Грустный праздник
ЕТВ препарирует планы мэрии на 300-летие Екатеринбурга и находит удивительное и невероятное.
Через четыре года, в ноябре 2023, Екатеринбургу исполнится 300 лет. По примеру Казани, которая на свое тысячелетие получила метро, мечеть Кул-Шариф и ипподром, город ждет подарков. Мэрия во главе с Алекснадром Высокинским составила виш-лист на 48 страницах — документ оказался в распоряжении редакции ЕТВ. И вызвал много вопросов.
Предполагается, что в подготовку Екатеринбурга к 300-летию вложатся бюджеты всех уровней: федеральный, региональный и местный. От первого, конечно, ждут самых грандиозных вливаний, но реальных предпосылок к тому, чтобы Москва выделила на уральский праздник много денег, нет. Единственный раз, когда столица вспомнила о юбилее Екатеринбурга, пришелся на инаугурацию Владимира Путина в мае 2018 года.
И тем не менее, планов громадье — аж на 250 миллиардов рублей. Теоретически, если претворить их в жизнь за следующие четыре года, то дальше нужно будет вкладываться по минимуму (относительно этой суммы). А в городе, наконец-то, станет чисто, красиво и приятно находиться в любой сезон. Красивая сказка, которая никогда не станет явью.
ЕТВ выделил семь основных направлений, об изменениях в которых мечтает администрация Екатеринбурга, и проанализировал, насколько реальны эти мечты. Спойлер: город вряд ли получит и половину.
Но для начала посмотрите, о каких подарках городу мечтают екатеринбуржцы:
Видео: ЕТВ
Набережная, метро, парки, чистота…
Метро
Документ начинается сразу с больного — второй ветки метро. В графе «цена» значатся 76,3 миллиарда рублей, то есть чуть меньше ранее заявленных 80-90, но все еще очень много. И это еще не все! В стоимость входят не только восемь станций метро от «Каменных палаток» до «Металлургов», но и четыре дополнительные к первой ветке. На юге Екатеринбурга метро будет доходить аж до «Уктусских гор», а на севере — почти до границы с Верхней Пышмой.
Вторая ветка екатеринбургского метрополитена давно превратилась в политический козырь: каждый мэр обещает городу подземку, но изменить ландшафт до сих пор не удалось никому. Призрачная возможность маячила перед ЧМ-2018, но денег не дали, потом были попытки взять ЭКСПО-2020 и 2025, к которым «совершенно точно, без сомнений» метро нужно было строить, но Екатеринбург дважды проиграл.
Масла в огонь подливают заезжие и местные урбанисты, которые в один голос твердят: Екатеринбургу не нужно метро, вкладывайтесь в скоростной трамвай. Это, и правда, может быть дешевле, но никакой трамвай не принесет столько политических очков, как эксплуатация розовой мечты о второй ветке подземки.
Горожане настолько измотаны бесконечными разговорами, что согласны отдать последний клочок зеленой земли, лишь бы метро, наконец-то, построили. Но вряд ли эти мечты сбудутся — деньги до сих пор не выделены (и вряд ли будут), а рытье займет гораздо больше четырех лет. Поэтому пока о метро остается только мечтать. А как было бы здорово все-таки…
Дорожные развязки
Екатеринбург — очень тесный город, по авторитетному мнению автомобилистов. Чем больше становится машин, тем очевиднее транспортные инфраструктурные проблемы: ухабистые дороги, узкие улицы, плохая уборка снега, которая сужает проезжую часть еще больше… Немногочисленные развязки. Как минимум две из них должны были начать строить еще вчера: на Объездной — Серафимы Дерябиной, и тогда Академическому стало бы легче дышать, и у «Калины», которая упростила бы жизнь ЖБИ и Синих камней.
Совершенно точно деньги есть только на развязку на Объездной — Серафимы Дерябиной, и ее начнут строить уже в 2019 году. А вот развязка у «Калины» в плане мэрии значится в графе не обеспеченных муниципальными и региональными госпрограммами. То есть деньги на нее и еще одну, на Амундсена — Онуфриева, должна выделить федеральная казна. Случится ли это — вопрос риторический. Сразу после метро, наверное.
Более оптимистичный прогноз по достройке многострадального ЕКАДа. За следующие четыре года из регионального бюджета на кольцевую дорогу выделят 13,9 миллиарда рублей. Свердловский минтранс и мэрия вскладчину реконструируют еще один участок Татищева — от Красноуральской до Викулова — и доделают улицу Московскую. Только их бы все равно отремонтировали, деньги запланированы в бюджетах на годы вперед. Так при чем тут 300-летие?
