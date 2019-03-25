Реальная Пермь
Пермь и Екатеринбург — два города, которые со дня своего основания боролись за звание настоящей уральской столицы. Первые полтора века они представляли разные отрасли в одной и той же Пермской губернии: Екатеринбург — горнозаводскую, Пермь — сельскохозяйственную. И главную, чиновничью, ведь в названии губернии было ее имя. Но Екатеринбург неизменно выигрывал. Первый университет, бурная светская жизнь, театры, самобытная архитектура Малахова, железнодорожный узел… это делало Екатеринбург столичным городом.
Все начало меняться после революции и завершилось после Великой Отечественной войной, когда Свердловск стал общепризнанным центром промышленности. После этого города развивались по независимым векторам, но даже современные жители Екатеринбурга и Перми смутно ощущают эту тягу к соперничеству — вроде бы застывшую в веках, но все равно очень близкую.
Пока Екатеринбург грезит ЭКСПО (2020, 2025 и так далее), Универсиадой и второй веткой метро, Пермь гремит — в культурном смысле. Здесь десять лет работает Музей современного искусства, единственный за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Он активно работает с разной аудиторией — тут можно встретить и подростка, и бабушку, и пацана в трениках. Тем более, что музей сейчас находится в рабочем районе Мотовилиха, переехав туда из аварийного здания Речного вокзала.
Арт-директор музея Наиля Аллахвердиева рассказала, что Пермь сумела стать культурной столицей, но в отличие от Санкт-Петербурга, к которому чаще применяют это словосочетание, сделала это по-своему. Она не делает вид, что тех самых пацанов не существует — наоборот, втягивает их в культурный процесс. По всей России о Перми заговорили после того, как этот принцип воплотился в сериале «Реальные пацаны».
Фото: ТНТ
Десять лет назад, летом 2009, в Перми сняли первую, пилотную, серию о жизни условно осужденного Коляна, его друзьях Антохе и Воване, Маше, Вале и главной девушке его жизни — Лере. «Реальные пацаны» обозначили родную Пермь на российской карте, чего не удалось сделать предыдущему хиту, сериалу «Счастливы вместе», с Екатеринбургом. А все из-за натурных съемок, которые продолжались три первых года сериальной жизни: действие проходило в типичных для России локациях.
Зритель, уставший от гламура нулевых и павильонных, картонных декораций, с жадностью всматривался в «Пацанов» на ТНТ — и узнавал себя. И свой двор, и своего соседа по лестничной клетке, и свой говор, и своих друзей — в главных персонажах. Они, как и натурные съемки, были абсолютно реальными: ни хорошими, ни плохими. Обычными. Настоящими.
Сериал оказал Перми большую услугу — теперь туристы со всей России хотят посмотреть на двор, где вырос Колян, набережную с той самой надписью «Счастье не за горами», где он встречался с Лерой, автосервис, где Вован уронил мотор Audi, и бар «Красная страсть». ЕТВ съездил в Пермь, чтобы посмотреть на реальные локации и их жизнь после сериала — они живы!
Мы составили топ-5 мест, где вы точно словите дух настоящей Перми и вспомните, как начинались «Реальные пацаны».
Двор Коляна
Дом грузчика, старинное здание 1939 года постройки, возвышается над ближайшими соседями, обычными хрущевками. Бывшее общежитие, построенное для работников порта, выглядит как большинство архитектурных памятников в России — могло быть и лучше. Зато сохранилась башенка, с которой, по легенде, грузчики следили за тем, как прибывают корабли.
Домом Коляна стала небольшая двухкомнатная квартира, в которой тогда жил друг съемочной команды. Он «сдал» ее для первых серий, но потом ему пришлось снять себе отдельное жилье — интерьер специально состарили, а реквизит желательно было не трогать. «Пространство было узкое, поэтому операторы и постановщики не очень любили съемки там», — смеется Екатерина Караченцева, начинавшая в «Реальных пацанах» как художник по костюмам, а потом сыгравшая роль проститутки Лены.
