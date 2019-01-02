Магнитогорск. Три дня трагедии
Над районом будто повисло тяжелое молчание. Часть улицы с двух сторон оцепили полицейские, не пропускают машины, только общественный транспорт. В цветочном ларьке по пути к месту трагедии закончились все гвоздики, хризантемы и розы, остались только праздничные букеты. «Через 15 минут привезут», — угадывает вопрос продавщица.
Чем ближе к тому самому дому, тем оживленнее становится проспект. С лицевой стороны многоэтажки, где на первых этажах находятся магазины, также оцеплен участок. Возле забора появился небольшой стихийный мемориал, люди несут цветы, игрушки и свечи и смотрят на уцелевшую стену дома, с другой стороны которой через разбитые глазницы окон видно небо.
Рядом есть еще один киоск с цветами, в нем толпятся люди. Двое продавцов не успевают обслуживать всех, так что покупатели сами берут цветы из ваз и оставляют деньги на прилавке. Цветов становится все меньше, но как раз подвозят новую партию гвоздик.
Из квартала злополучного дома выезжает КамАЗ, груженый мусором. Спасатели по кирпичикам разбирают завалы, после уходят в сторону, чтобы крупный мусор убрал экскаватор. Потом снова берутся за работу. И так уже третий день. В зоне отчуждения, куда не пускают прохожих, работает полевая кухня. Вдоль забора ходят волонтеры и передают людям за ограждением чай. Кто-то стоит здесь уже давно, надеясь узнать судьбу знакомого или родственника, который жил в доме и не выходит на связь. По последним данным, неизвестной остается судьба больше двух десятков людей.