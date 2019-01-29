Реквием по транспортной реформе

Как отмена и возвращение 024 маршрутки лишили будущего общественный транспорт Екатеринбурга.
Авторы:Марина Сухогузова
За последние две недели о существовании (то есть не-существовании) 024 маршрутки узнал каждый житель Екатеринбурга. Виной всему отмена многострадального автобуса — причем попытки избавиться от него предпринимались полтора года, но все как-то не удавалось. А тут получилось, но какой ценой!..

Информация о том, что маршрут, связывающий Вторчермет, центр, Заречный и Сортировку, исчезнет с транспортной карты города, появилась на исходе декабря. Комитет по транспорту мэрии туманно говорил о том, как дорого 024 автобус обходится бюджету, как много дублирующих маршрутов (повторяющих его на 30%, ага), как нужна оптимизация маршрутной сети… В предновогодней суете мало кто придал значения этому факту. С 1 января автобус перестал ходить, но реакция последовала только после каникул.

И началось. Петиции, инициативные группы, депутаты Госдумы, наперебой кидающие в мэрию камни, транспортный комитет, который вынужден обороняться и оправдываться, вынужденный выйти на прямой контакт с горожанами Александр Высокинский.
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В конечном итоге маршрут 024 пришлось вернуть. Точнее — пообещать вернуть. Потому что с понедельника, 28 января на Вторчермете должны были пустить дополнительные автобусы № 57А, чтобы заменить 024, но этого не произошло. Вроде бы, с 30 января муниципальный транспорт все-таки поедет, но сообщили об этом только днем в понедельник.

Вся вакханалия вокруг одного-единственного маршрута общественного транспорта поставила под вопрос грядущую реформу, назначенную на 1 июля. А если говорить начистоту — то отменила ее вовсе.
Транспортную реформу затеяла старая команда администрации города. Во главе перемен стоял не тогдашний сити-менеджер Александр Якоб или мэр Евгений Ройзман, а замглавы администрации Екатеринбурга Евгений Липович. В городе к нему относились с особенным уважением: Липович прочно ассоциировался с человеческим, личным отношением к проблемам транспорта и благоустройства. При нем появились платные парковки, он отстоял наземный пешеходный переход на Ленина — Московской, провозгласил приоритет общественного транспорта и вообще сделал очень много.

Но даже репутации Липовича не хватило для того, чтобы отстоять транспортную реформу в ее изначальном виде. Шквал жалоб на новую маршрутную сеть, растущий с каждым днем гнев горожан и вмешательство прокуратуры привели к переносу реформы на два года. За это время городская команда успела смениться, а проблема осталась на том же месте.

У мэрии все еще нет четкого плана реформы: чиновники даже не знают, какой будет маршрутная сеть, инфраструктура города очевидно не готова, повременной тариф, нужный для пересадок, не действует в метро. И самое главное — до сих пор не началась информационная компания, которая, сообразно размерам перемен (они затронут ВСЕХ пассажиров общественного транспорта), должна быть интенсивной и непрерывной. В конечном итоге, именно из-за запоздалых объяснений транспортную реформу перенесли в прошлый раз.
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Фото: ЕТВ

Сейчас, за полгода до реформы, единственное, что мэрия может сделать — это снова перенести ее на пару-тройку лет.

Транспортная реформа — слишком большой проект для еще не сработавшейся городской команды, считает политолог Александр Пирогов. И она обязательно провалится, утонув в негативной реакции и протестах.

Логика «Мы хотим сделать как лучше, но не знаем как, поэтому сделаем как-нибудь, а там посмотрим» — это не позиция профессионалов. Управленческая система должна сначала начать работать, чтобы браться за реформу. А пока системы нет вообще.

Александр Пирогов
политтехнолог
Ситуация вокруг 024 маршрутки вскрыла непоследовательность мэрии по транспортному вопросу. Сначала сити-менеджер подписывает постановление о реформе, а после общественного давления ее переносят, а потом — профильный комитет отказывается продлевать договор со строптивым перевозчиком, но это резко ухудшает транспортную доступность сразу нескольких районов, поэтому мэрия возвращает 024 маршрутку.

С одной стороны, мэрия слышит горожан, и это прекрасно, но с другой — о какой транспортной реформе может идти речь, если даже отмена одного маршрута не смогла пройти без двухнедельных протестов?


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Фото: ЕТВ

Единственный способ провести транспортную реформу — это начать уже информационную кампанию. Даже если мэрия отложит ввод новой маршрутной сети на год или два, горожане за это время успеют привыкнуть к мысли, что однажды система поменяется. В конце концов, как в разговоре с корреспондентом ЕТВ сказала PR-специалист Ольга Зорина, билеты на многотысячные концерты начинают продавать за полгода, чтобы человек смог наткнуться на информацию даже случайно. Неужели транспортная реформа не так важна, как концерт «Ленинграда» на «Екатеринбург-Арене», о котором заговорили за девять месяцев до события?

Проблема в коммуникации: люди не обладают всей информацией и из-за этого додумывают негативные подробности. Отмена маршрутки, транспортная реформа воспринимается как насилие над жизнью, вмешательство в привычный уклад. Чтобы этого не происходило, мэрия должна стать источником информации и взять инициативу в свои руки, настаивая, что это (отмена, реформа и т. д.) не спонтанное и эмоциональное решение, оно необходимо в сложившихся условиях. Да, какая-то негативная реакция будет всегда — людям очень трудно привыкнуть к новому, но если считаться с их мнением, то негативный эффект можно сгладить.

Мэрии нужно постоянно проводить успокоительную и разъяснительную последовательную работу на тех площадках, где люди находятся и бывают. В соцсети, на городские форумы, сайты, а не публиковать информацию только на своем портале по принципу «если кто-то не увидел, то это его проблемы». Ведь чтобы сообщить что-то гражданам, логичнее идти на рыночную площадь, где они есть, а не в лес.

Ольга Зорина
PR-специалист
Правда, для того, чтобы начинать информационную кампанию, нужно понимать, какой будет транспортная реформа. Пока же ни мэр Александр Высокинский, ни работники профильного комитета не могут сказать, начнется ли она 1 июля, как планировали ранее, какой будет маршрутная сеть и даже — где точки притяжения горожан и куда им вообще надо ехать. По последнему вопросы расчеты планируют проводить в конце зимы-начале весны 2019 года. Предполагается, что исследование будет готово в апреле. Позицию мэрии по транспортной реформе мы публиковали здесь.

При всех этих условиях проводить транспортную реформу как минимум недальновидно. Отменит ли мэрия ее или перенесет — увидим.

Фотографии в тексте: Мария Войнакова, ЕТВ
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
События, Екатеринбург, транспорт, транспортная реформа, маршрутка, маршрутка 024, автобус, троллейбус, трамвай, Игорь Федотов
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