Набережные
Горожане мечтают «как в Европе» гулять вдоль Исети и вечно смотреть на то, как течет вода. Тем более, что река протянулась через весь город — от Верх-Исетского пруда до ЦПКиО. Тут даже выдумывать ничего не надо, достаточно просто облагородить берег так, чтобы можно было пройти все это расстояние, не удаляясь от водной глади. В 2017 году решение для такой незамысловатой задачи предложило КБ «Стрелка» в рамках программы «Комфортная городская среда», в которую Екатеринбург благополучно попал.
Казалось бы, мечта уже готова осуществиться, только руку протяни… но как только «Стрелка» уехала из Екатеринбурга, началось странное — то нужный мост пропадет из проекта, то придется согласовывать планы с УГМК, которая строить Ледовую арену за цирком. Вроде бы, процесс никто не останавливает, и уже в 2019 году город должен получить первый красивый участок набережной — от Малышева до Куйбышева. А потом благоустройство пойдет дальше, к ЦПКиО.
Казалось бы, чем тут 300-летие? Но реконструкция участков набережной Исети, за которые отвечало КБ «Стрелка», есть в плане подготовки к юбилею. С ней соседствует благоустройство других участков, которые тоже и так бы отремонтировали: набережная Ольховки, набережная Исети в Заречном районе — от Макаровского моста до Ольховки и от Папанина до Макаровского моста.
Удивитесь ли вы, если мы скажем, что и сам Макаровский мост, который и без всякого юбилея должны реконструировать к 2021 году, тоже есть в планах?
Спортивные объекты
В ближайшие годы в Екатеринбурге появится много новых спортивных объектов — для футбола, волейбола, хоккея, гимнастики и единоборств. Для студентов училища олимпийского резерва построят новое общежитие.
А еще, наконец-то, починят ДЮСШ «Виктория» на ЖБИ, хотя еще прошлым летом экс-сити-менеджер Александр Якоб заявлял, что денег на это нет и не предвидится. В плане за финансирование проекта отвечает свердловские минспорта и минстрой, а также мэрия. Это означает, что до 2023 года на «Викторию» скинутся региональный и городской бюджеты, то есть — деньги были запланированы давно.
К некоторым проектам уже привлекли инвесторов: в Ледовую арену, которую должны построить к 2022 году, вкладывается УГМК. А вот в инфраструктуру вокруг объекта, то есть реконструкцию ближайших улиц Народной Воли, Декабристов и Розы Люксембург с мостом, — только минспорта и мэрия и сразу на 1,35 миллиарда. Несмотря на то, что благоустройство растянется на три года, это все еще колоссальные деньги для Екатеринбурга, бюджет которого ежегодно колеблется вокруг 40 миллиардов рублей.
Школы
Денег, возможно, хватит на все 14 школ, которые есть в планах на празднование 300-летие Екатеринбурга. И это, действительно, станет лучшим подарком для горожан. В этом году новенькая школа № 23 в Академическом набрала 21 первый класс — стремительно разрастающийся район с доступным жильем остро нуждается в еще одном общеобразовательном учреждении. Такое появится в 26 планировочном квартале до 2021 года, там будет 1200 мест.
Также рядом, на Краснолесья, появится еще одна школа — на 600 мест. Мэрия планирует достроить школу № 80 на Уралмаше, там смогут учиться 1000 детей. Еще тысяча ребят отправятся в школу на улице Чемпионов в микрорайоне Солнечный.
На все школы складываются минстрой Свердловской области и администрация Екатеринбурга. Учитывая, что социальные объекты всегда находятся в приоритете, шансы на новые школы, пожалуй, самые высокие.
Парки
В Екатеринбурге очень мало зеленых пространств: за парками тяжело и очень накладно ухаживать, в городе нет специалистов по паркостроению, да и денег на то, чтобы обустраивать новые рекреационные зоны постоянно не хватает. Перед ЧМ-2018 в Екатеринбурге впервые за долгие годы появилась новая зеленая зона — «Бульварная лента» обнимает пространство вокруг Центрального стадиона, но разве ж этого достаточно для полуторамиллионного города?
