Реальная Пермь

Пермь и Екатеринбург — два города, которые со дня своего основания боролись за звание настоящей уральской столицы. Первые полтора века они представляли разные отрасли в одной и той же Пермской губернии: Екатеринбург — горнозаводскую, Пермь — сельскохозяйственную. И главную, чиновничью, ведь в названии губернии было ее имя. Но Екатеринбург неизменно выигрывал. Первый университет, бурная светская жизнь, театры, самобытная архитектура Малахова, железнодорожный узел… это делало Екатеринбург столичным городом.

Все начало меняться после революции и завершилось после Великой Отечественной войной, когда Свердловск стал общепризнанным центром промышленности. После этого города развивались по независимым векторам, но даже современные жители Екатеринбурга и Перми смутно ощущают эту тягу к соперничеству — вроде бы застывшую в веках, но все равно очень близкую.

Пока Екатеринбург грезит ЭКСПО (2020, 2025 и так далее), Универсиадой и второй веткой метро, Пермь гремит — в культурном смысле. Здесь десять лет работает Музей современного искусства, единственный за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Он активно работает с разной аудиторией — тут можно встретить и подростка, и бабушку, и пацана в трениках. Тем более, что музей сейчас находится в рабочем районе Мотовилиха, переехав туда из аварийного здания Речного вокзала.

Арт-директор музея Наиля Аллахвердиева рассказала, что Пермь сумела стать культурной столицей, но в отличие от Санкт-Петербурга, к которому чаще применяют это словосочетание, сделала это по-своему. Она не делает вид, что тех самых пацанов не существует — наоборот, втягивает их в культурный процесс. По всей России о Перми заговорили после того, как этот принцип воплотился в сериале «Реальные пацаны».