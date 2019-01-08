Дополнительная реальность

Самое же интересное, что управление «реальным миром» через соцсети перестало требовать какой-либо существенной к нему привязки. Несколько месяцев мы с вами самозабвенно обсуждали переименование аэропортов. Ломали копья, рвали рубахи, брызгали друг на друга слюнями. Демидов, Бажов, Жуков, Татищев… Есть разница? Стоимость билетов и качество обслуживания не зависят от того, какая табличка висит на входе. Или встречавшиеся во время ЧМ-2018 с иностранными болельщиками гражданки России. Казалось бы, кому какое дело до чужой личной жизни? А вот поди ж ты. Опять же, феминизм. Вроде бы виртуальный конструкт, существовавший до недавнего времени исключительно на соцсетевых страничках авторок и активисток. Но в 2018 году он менял мышление и поведение людей быстрее всякого кордицепса.



О политике отдельно говорить не буду — слишком обширная тема. Но скромно отмечу, что расходы на предвыборные интернет-баталии в 2018 году исчислялись миллионами рублей на уровне регионов и миллиардами — на уровне федерации.



Одним словом, 2018 год — это год торжества виртуальной соцсетевой реальности над реальностью обычной. Многие из нас с этой мыслью уже смирились. Например, увлекшийся «прямыми линиями» в «Одноклассниках» Тюменский губернатор Моор. Другие еще брыкаются — как брыкается глава Екатеринбурга Александр Высокинский, который принципиально отказался от любой активности в соцсетях



Но отдельные выкрики с мест не остановят стальной поступи виртуальных легионов. Наступление нового мира неотвратимо. Сопротивление — бесполезно.



Сдавайтесь.