В этих условиях мэрия почему-то не решилась замахиваться на совершенно новый парк (зато аж на 12 станций метро решилась!). Вместо этого в течение четырех лет отремонтируют уже существующие. Например, Зеленую рощу, чья смета за пару лет время выросла в два раза, и — зачем-то — Дендропарк на улице Мира. Хотя считается, что уж что, а дендропарки в Екатеринбурге выглядят прилично.
Сомневаться в том, что скромные планы воплотятся в жизнь, почти не приходится. Обеспечивать проект будут минЖКХ и городской бюджет. Которые и так бы это сделали — Екатеринбург попал в госпрограмму и может рассчитывать на деньги без всякого 300-летия.
Все, что не вписывается ни в какие рамки
300-летие станет для Екатеринбурга одновременно исправлением старых ошибок и вкладом в светлое будущее. Поэтому не обойдется без помпезных и очень странных трат. Например, гранитные тротуары. Как вам такое, екатеринбуржцы, живущие девять месяцев в году при минусовых температурах? Между тем, по замыслу мэрии, гранитные тротуары протянутся по двум центральным улица: по проспекту Ленина от Карла Либкнехта до Восточной и по улице Малышева от Московской до Восточной (!). Если вам даже страшно представлять, сколько это стоит, то СЕМЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. Примерно одна школа, как минимум три парка…
Но это только начало. Потом самоотверженно отреставрируют фасад Театра драмы, сняв, наконец-то, уродливый сайдинг. Красивые колонны будут выходить аккурат на Собор Святой Екатерины, который тоже станет подарком на 300-летие города и украсит его. Знаете, что еще украсит Екатеринбург? Парный бюст Петра I и Екатерины I, которые появятся в Историческом сквере, и реставрация памятника Ленину за 105 миллионов рублей.
Чтобы город совсем похорошел, за цирком снесут еще один недострой — ту самую гостиницу Deli, которая своим видом заставляет вспоминать теорию разбитых окон и переходить на другую сторону улицы Куйбышева. Совсем рядом реконструируют два моста — на Малышева и на Декабристов, потратив на это всего по 50 миллионов рублей. Тоже будет красиво.
А еще мэрия запланировала траты на Академический микрорайон… чтобы он, наконец, стал восьмым районом Екатеринбурга. Заслуживает же? Заслуживает. К этому событию построят там построят больницу — взрослую.
В исторической части города одним махом отреставрируют два десятка памятников архитектуры и музеев. Новую жизнь получат гостиница «Исеть», Дом фабриканта на Пролетарской, 3, фабрика-кухня УЗТМ, музыкальное училище на Первомайской, Дом промышленника Борчанинова, Музей природы, библиотеку им. Крапивина, Музей Воловича, Музей истории и археологии Урала. Самые большие траты планируются на капитальный ремонт школ (пять миллиардов) и детских садов (1,5 миллиарда).
Все эти траты идут по госпрограммам и финансируются из регионального и местного бюджета и с 300-летием совпадают только датами.
Вместо итогов
Большая часть планов из документа, который планирует подготовку Екатеринбурга к 300-летию, скорее всего, воплотятся в жизнь. Но это произошло бы и без праздника: деньги выделяются по госпрограммам или по бюджетным планам, расписанным на годы вперед, и ни для законодателей, ни для исполнителей не являются сюрпризом.
То, что действительно нужно, город не получит: второй ветки метро не будет. Скорее всего. Это небольшое допущение — на тот случай, если мы все-таки ошибемся (и будем счастливы ошибиться!). Но опыт предыдущих обещаний к ЧМ/ЭКСПО/Универсиаде показывает, что для того, чтобы в Екатеринбрурге снова начался метрострой, нужно чуть больше, чем круглая дата. Например, политическая воля и жесткое лоббирование интересов на федеральном уровне. До тех пор, пока это не произойдет, метро в городе строить не будут. На это нет денег.
Возможно, к 300-летию Екатеринбург получит красивую связную набережную, но чехарда с проектами несколько настораживает. Нужно дождаться, когда мэрия возьмется за второй, большой, участок — от Куйбышева до ЦПКиО, и тогда делать прогнозы. Но судя по исчезновению моста под мостом на Куйбышева (он нужен был для непрерывности), мы можем увидеть еще немало спорных решений.
Школы, детсады, больницы — социальные объекты если не в полном объеме, то в близком к нему, скорее всего, в городе появятся. По крайней мере, на это приготовлены деньги в бюджетах поближе: городском и региональном. Подключится ли к подготовке к 300-летию Екатеринбурга федеральная казна, все еще неизвестно. Но мы надеемся. Надейтесь и вы.