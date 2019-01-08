Дополнительная реальность
Но сперва зафиксируем один важный и уже свершившийся факт: теперь в соцсетях сидит вся Россия. Вообще вся. Один только «ВКонтакте» — это 97 миллионов пользователей в месяц. Прибавьте к этому отечественные аудитории «Одноклассников» (71 миллион пользователей в месяц), Instagram (31 000 000 человек) и Facebook (18 000 000 человек). Отдельную полочку выделите под YouTube. Его смотрит 82% россиян в возрасте от 18 до 44 лет. То есть у этой площадки столько же зрителей, сколько у Первого канала (и больше, чем у любого другого из российских телеканалов).
Первое, очевидное: любое событие в так называемом «реальном мире» вызывает эхо в соцсетях. Чиновница Ольга Глацких сказала «государство вас рожать не просило» на вполне рядовой встрече — и тут же стала знаменитостью федерального уровня. Депутат Евгений Боровик устроил склоку в комментариях в Facebook, и теперь до конца дней своих будет «скучным предсказуемым гондоном». Развод Петросяна со Степаненко, стрельба в Керченском колледже, трагедия «Зимней Вишни», столкновение русского и украинского флотов в Керченском проливе, взрыв екатеринбургской телебашни, лавстори Рыбки и Дерипаски, а также множество других событий оставили след в интернете. А значит, и в наших с вами головах.
Второе следствие менее очевидно и, пожалуй, более значимо. Бывшие долгое время кривым отражением так называемого «реального мира» соцсети стали над ним довлеть, управлять им и формировать его. Эхо истории с Глацких так ударило по «Единой России», что чиновница в одночасье лишилась и работы, и карьерных перспектив. В страшные дни «Зимней вишни» специалисты из недружественной к нам Украины едва не устроили массовые беспорядки в Кемерово при помощи удачной провокации в соцсетях.
Мало?
Золотов вызвал Навального на дуэль. Директор екатеринбургского ЦПКиО едва не лишился работы из-за изваяния гигантского пельменя. Настю Рыбку отправили за решетку, а Дерипаска и его «Русал» потеряли изрядные суммы денег. Взлет и падение биткоина, чья высокая стоимость была сформирована исключительно шумихой в интернете, спровоцировали волну нервных срывов, разводов и самоубийств. Оказался в тюрьме телеграмер Александр Устинов — за излишнее рвение при формировании реальности посредством интернета. Даже транспортную реформу в Екатеринбурге, и ту пришлось отменить из-за резонанса в соцсетях.
Самое же интересное, что управление «реальным миром» через соцсети перестало требовать какой-либо существенной к нему привязки. Несколько месяцев мы с вами самозабвенно обсуждали переименование аэропортов. Ломали копья, рвали рубахи, брызгали друг на друга слюнями. Демидов, Бажов, Жуков, Татищев… Есть разница? Стоимость билетов и качество обслуживания не зависят от того, какая табличка висит на входе. Или встречавшиеся во время ЧМ-2018 с иностранными болельщиками гражданки России. Казалось бы, кому какое дело до чужой личной жизни? А вот поди ж ты. Опять же, феминизм. Вроде бы виртуальный конструкт, существовавший до недавнего времени исключительно на соцсетевых страничках авторок и активисток. Но в 2018 году он менял мышление и поведение людей быстрее всякого кордицепса.
О политике отдельно говорить не буду — слишком обширная тема. Но скромно отмечу, что расходы на предвыборные интернет-баталии в 2018 году исчислялись миллионами рублей на уровне регионов и миллиардами — на уровне федерации.
Одним словом, 2018 год — это год торжества виртуальной соцсетевой реальности над реальностью обычной. Многие из нас с этой мыслью уже смирились. Например, увлекшийся «прямыми линиями» в «Одноклассниках» Тюменский губернатор Моор. Другие еще брыкаются — как брыкается глава Екатеринбурга Александр Высокинский, который принципиально отказался от любой активности в соцсетях
Но отдельные выкрики с мест не остановят стальной поступи виртуальных легионов. Наступление нового мира неотвратимо. Сопротивление — бесполезно.
Сдавайтесь.