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Летом в Екатеринбурге должна начать действовать новая маршрутная сеть. Именно из-за нее в прошлый раз реформу перенесли — жителей возмутила идея ездить с пересадками. За два года сеть доработали , заявили в мэрии. И в подтверждение серьезности намерений уже с 1 января отменили два маршрута — № 024 и № 04.





, состоится ли она вообще — посмотрим 1 июля. Пока что основания считать , что это хоть как-то изменит транспортную ситуацию в городе , нет. Какой будет транспортная реформасостоится ли она вообще — посмотрим 1 июля. Пока что основания считатьчто это хоть как-то изменит транспортную ситуацию в городе

Самое главное событие 2019 года произойдет 1 июля. Именно на эту дату назначена транспортная реформакоторую перенесли с 2017. Принципиально с тех пор мало что изменилось: появилась одна!) выделенная полосаввели пересадочный тарифповесили информационные табло на остановках в центре города.