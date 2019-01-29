Реквием по транспортной реформе

За последние две недели о существовании ( то есть не-существовании) 024 маршрутки узнал каждый житель Екатеринбурга. Виной всему отмена многострадального автобуса — причем попытки избавиться от него предпринимались полтора года , но все как-то не удавалось. А тут получилось , но какой ценой!..







Информация о том , что маршрут , связывающий Вторчермет , центр , Заречный и Сортировку , исчезнет с транспортной карты города , появилась на исходе декабря. Комитет по транспорту мэрии туманно говорил о том , как дорого 024 автобус обходится бюджету , как много дублирующих маршрутов ( повторяющих его на 30%, ага), как нужна оптимизация маршрутной сети… В предновогодней суете мало кто придал значения этому факту. С 1 января автобус перестал ходить , но реакция последовала только после каникул.



