Бывшие
Что стало с людьми, обещавшими Екатеринбургу светлое будущее.
За последние полгода в городской ратуше произошли судьбоносные изменения: в серое здание на площади 1905 года на работу теперь ходят новый глава, его новые заместители, новые специалисты и много новых депутатов. В перестановках нет ничего удивительного — Александр Высокинский, ставший мэром в сентябре, формирует свою команду (а команда формирует его). Его право. Со всеми бывшими Высокинский рвет резко, без сожалений и предложений остаться друзьями. Некоторые сотрудники до сих пор ждут своего часа и работают в должности с приставкой и. о.
ЕТВ решил вспомнить самых ярких представителей старой команды администрации Екатеринбурга и узнать, как сложилась их жизнь за стенами серого дома.
Либеральный мэр (фактически — председатель гордумы) Евгений Ройзман красиво покинул свой пост еще в мае 2018 года. Заявил, что не желает принимать участие в отмене прямых выборов главы Екатеринбурга и просто ушел, чем ошарашил депутатов и общественность. С тех пор его жизнь не особо изменилась: он все так же бегает по Плотинке, ведет приемы и комментирует все происходящее в своем микро- и макроблоге. Только теперь он убрал все ненавистные пиджаки в темный угол шкафа и вернулся к спортивному (и кричащему красному) стилю в одежде.
После того, как Ройзман стал свободен, его начали сватать в Госдуму. Да и такая возможность у него появилась: вот же оно — пустующее место Сергея Бидонько. В разговоре с ЕТВ экс-мэр признался, что в столице его и правда ждали, но возвращаться в политику он пока не собирается. «Если происходящее потребует моего участия, я всегда на месте. Если я приму решение, то выиграю довыборы по этому округу», — считает Ройзман.
Ройзман: вчера, сегодня, завтра
Евгений Ройзман взялся за старое. Через 172 дня после отставки
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Фонд Ройзмана повернулся лицом к ЛГБТ-сообществу
Пока что Евгений Ройзман готовится к марафону Ironman, пишет книгу, работает в фонде и периодически появляется в эфире «Эха Москвы». За происходящим в гордуме Екатеринбурга не следит, но все замечает. «Некоторые перестановки меня настораживают, потому что продиктованы больше политической конъюнктурой, нежели целесообразностью. Но всему свое время, посмотрим».
Евгения Ройзмана заменил полицейский на пенсии Игорь Володин, который загадочно улыбается и профессионально тягает железо. Зато москвичи теперь могут шутить: «У вас Володин, и у нас Володин».
Еще совсем недавно в Екатеринбурге была двуглавая система управления, а функции нынешнего мэра выполнял спокойный и рассудительный сити-менеджер Александр Якоб. На посту он проработал восемь лет, получил звание почетного гражданина Свердловской области, но после смены власти пропал из повестки. Ходили слухи, что Якобу предлагали остаться работать в мэрии, но он отказался и решил вернуться к спокойной жизни и нянчить внуков. Новому мэру от предшественника досталась поговорка «При Якобе такого не было».
«Великий и ужасный» вице-мэр Сергей Тушин, который прославился как главный идеолог серого дома, не долго продержался при новой власти. Но шумиха вокруг его персоны не утихает до сих пор. Одни говорили, что он готовится подвинуть Романа Шадрина на посту директора ЦПКиО, другие — что его уже согласовали на место декана факультета журналистики УрФУ (хотя Тушин по образованию историк). Позже выяснилось, что он и правда нашел работу в университете, только в должности директора центра профилактики экстремизма. Но метит выше, разумеется.
А политические проекты мэрии теперь курирует экзистенциальный философ Анатолий Гагарин.
Первый замглавы Алексей Кожемяко так и не нашел себе места в новой команде администрации. Еще летом чиновник считался главным кандидатом на место мэра Екатеринбурга, но не смог набрать нужное количество рекомендаций от специальной комиссии. Позже сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий заявил, что Высокинский и Кожемяко должны работать вместе. Его пожелание было выполнено, но разногласия никуда не делись, и Кожемяко ушел на «Уралмаш». Теперь он руководит индустриальным парком завода.
Место первого зама занял Александр Ковальчик, которого выдернули с должности министра и вернули с небес на землю.
Замглавы администрации по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев как истинный капитан корабля сам написал заявление об увольнении и последовал за своими подчиненными (а их «зачистили» первыми). Вице-мэр прославился как крепкий хозяйственник и самый богатый чиновник. В пользовании у него находится 20 земельных участков, за которыми нужно следить. Возможно, он решил заняться именно этим.
Место Белышева занял экс-главный инженер мэрии Алексей Бирюлин. За свою карьеру он сумел разменять несколько высоких постов в «Синара — Девелопмент» и «Группе Компаний ПИК».
Одной из причин, почему мэр Екатеринбурга Александр Высокинский хотел поднять зарплату себе и подчиненным, стала текучка кадров. Чиновники все чаще ищут счастье в региональном правительстве, где с гонорарами дело обстоит лучше. Вице-мэр по стратегическому планированию Андрей Корюков решил, что тоже этого достоин, и перешел на работу в областное правительство. Теперь он замещает министра экономики.
Место Корюкова заняла экс-помощница Александра Высокинского Марина Андрусь.
Вице-мэр по социальной политике Михаил Матвеев, проработавший в этой должности 26 лет, решился на перемены раньше всех остальных. Он баллотировался в гордуму и победил по одномандатному округу. Теперь он заседает. Его место долго оставалось вакантным, но в декабре его занял чиновник из администрации Кировского района Дмитрий Баранов. Пока что от обоих ничего не слышно.
При новой власти свой кабинет освободил и вице-мэр по благоустройству и транспорту Евгений Архипов. Он проработал в этой должности чуть больше года, но застал чемпионат мира по футболу. Благодаря грядущей транспортной реформе эта должность заслужила звание самой опасной: нужны железные нервы, чтобы справиться с потоком людского негодования. Об Архипове после увольнения ничего не слышно, но, вероятно, он просто отдыхает.
Теперь отдуваться за транспортные решения в Екатеринбурге приходится Алексею Бубнову, который до этого возглавлял Счетную палату. «Я думал, что будет проще», — признался он в интервью ЕТВ.
В Екатеринбурге обновилисть не только вице-мэры, но и главы районных администраций. Самым известным из них, пожалуй, был руководитель Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников. Сейчас он работает в гильдии строителей Урала и преподает в бизнес-школе. Вместо него за Уралмашем и Эльмашем теперь следит экс-полицейский Роман Кравченко. Известно только, что его порекомендовал спикер гордумы Игорь Володин.
Коллаж и инфографика в тексте: Николай Пекарский, ЕТВ
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