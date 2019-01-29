Реквием по транспортной реформе
Фото: ЕТВ
Логика «Мы хотим сделать как лучше, но не знаем как, поэтому сделаем как-нибудь, а там посмотрим» — это не позиция профессионалов. Управленческая система должна сначала начать работать, чтобы браться за реформу. А пока системы нет вообще.
Фото: ЕТВ
Проблема в коммуникации: люди не обладают всей информацией и из-за этого додумывают негативные подробности. Отмена маршрутки, транспортная реформа воспринимается как насилие над жизнью, вмешательство в привычный уклад. Чтобы этого не происходило, мэрия должна стать источником информации и взять инициативу в свои руки, настаивая, что это (отмена, реформа и т. д.) не спонтанное и эмоциональное решение, оно необходимо в сложившихся условиях. Да, какая-то негативная реакция будет всегда — людям очень трудно привыкнуть к новому, но если считаться с их мнением, то негативный эффект можно сгладить.
Мэрии нужно постоянно проводить успокоительную и разъяснительную последовательную работу на тех площадках, где люди находятся и бывают. В соцсети, на городские форумы, сайты, а не публиковать информацию только на своем портале по принципу «если кто-то не увидел, то это его проблемы». Ведь чтобы сообщить что-то гражданам, логичнее идти на рыночную площадь, где они есть, а не в лес.