«Харон, я твоя!»

— Почему мюзикл «Орфей и Эвридика» особенный, раз ему дали «Золотую маску»?

Игорь: Тут не угадаешь. В нашем театре много номинированных спектаклей. Но есть спектакли, которые артистом очень любимы, но их не номинируют. Почему, я не могу вам сказать. А есть спектакли, о которых ты думаешь: «Ну, работаем. Хороший спектакль». Я не про «Орфея и Эвридику», а вообще. И вдруг раз, говорят, что столько-то номинаций. Репетируя и начиная работать над спектаклем, я никогда не думал, что могу получить за него «Золотую маску».

— Спектакль «Орфей и Эвридика» понравился вам изначально?

Игорь: Конечно, артиста ведь надо как-то заинтересовать. Если ему интересна его роль, это 85% успеха. Вместе с тем, этот спектакль очень актуальный. Если мы посмотрим его, то увидим, что за кривлянием некоторых персонажей видна модель современного мира, что происходит в стране. Я имею в виду на телевидении и так далее. И всегда хочется чего-то чистого, чего-то натурального, чего-то подлинного, что разрушило бы эту чернь, непонятную сумбурность. Эти отголоски мне лично понятны. Для меня это актуально, злободневно. Поэтому для меня спектакль очень интересен.

Павел Каплевич [отвечал за сценографию и костюмы в спектакле — прим. ЕТВ] — очень талантливый художник. Сложно понять, выдумка это, сказка, аллегория или что-то еще. Каждый сам понимает. Допустим, когда он мне пошил костюм, я подумал: «Как я буду в этом работать?» Это мое ощущение. Люди, которые смотрели на меня, говорили, что я какой-то паук в своем царстве, где все окутано мглой. А кто-то сказал, что я, словно летучая мышь. Когда я распускаю руки, то будто видны перепонки. Ассоциации у людей возникают разные. Это правильно. Будет скучно, если они сядут и будут воспринимать одинаково. Вы можете вообще посмотреть и сказать: «Зачем ему дали „Золотую маску“?»