ночи музеев»

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Чтобы избежать неприятного послевкусия культурного праздника и поберечь силы для « Майской прогулки», велопробега или забега , можно ограничиться всего одной площадкой. Сходить куда-то , где будет круто , весело и познавательно.





В этом году мы не стали составлять традиционные тематические маршруты и подобрали для вас шесть точек , которая запросто может стать первым и единственным пунктом вашей программы 18 мая. Там вы не только закроете ежегодно возникающий гештальт « посетить „ Ночь музеев“ во что бы то ни стало», но и а) попадете туда , куда в обычные дни зайти не получится ( по разным причинам); б) узнаете что-то неожиданное; в) сможете сделать классные фотографии.

Ночь музеев» — привычноено очень неровное мероприятие. Каждый год мы составляем списки месткуда хотели бы сходитьи поначалу даже следуем маршрутуно потом спотыкаемся о толпу около очередного музея на какой-то узкой улочке в центре Екатеринбурга и экстренно перекраиваем карту. А потом неизбежно следует разочарование: с одной стороныкажетсячто ты пропустил что-то важноеа с другой — что все это не стоило затраченных сил.