Сейчас этот дом и этот двор продолжают жить своей обычной жизнью: ничто не напоминает о съемках прославившего Пермь сериала. Кроме клуба «Красная страсть», который соседствует с арт-галереей «Дом грузчика». Прийти сюда можно для того, чтобы заглянуть в окна квартиры Коляна, но не усердствуйте сильно — местные знают цену частной собственности.
Адрес: Пермь, улица Монастырская, 171
Автосервис
Сейчас автосервис выглядит чуть иначе, чем в начале съемок: там сделан ремонт, стены выкрашены в белый, а под потолочными балками — множество ламп. Похоже на лофт. Если приедете в Пермь на машине, то заезжайте сюда помыть свою ласточку.
Адрес: Пермь, улица Малая Ямская, 9А
Полицейский участок
Игорь Ознобихин и Алексей Базанов, пермские полицейские, с которыми неразрывно связана судьба Коляна и его друзей, стали одними из центральных персонажей сериала не сразу, но полюбились навсегда. Несмотря на общее настороженное отношение россиян к правоохранительными органам, Базанов и Ознобихин смогли сделать полицейских чуть более человечными, а их полицейский участок превратился в место для драм, особенно — личных.
Участков в сериале было два: один снимали только снаружи, один — изнутри. Первый — настоящий, находится в здании напротив дома Коляна. Это подвал, очень тесный, да и кто допустит посторонних на такой объект? Поэтому участок Ознобихина и Базанова соорудили в ДК Молодежи, о котором мы расскажем подробнее, но позже.
Надеемся, по делу вы там не окажетесь, но просто пройти мимо знакомой локации — почему нет? По пути в Дом грузчика.
Адрес: Пермь, улица Монастырская, 161
ДК Молодежи
Одно слово — ПАСОДОБЛЬ. Именно здесь Колян навсегда завоевал сердце неприступной раньше Леры. Именно здесь актер Николай Наумов с шестого дубля записал свой самый знаменитый танец, который пытались повторить все пьяненькие пацаны России. Ну а как еще впечатлить любимую?
Съемочная бригада приходила сюда по ночам — ровно по той же причине, что и в автосервис: локация была доступна только с приходом темноты. Утром и днем здесь занимались дети в кружках. Кстати, сериального пенсионерского кружка не существовало, но он появился после «Реальных пацанов».
Здание Дворца молодежи постигла судьба екатеринбургского драмтеатра — исторический фасад закрыли пластиковыми панелями. Но, может быть, однажды ему вернут первоначальный облик. А пока можно сделать фотографии в ретро-стиле на бесконечных ступеньках, ведущих в Дворец.
Адрес: Пермь, улица Петропавловская, 181
«Счастье не за горами»
Самый известный арт-объект за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Одновременно и вдохновляющий, и заставляющий впасть в знаменитую русскую тоску. «Счастье не за горами» — огромная надпись напротив здания Речного вокзала, прямо на набережной реки Камы. Арт-объект появился в Перми в 2009 году во время выставки «МосквАполис», организованной Музеем современного искусства.
«Реальные пацаны» сделали этот участок набережной самым романтичным местом Перми — здесь Колян встречался с любимой Лерой
Как и все, что привлекает много внимания, арт-объект подвергался нападкам вандалов (осенью 2018 года слово «счастье» переделали на «смерть»), разрушению (букву «ч» сбил гидроцикл) и, внезапно, затоплению, когда Кама вышла из берегов.
Будете в Перми — обязательно сделайте фото с этой надписью. А то никто не поверит, что вы были на родине «Реальных пацанов».
Адрес: Пермь, улица Монастырская, 2А
Пермь — ровесница Екатеринбурга, которая долго находилась в его тени. Сейчас этот город творит культурную историю, не теряя уральского, пацанского духа. «Реальные пацаны», хоть и давно уехали из Перми и снимают в Москве, все равно всюду ищут (и находят!) локации, напоминающие родной город.
За те девять лет, которые прошли с первой серии первого сезона, герои выросли и обзавелись своими семьями, но остались теми же пацанами — простыми, не боящимися выглядеть глупыми или чего-то не понять. И пермяками.
Новый сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ 25 марта — серии будут идти с понедельника по четверг в 20:00.
Фотографии в тексте и на входе: ТНТ