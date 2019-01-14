Год сурка
ЕТВ перечисляет главные события, которые ждут Екатеринбург в 2019 году.
В 2018 году Екатеринбург жил полной жизнью: от души плясал с иностранцами на ЧМ, рыдал навзрыд из-за рухнувшей телебашни, возмущался высказываниями чиновников… И планировал, планировал, планировал — на ближайшее и не очень будущее.
Что произойдет в 2019 после такого яркого, но короткого 2018-го? Сохранится ли сумасшедший темп, или город возьмет передышку? ЕТВ собрал для вас основные события, которые ждут Екатеринбург в 2019 году, и поверьте — будет по-разному.
Транспорт будущего
Фото: ЕТВ
Самое главное событие 2019 года произойдет 1 июля. Именно на эту дату назначена транспортная реформа, которую перенесли с 2017. Принципиально с тех пор мало что изменилось: появилась одна (!) выделенная полоса, ввели пересадочный тариф, повесили информационные табло на остановках в центре города.
Летом в Екатеринбурге должна начать действовать новая маршрутная сеть. Именно из-за нее в прошлый раз реформу перенесли — жителей возмутила идея ездить с пересадками. За два года сеть доработали, заявили в мэрии. И в подтверждение серьезности намерений уже с 1 января отменили два маршрута — № 024 и № 04.
Какой будет транспортная реформа, состоится ли она вообще — посмотрим 1 июля. Пока что основания считать, что это хоть как-то изменит транспортную ситуацию в городе, нет.
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Стройка века
Фото: пресс-служба УГМК
На звание самого значимого объекта, который начнут строить в 2019 году, претендуют сразу два. Первый — это, конечно, храм Святой Екатерины. Он разместится на Октябрьской площади, аккурат напротив правительства Свердловской области. В процессе стройки полностью переделают набережную в районе Театра драмы. Проект благоустройства предполагает обустройство полноценного скейт-парка и легкую модернизацию фонтана.
Вторым объектом станет Ледовая арена УГМК, которая появится на месте снесенной телебашни. Спортивное сооружение вместимостью 15 тысяч мест появится на пустыре и преобразует пространство вокруг себя: появятся две новые городские площади, благоустроенная набережная, мост, парковочные комплексы.
Все флаги в гости будут к нам
Фото: Марина Молдавская для ЕТВ
В первой половине 2019 года «Синара Девелопмент» (перестраивала Центральный стадион к ЧМ-2018) сдаст знаковый для деловой жизни Екатеринбурга объект — конгресс-холл, который изначально проектировался как часть МВЦ «Экспо» на Новокольцовском тракте. И сразу же там пройдет международный саммит GMIS, на котором ожидают десять глав государств, в том числе — политических лидеров России.
Саммит впервые пройдет в Екатеринбурге, что, по мнению областного правительства, сможет поставить город на деловую карту мира в ряд с Санкт-Петербургом, где проходит экономический форум.
После саммита в конгресс-холле будут проходить пленарные заседания и секции «Иннопрома», который по традиции пройдет в Екатеринбурге в начале июля. Страной-партнером в этом году станет Турция.
Боксерская столица мира
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
В Екатеринбурге пройдет первый чемпионат мира по боксу среди мужчин. Его проведут все в том же МВЦ «Экспо» — площадка достаточно большая, чтобы выдержать не только накал спортивных страстей, но и всех тех, кто на них придет посмотреть.
Соревнования пройдут в сентябре. К этому моменту по всей Свердловской области начнут строить спортивные боксерские центры — такое соглашение подписали глава региона Евгений Куйвашев и генсекретарь Федерации бокса Умар Кремлев.
Политическая интрига
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
2019 год будет мало интересен с точки зрения больших политических событий. Но в прошлом декабре губернатору Куйвашеву удалось создать некоторую интригу, назначив на пост своего заместителя действующего депутата Госдумы Сергея Бидонько. Мандата его уже лишили, а вот довыборы по Серовскому округу пройдут в сентябре.
Официальных претендентов на это место пока официально нет. Евгений Ройзман, которого прочили на место Бидонько в Госдуму, всячески отрицает даже возможность этого. Антон Шипулин не торопиться высказываться о своем политическом будущем.
Сказы Бажова
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Свердловская область объявила 2019 год годом Павла Бажова. Ледовый городок уже заранее украсили героями его сказов, а Центр развития туризма составил календарь событий, посвященных известному писателю, на все 12 месяцев.
Екатеринбуржцы в этом году, наверное, вспомнят, где находится музей Павла Петровича, и — может быть — туда зайдут.
Туристическое место
Фото: ЕТВ
На берегу Исети, прямо в центре города, уже второй год красуется будущая штаб-квартира РМК. Прозванное в народе «ананасом», здание строится по проекту всемирно известного бюро Нормана Фостера. Объект должны были сдать в 2018 году, и он должен был стать первым зданием архитектора в России, но возникли непредвиденные обстоятельства. Здание после ГК «Премьер» будет достраивать другая компания — какая, неизвестно. Обещают сдать в 2019 году.
Нецелевое использование
Фото: ЕТВ
Огромная, 35-тысячная, «Екатеринбург Арена», оставшаяся городу в наследство от ЧМ-2018, будет использоваться, в том числе, как концертная площадка. И первым, кто там выступит, будет группировка «Ленинград»! Музыканты планируют следующим летом стадионный тур. Выступление в уральской столице будет 6 июля.
Также на «Екатеринбург Арене» пройдет пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, назначенная на 16 января.
Переходящие активы
Фото: ЕТВ
В 2019 году Екатеринбург отдаст в приватизацию несколько ключевых МУПов. В частную собственность перейдут: «Спецавтобаза», которая получила статус регионального оператора по Восточной зоне Свердловской области, «Золушка», «Уралбиомед», торговый дом «Железнодорожный» и другие. Город таким образом избавляется от активов, чтобы сократить расходы на содержание убыточных предприятий.
Новая надежда
Фото: government.ru
В 2019 году у Екатеринбурга может появиться очередной шанс на преображение. После удачного ЧМ-2018 и двух провалов с ЭКСПО город планирует заявиться на проведение Универсиады в 2023 году.
Если спортивные звезды сойдутся, то город получит надежду на федеральные деньги, а значит — инфраструктуру и мероприятия. Возможно, даже на вторую ветку метро. Универсиада совпадет с празднованием 300-летия Екатеринбурга, из-за чего станет еще масштабнее и красочнее.
Если спортивные звезды сойдутся, то город получит надежду на федеральные деньги, а значит — инфраструктуру и мероприятия. Возможно, даже на вторую ветку метро. Универсиада совпадет с празднованием 300-летия Екатеринбурга, из-за чего станет еще масштабнее и красочнее.
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