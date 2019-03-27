Грустный праздник

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, что в подготовку Екатеринбурга к 300-летию вложатся бюджеты всех уровней: федеральный , региональный и местный. От первого , конечно , ждут самых грандиозных вливаний , но реальных предпосылок к тому , чтобы Москва выделила на уральский праздник много денег , нет. Единственный раз , когда столица , пришелся на инаугурацию Владимира Путина в мае 2018 года. Предполагаетсячто в подготовку Екатеринбурга к 300-летию вложатся бюджеты всех уровней: федеральныйрегиональный и местный. От первогоконечнождут самых грандиозных вливанийно реальных предпосылок к томучтобы Москва выделила на уральский праздник много денегнет. Единственный разкогда столица вспомнила о юбилее Екатеринбургапришелся на инаугурацию Владимира Путина в мае 2018 года.





И тем не менее , планов громадье — аж на 250 миллиардов рублей. Теоретически , если претворить их в жизнь за следующие четыре года , то дальше нужно будет вкладываться по минимуму ( относительно этой суммы). А в городе , наконец-то , станет чисто , красиво и приятно находиться в любой сезон. Красивая сказка , которая никогда не станет явью.





ЕТВ выделил семь основных направлений , об изменениях в которых мечтает администрация Екатеринбурга , и проанализировал , насколько реальны эти мечты. Спойлер: город вряд ли получит и половину.





Но для начала посмотрите , о каких подарках городу мечтают екатеринбуржцы:

Через четыре годав ноябре 2023Екатеринбургу исполнится 300 лет. По примеру Казаникоторая на свое тысячелетие получила метромечеть Кул-Шариф и ипподромгород ждет подарков. Мэрия во главе с Алекснадром Высокинским составила виш-лист на 48 страницах — документ оказался в распоряжении редакции ЕТВ. И вызвал много вопросов.