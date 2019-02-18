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Со всеми бывшими Высокинский рвет резко

без сожалений и предложений остаться друзьями. Некоторые сотрудники до сих пор ждут своего часа и работают в должности с приставкой и. о.





ЕТВ решил вспомнить самых ярких представителей старой команды администрации Екатеринбурга и узнать , как сложилась их жизнь за стенами серого дома.

За последние полгода в городской ратуше произошли судьбоносные изменения: в серое здание на площади 1905 года на работу теперь ходят новый главаего новые заместителиновые специалисты и много новых депутатов. В перестановках нет ничего удивительного — Александр Высокинскийставший мэром в сентябреформирует свою командуа команда формирует его). Его право.