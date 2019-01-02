Магнитогорск. Три дня трагедии

В ночь с 30 на 31 декабря в небольшом городке Челябинской области , Магнитогорске , прогремел взрыв бытового газа. За несколько минут в доме № 164 по улице Карла Маркса сложился целый подъезд. Буквально — конструкции , перекрытия , целые жилые комнаты рухнули вниз. Те , кто в ранний час не спал , успели выбежать из подъезда в чем были. В 20-градусный мороз. Остальные…





В первые сутки разборов завалов число тех , кого не могли никак найти , колебалось от 30 до 40 человек. Четверых погибших обнаружили сразу. После этого цифра только росла и к вечеру 2 января достигла 24. Не обошлось и без чудесных спасений — отец 10-месячного Вани раздобыл спецовку и показал спасателям , где искать его сына. Мальчика обнаружили. Живым. Сейчас он в больнице в Москве.





