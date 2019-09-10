Хлеб насущный

Когда человек хочет похудеть ( или наоборот — поправиться) , он меняет свой рацион. Чтобы снизить вес , старается , например , есть только правильную еду: отварную курицу , гречку , овсянку на воде и овощи на пару. Время от времени позволяет себе модный десерт без сахара… и ничего не получается. Немного меняют ситуацию тренировки , но большого прогресса нет. Почему? Потому что начинать нужно не с еды.





Метаболизм , скорость которого напрямую влияет на расход калорий и , соответственно , вес , регулируется гормонами. Их работа сильно зависит от образа жизни человека — от того , в какое время он просыпается , как часто ест и во сколько ложится спать.



